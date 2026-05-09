Marmaris\'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde durdurulan otomobilde, 1 kilo 417 gram esrar ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik önceki gün çalışma yapıldı. Şüphelilere ait araçlarda narkotik köpeği 'Fox' ile detaylı arama yapıldı. Aramalarda, bir otomobilde 1 kilo 417 gram esrar ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.