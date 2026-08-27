Mavi Akdeniz İnisiyatifi: Temiz Deniz Hedefi

ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz'de yürütülen temizlik çalışmalarına ilişkin, "Hedefimiz Akdeniz'deki tüm kirleticileri engelleyebilmek. Bunun için sadece ülkemiz için de değil, ülkemiz dışındaki kirleticilere yönelik tedbirler alınmasını da sağlamaya çalışıyoruz. COP 31 bunun için çok önemli bir platform" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, valilik bünyesinde kurulan Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi, bu kapsamda hem Akdeniz'de yürütülen temizlik çalışmaları hem de denizi kirleten karasal kaynaklı kirleticilerin engellenmesi ile plastik atıkların Antalya kıyılarında oluşturduğu kirlilikle mücadele konularında bilgi verdi.

COP 31'DEN BAĞIMSIZ

Vali Hulusi Şahin, Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin Antalya Valiliği'nin bir inisiyatifi olarak kurulduğunu belirterek, öğretmen eşi Ebru Şahin'in de valilik proje birimi personelinden biri olarak görev aldığını kaydetti. Diğer kurumlardan alınan personelle yoğun ve iyi niyetli çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Vali Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi'nin COP 31'den bağımsız bir faaliyet olduğunu kaydetti.

TEMİZ DENİZ HEDEFİ

Vali Şahin, çevre sorunlarına ve özellikle Antalya'nın en kıymetli değeri olan denizine, denizinin temiz tutulması, temizlenmesi ve gelecek nesillere daha iyi şekilde aktarılmasına odaklanılan bir eylem planı olduğunu belirterek, "Bir proje değil, projeler sonlu yapılardır. Bu sürekliliği olacak bir inisiyatif. Biz bu inisiyatifi, bu eylem planını devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

PEK ÇOK BİLEŞENİ VAR

Bu inisiyatifin bir şemsiye çalışma olduğunu, tüm kurumları bu şemsiye altında birleştirdiklerini kaydeden Şahin, "Sadece kamu kurumlarını değil, STK'ları, yerel yönetimleri, Antalya ve Antalya'nın çevresiyle ilgili, çevresel sorunlarla ilgili söyleyecek sözü olan herkesi birleştirdiğimiz bir platform oldu. Tabii COP 31 bunu hızlandırdı, çalışmalarımızı tetikledi ve daha görünür hale getirdi. Pek çok bileşeni var" diye konuştu.

DENİZDEKİ KİRLİLİK KARASAL KÖKENLİ

Öncelikle karasal kökenli kirliliği önlemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen Şahin, "Biz bu işe ilkbaharda başlamıştık. O zaman birileri bunu fantezi gibi görüyordu. Ama bugün Antalya'nın denizlerinde ciddi plastik kirliliği var. Bunlar hep karasal kökenli. Demek ki biz doğru bir iş yapıyormuşuz. ve bizim engellemeye, temizlemeye ve zarar gören ekosistemi toparlamaya yönelik yaptığımız çalışmalar, aslında birer mesaj niteliğinde. Koca Akdeniz'i bu çalışmalarımızla temizleyecek değiliz. Bu bir farkındalık, bir enerji ve yönelim çalışması. Bunu yaptık. Bunun faydasını da görüyoruz" dedi.

HEDEF TÜM KİRLETİCİLERİ ENGELLEMEK

Sıfır Atık Vakfı ile beraber yapılan çalışmaların çok önemli sonuçlar doğurduğunu da aktaran Şahin, "Plastik atıklarla ilgili İstanbul'da çok sayıda bakanımızın ve üst düzey yöneticinin katılacağı çalıştaya altlık olacak. Böylece uluslararası anlaşmalardan belki birtakım mevzuat değişikliklerine, belki bir kanun çalışmasına ya da ticaret rejiminde birtakım değişikliklere sebebiyet verecek tüm lobi çalışmalarını yürütmeye çalışıyoruz. Hedefimiz Akdeniz'deki tüm kirleticileri engelleyebilmek. Bunun için sadece ülkemiz için de değil, ülkemiz dışındaki kirleticilere yönelik tedbirler alınmasını da sağlamaya çalışıyoruz. COP 31 bunun için çok önemli bir platform" dedi.

DENİZ TEMİZLENİYOR

Vali Şahin, plastik kirliliğine ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen temizlik çalışmasının ilk günlerinde denizden temizlenen plastik atık miktarının 10 tonu aştığını dile getirdi. Şahin, "Çevre Ajansı'nın iki güçlü gemisi çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi'nde bir tane var. Bu inisiyatifle beraber yeni gemiler alınması yönünde de teşvikte bulunuyoruz. Büyükşehir hazırlık yapıyor, alımlar yapacak. Bazı kurumlarımız, işletmelerimiz, yat limanları, marinalar, balıkçı barınakları da benzeri deniz yüzeyindeki kirliliği temizleyen çeşitli ekipmanları almaya başladı. Mesela Serbest Bölge'de aldık, denizin yüzeyini de topluyor" diye konuştu.

DEPOZİT SİSTEMİNDE ANTALYA BİRİNCİ

Kirliliği kaynağında önlemenin ve olabildiğince atık üretmemenin önemine dikkati çeken Vali Hulusi Şahin, "İşte bu yüzden bakanlığımız ve Çevre Ajansı'nın çok yoğun çalışma yaptığı depozit sistemini Antalya'da teşvik etmeye çalıştık. Bu teşvik sürecine girmeden önce Antalya ilk 5'te yoktu. Şimdi uzak ara birinci. İstanbul, Antalya'nın herhalde 5 katı. Daha büyük bir şehirden bile daha fazla atık toplayan şehir durumuna geldik. Bundan da memnuniyet duyuyorum" dedi.

DENİZDEN 31,5 TON ÇÖP TOPLANDI

Mavi Akdeniz İnisiyatifi, 640 kilometrelik sahil bandına sahip Antalya'nın Akdeniz'deki deniz temizliği çalışmalarındaki son verilere göre, denizden 31 bin 500 ton atık çıkartıldı. Bu kapsamda 8 bin 200 metre hayalet ağ çıkartıldı. 45 bin öğrenciye eğitim verildi. 24 plaj ise 'Dumansız Plaj Alanı' olarak ilan edildi. Plastik su şişelerinin kullanımının azaltılması amacıyla da ilk etapta insanların yoğun olduğu bölgelerde mataralarına su doldurabilecekleri 20 adet içme suyu çeşmesi yapıldı.