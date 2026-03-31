Mart Ayında Tuhaf Olaylar

31.03.2026 11:31
Mart ayında dünya genelinde gerçekleşen ilginç olaylar dikkat çekti. Tayvan, Hindistan ve Nijerya'da dikkat çeken sağlık ve rekor vakaları yaşandı.

Tayvan'daki uzun süreli bilgisayar kullanımı nedeniyle yaşanan sağlık vakasından Hindistan'da "beyin ölümü" sonrası hayata dönen kadın ve Guinness Dünya Rekorları'na konu olan Nijeryalı gencin sesli şekilde 1 milyonun üzerinde sayarak rekor kırmasına kadar mart ayında birçok "tuhaf" olay dünya basınında yer aldı.

Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası bazı kişiler "haber malzemesi" olarak kullanılabiliyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde martta kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

Tayvan merkezli FTV televizyonunun haberine göre, kış tatilini fırsat bilen üniversite öğrencisi, annesinin tüm uyarılarına rağmen bilgisayarın başından ayrılmadı.

Dört gündüz üç gece boyunca sadece temel ihtiyaçları için mola veren genç, dördüncü günün sonunda tuvalete gitmeye çalışırken yere yığıldı.

Hastaneye kaldırılan gencin, uykusuzluk ve aşırı stres nedeniyle beyin atardamarının patladığı ve ağır kanama geçirdiği anlaşıldı. Ameliyat edilse de yaşam destek ünitesine bağlı kalan genç, daha sonra hayatını kaybetti.

70 gün boyunca sayı sayarak dünya rekoru kırdı

Guinness Dünya Rekorları sitesinde yayımlanan bilgiye göre Nijeryalı Favour Ogechi Ani, "yüksek sesle en büyük sayıya kadar sayma" dalında 18 yıldır kırılamayan rekoru geçerek yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

YouTube üzerinden canlı yayınladığı maratonunda 1'den başlayarak tam 1 milyon 70 bine kadar sayan Ani, azmiyle tüm dünyayı şaşırttı.

Tam 70 gün süren rekor denemesi boyunca katı disiplinle çalışan Ani, günde ortalama 14 saatini sadece sayı sayarak geçirdi.

Ani, eski rekorun 1 milyon olduğunu belirtti.

Havalimanı mağazasında şaşırtan "sürpriz misafir"

ABC News'ün haberine göre Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Hobart Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde bulunan hediyelik eşya dükkanında, raflardaki oyuncak kanguru ve dingo figürlerini inceleyen bir yolcu, beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Yolcu, peluş oyuncakların arasında duran bir figürün gözlerinin hareket ettiğini fark edince durumu hemen mağaza görevlilerine bildirdi.

Mağaza müdürü, personelin ilk etapta duyduklarına inanamadığını ancak rafa yaklaştıklarında gerçek bir fırça kuyruklu keseli sıçanın oyuncakların arasına "kaynadığını" gördüklerini belirtti.

Çevredeki ilginin artması üzerine huysuzlanan davetsiz misafir, bir süre sonra kendiliğinden rafı terk etti.

Havalimanı personeli tarafından zarar verilmeden yakalanarak doğal ortamına salınan hayvanın, sıkı güvenlik önlemlerinin uygulandığı terminal alanına ve ardından kapalı mağazaya nasıl girdiği gizemini koruyor.

Cenaze yolunda hayata geri döndü

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Pilibhit bölgesinde yaşayan Vineeta Shukla, evde çalışırken bayılarak hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan testler sonucunda doktorlar Shukla'nın beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı. Ailesi, son görevlerini yerine getirmek üzere Shukla'yı hastaneden çıkararak cenaze hazırlıklarına başladı.

24 Şubat'ta cenaze aracı otoyolda ilerlerken büyük bir çukura girdi. Araçtaki şiddetli sarsıntı sırasında eşi, Shukla'nın yeniden nefes almaya başladığını fark edince kadını hızla hastaneye götürdü.

Daha önce iyileşme şansı olmadığı belirtilen kadının kısa sürede konuşmaya başlaması ve bilincinin yerine gelmesi, doktorlar arasında şaşkınlığa neden oldu.

Yazılı sınavı 139 denemede geçti

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Tarnov kentinde bir sürücü adayı, ehliyet alabilmek için girdiği yazılı sınavda 139'uncu denemesinde başarılı olabildi.

Sınav merkezinin verilerine göre, 2017'den bu yana her başarısız girişinde vazgeçmeyerek tekrar başvuru yapan aday, sadece sınav harçları için yaklaşık 1800 avro ödeme yaptı.

Sınav merkezi müdürü Pawel Gurgul, ismini açıklamadığı adayın başarısızlık nedeninin teknik detaydan kaynaklandığını belirtti.

Yapılan incelemede, sürücü adayının yıllardır tüm soru havuzunu içermeyen, deneme sürümü olan programla sınava hazırlandığı anlaşıldı.

Soruların tamamına erişebileceği orijinal yazılımı kullanmaya başlamasının ardından puanlarını hızla yükselten aday, 7 yıllık maratonun sonunda barajı aşmayı başardı.

Kaynak: AA

Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Seda Sayan canlı yayında itiraf etti: Hoşlandığım adam evli çıktı Seda Sayan canlı yayında itiraf etti: Hoşlandığım adam evli çıktı
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi

11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:37
A Milli Takım’da tarihi maç öncesi 5 eksik var
A Milli Takım'da tarihi maç öncesi 5 eksik var
11:23
Geceye damga vuran olay Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:01
A Milli Takım TFF’nin kasasına çuvalla para sokabilir
A Milli Takım TFF'nin kasasına çuvalla para sokabilir
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
