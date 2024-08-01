Masaj salonunda kezzap saldırısı: Tutuklu sanık zararları karşılamaya hazır - Son Dakika
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Masaj salonunda kezzap saldırısı: Tutuklu sanık zararları karşılamaya hazır

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Çanakkale'de bir masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atarak yaralayan tutuklu sanık Ramazan Akarsu, davanın 2. duruşmasında maddi ve manevi zararları karşılamaya hazır olduğunu belirtti. Akarsu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma ertelendi.

01.08.2024 14:43
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ÇANAKKALE'de, masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in (24) yüzüne kezzap atarak yaralayan tutuklu Ramazan Akarsu (41), davanın 2'nci duruşmasında, "Maddi, manevi bütün zararları karşılamaya hazırım" dedi.

Olay, 26 Aralık 2023'te saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda meydana geldi. Ramazan Akarsu, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp, kaçtı. Arıyel'in çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi. Yaralı Buket Arıyel, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ramazan Akarsu'yu, Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Akarsu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bu arada Ramazan Akarsu'nun 3 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlığıyla video da paylaştığı belirlendi.

'MADDİ, MANEVİ BÜTÜN ZARARLARI KARŞILAMAYA HAZIRIM'

Ramazan Akarsu hakkında Buket Arıyel karşı 'Canavarca hisle kasten silahla yaralama' suçundan ve olay günü tarafları ayırmaya çalışan Tuğçe Yavuz'a karşı ise 'basit yaralama' suçundan 2'nci Asliye Ceza Hakimliği'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasında tutuklu sanık Ramazan Akarsu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katıldı. Tuğçe Yavuz da duruşma salonunda hazır bulundu.

Ramazan Akarsu mahkemedeki savunmasında, "Maddi, manevi bütün zararları karşılamaya hazırım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tarafların dinlenilmesinin ardından Akarsu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 19 Eylül'e ertelendi.

Masaj salonunda kezzap saldırısı: Tutuklu sanık zararları karşılamaya hazır
Kaynak: DHA

Çanakkale, Mahkeme, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Masaj salonunda kezzap saldırısı: Tutuklu sanık zararları karşılamaya hazır - Son Dakika

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