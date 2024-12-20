Martı TAG Uygulaması Davayı Kazandı

Güncel

ANTALYA Adliyesi'nde görülen Martı TAG uygulaması ile Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası arasındaki 'kanunsuz' davası sonrası açıklama yapan Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Antalya'da taksiciler odasının açtığı davada karar çıktı. Davayı biz kazandık. Hakim, İstanbul'da bizim kazandığımız dava nedeniyle burada yargılamanın gerek olmadığına karar verdi. Martı'nın önünde artık kanuni bir engel kalmadı" dedi.

'Paylaşımlı yolculuk' adı altında Oğuz Alper Öktem'in kurduğu Martı TAG uygulaması, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan tarafından hukuksuz olduğu ve kapatılması gerekçesiyle mahkemeye verildi. Antalya Asliye 1. Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava için Öktem ve Alkan'ın yanı sıra, çok sayıda taksici esnafı ve Martı TAG sürücüsü Antalya Adliyesi önünde bir araya geldi. Tarafların adliye önündeki bekleyişinde gerginlik yaşanmaması için çevik kuvvet ekibi iki grubu ayırarak arada set oluşturup dava sona erene kadar önlem aldı. Zaman zaman sözlü sataşmaların yaşandığı dava sürecinde Martı TAG sürücülerinden bazıları beraberlerinde getirdikleri çocukları, bazıları da köpeğiyle davanın sona ermesini bekledi.

ÖKTEM: DAVAYI KAZANDIK

Davanın sona ermesinin ardından adliyeden koşarak çıkan Oğuz Alper Öktem, davayı kazandıklarını söyledi. Martı TAG sürücülerinin sevinçle karşıladığı Öktem, "Antalya'da taksiciler odasının açtığı davada karar çıktı. Davayı biz kazandık. Hakim, İstanbul'da bizim kazandığımız dava nedeniyle burada yargılamanın gerek olmadığına karar verdi. Martı'nın önünde artık kanuni bir engel kalmadı. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu. Öktem'in kazandıklarını açıklamasının ardından Martı TAG sürücüleri sevinç çığlıkları attı. Adliye önünde bir süre sloganlar atan TAG sürücülerinden biri taşkınlık yaptığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'İŞSİZDİM, MARTI TAG SÜRÜCÜSÜ OLDUM'

Martı TAG sürücülerinden Derya Demir, Antalya'nın ilk Martı TAG kadın sürücüsü olduğunu söyledi. İşsiz kaldığı bir dönemde Martı TAG ile çalışmaya başladığını anlatan Demir, köpeği Asya ile ilgi odağı oldu. Demir, "Hem sürücülerden hem müşterilerimden güzel tepkiler alıyorum. İnsanlar daha rahat oluyor aracıma bindiklerinde. Onlara güvenli ve konforlu bir yolculuk sunuyorum. İşsiz kaldığım bir dönemde Martı TAG sürücüsü olmuştum ve iyi ki de tercih etmişim" diye konuştu.