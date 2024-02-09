Max Planck Enstitüsü, antisemitik açıklama yaptığı iddiasıyla bilim insanının iş akdini feshetti - Son Dakika
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Max Planck Enstitüsü, antisemitik açıklama yaptığı iddiasıyla bilim insanının iş akdini feshetti

Max Planck Enstitüsü, antisemitik açıklama yaptığı iddiasıyla bilim insanının iş akdini feshetti

Almanya'nın Halle kentindeki Max Planck Sosyal Antropoloji Enstitüsü, Lübnanlı-Avustralyalı bilim insanı Ghassan Hage'nin sosyal medya hesabından yaptığı antisemitik açıklama gerekçesiyle iş akdini sonlandırdı. Hage, suçlamaları reddederek çok dinli bir topluma inanmanın ve eleştirmenin antisemitizm olmadığını belirtti. Ayrıca, aşırı sağcı yayınlarıyla bilinen bir gazetenin sorularını yanıtlamadığını ve iddiaları reddettiğini ifade etti.

09.02.2024 15:11
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Almanya'nın Halle kentindeki Max Planck Sosyal Antropoloji Enstitüsünün, sosyal medya hesabından antisemitik açıklama yaptığı gerekçesiyle iş akdini feshettiği Lübnanlı-Avustralyalı bilim insanı Ghassan Hage, iddiaları reddetti.

İnternetteki blog sayfasından açıklamada bulunan Prof. Dr. Hage, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, çok dinli bir topluma inanmanın ve buna karşı çalışanları eleştirmenin antisemitizm olmadığını söyledi.

Bu iddialara ilişkin aşırı sağcı yayınlarıyla bilinen Welt am Sonntag gazetesinin kendisine elektronik posta yoluyla sorular gönderdiğini, söz konusu gazetenin yanıtları da çarpıtarak yazma ihtimaline karşı yanıt vermediğini belirtti.

Gazetenin sözde araştırma ekibinin kendisine yönelik iddialarını da reddeden bilim insanı, sosyal medyada yaptığı açıklamalardan bazılarının seçilip servis edildiğini ve yaptığı tüm açıklamaların arkasında durduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Hage açıklamasında, İsrail ile Filistin konusunda her zaman uğruna mücadele ettiği siyasi ideali olduğunu ve bu konuda çok önemli akademik yazılar yazdığını anımsattı.

Hage, o topraklarda Hristiyan, Müslüman ve Yahudilerin bir arada yaşadığını hatırlattı.

Kaynak: AA

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