Mary Robinson'dan ABD'ye İsrail Uyarısı - Son Dakika
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Mary Robinson'dan ABD'ye İsrail Uyarısı

İrlanda'nın eski Cumhurbaşkanı Robinson, ABD'nin İsrail'e silah sağlamayı durdurmasını istedi.

04.10.2024 18:47
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İrlanda'nın ilk kadın cumhurbaşkanı Mary Robinson, İsrail'in Orta Doğu'da cezasızlıkla hareket ettiğini belirterek, ABD'nin İsrail'e silah sağlamayı durdurması çağrısında bulundu.

Eski dünya liderlerinin yer aldığı uluslararası sivil toplum örgütü "The Elders" grubunun başkanı olan ve 1990-1997'de İrlanda'nın 7. cumhurbaşkanı olarak görev yapan Robinson, İrlanda Radyo Televizyonu (RTE) Radio 1'de açıklamalarda bulundu.

Dünyanın İsrail'in tüm kırmızı çizgileri aşmasını ve uluslararası insancıl hukukun korkunç şekilde çiğnenmesini izlediğini söyleyen Robinson, uluslararası alanda, Gazze ve Lübnan'daki insanların hayatının, İsrail'dekilerden çok daha az değerli görüldüğünü dile getirdi.

"İsrail Gazze'de yaptıklarından bir şekilde sıyrıldı"

Robinson, İsrail'i itaat etmeye zorlayacak kozun ABD'nin elinde olduğuna işaret ederek, ABD'nin İsrail'e silah sağlamayı durdurması yönündeki çağrılarını yineledi.

Eski Cumhurbaşkanı Robinson, "Silah transferleri, özellikle de meşru müdafaa için gerekli olmayan saldırı silahları, uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiği bir bağlamda haklı gösterilemez." ifadesini kullandı.

ABD'nin İsrail'e silah sağlamayı durdurması durumunda, Avrupa'nın da ABD'yi takip edeceğini vurgulayan Robinson, "Şu anda ihtiyaç duyulan da budur çünkü İsrail Gazze'de yaptıklarından bir şekilde sıyrıldı. İsrail bir bedel ödediğini hissetmedi." dedi.

İsrail'in İran'ın füze saldırılarına karşı misilleme yapma olasılığının gündemde olduğunu anlatan Robinson, "Elbette İran'ın İsrail'e füze göndermesini desteklemiyoruz, ancak ihtiyacımız olan tansiyonu düşürmek ve misilleme saldırılarının topyekun savaşa yol açabileceğini görmek." diye konuştu.

The Elders, 2007'de eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Nelson Mandela tarafından, dünya kamuoyunca tanınmış kişileri bir araya getirerek kurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mary Robinson'dan ABD'ye İsrail Uyarısı - Son Dakika

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