Maslak'ta İşçilerin Kavgasında 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Maslak'ta İşçilerin Kavgasında 1 Ölü, 4 Yaralı

Maslak\'ta İşçilerin Kavgasında 1 Ölü, 4 Yaralı

Maslak'ta bir rezidans inşaatında işten çıkarılan işçilerle çalışan işçiler arasında çıkan kavgada Alişan Dağlar hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

16.01.2025 15:49  Güncelleme: 15:52
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MASLAK'ta yapımı devam eden bir rezidans inşaatının işten çıkartılan işçileriyle, çalışan işçiler arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Bıçak, çivili ve demir sopalarının kullanıldığı kavgada, Alişan Dağlar (24) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayda 4 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 14 Ocak Salı günü saat 20.45 sıralarında Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden rezidans inşaatında bir süre önce işten çıkartılan Hamza I. (30), Rıdvan Y. (28) ve Yiğit D. (20) akşam saatlerinde inşaat alanına geldi. Burada işten çıkartılan 3 kişi ile Alişan Dağlar, Cumali D. (23), Vedat D. (33), Haşim Y. (27), Alican Ç. (28), Yusuf Y. (38), İnan A. (22), Özcan G. (25) ve Sinan G. (32) arasında tartışma çıktı. Küfürleşmenin olduğu tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine bıçak, çivili ve demir sopalarla saldırdı. Kavgada Alişan Dağlar, karnından ve sırtından ağır şekilde, Cumali D. karnından, Vedat D. başından, Haşim Y. başından ve Hamza I. sırtından yaralandı.

11 GÖZALTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Alişan Dağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Alişan Dağlar'ı bıçaklayarak öldüren kişinin ise yaralılardan Hamza I. olduğu tespit edildi.

CİNAYET ANLARI KAMERADA

Yaşanan bıçak ve sopalı kavganın güvenlik kamera görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere, sokakta karşı karşıya gelen taraflar tartışıyor. Ardından kavgaya tutuşan taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırıyor. Kavgada ortalık bir anda karışıyor. Alişar Dağlar kavga sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılıyor.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan olaya karışan tarafların poliste toplamda 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin tedavilerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Maslak'ta İşçilerin Kavgasında 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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