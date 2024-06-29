Mayısta Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında Volkswagen tercih edilen marka oldu - Son Dakika
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Mayısta Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında Volkswagen tercih edilen marka oldu

Mayıs ayında Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında Volkswagen, en çok tercih edilen marka olurken, binekte Fiat Egea, hafif ticaride ise Fiat Doblo öne çıktı. Geçen ay çevrim içi mecralarda 411 bin 203 kurumsal ilan yayımlandı ve ilan adetlerinde yüzde 26 artış gözlendi. İkinci el çevrim içi pazarda en çok tercih edilen markalar arasında Volkswagen, Fiat ve Renault yer aldı.

29.06.2024 11:16
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Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında mayısta Volkswagen, en çok tercih edilen marka olmayı sürdürürken model bazında binekte en fazla Egea, hafif ticaride de Doblo tercihi öne çıktı.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 411 bin 203 kurumsal ilan yayımlandı, ilan adetlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26, bir önceki aya göre yüzde 17 artış gözlendi.

Mayısta yayımlanan ilanların yüzde 39'una tekabül eden 160 bin 811 aracın satışı gerçekleşti. Satış adetlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7 düşüş, geçen aya göre ise yüzde 2'lik artış tespit edildi.

İkinci el çevrim içi pazarda geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 20 bin 678 satışla Volkswagen oldu. Volkswagen, ocak hariç son 4 aydır yılın en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü.

Bu markayı 18 bin 794 ile Fiat, 18 bin 767 satışla Renault takip etti.

Satış sayısında Ford 16 bin 25 ile dördüncü, BMW 9 bin 216 ile beşinci oldu. Opel 8 bin 900, Mercedes-Benz 7 bin 966, Peugeot 7 bin 688, Hyundai 7 bin 646 ve Toyota 5 bin 997 satışla ilk 10'da yer aldı.

Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 160 bin 811 aracın yüzde 75,7'si bu 10 markadan oluştu.

Egea tercihi devam etti

İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 130 bin 62 satış gerçekleşti. Fiat Egea, mayısta 6 bin 568 adetle yine en çok tercih edilen binek araç modeli oldu. Böylece yılın başından beri en çok tercih edilen binek araçlar arasında Fiat Egea, liderliğini korumayı sürdürdü.

Satışlarda Egea'yı 5 bin 846 ile Clio, 5 bin 758 ile Passat, 5 bin 371 ile Megane, 3 bin 877'le Focus, 3 bin 823'le Corolla, 3 bin 462 ile Astra takip etti. Geçen ay BMW 3 Serisi 3 bin 244, BMW 5 Serisi 3 bin 56 ve Golf 2 bin 859 satış sayısıyla ilk 10 model arasında yer aldı.

Toplam binek araç satışlarının yüzde 33,7'sini söz konusu 10 model oluşturdu.

Hafif ticaride Doblo liderliğini korudu

Çevrim içi pazarda geçen ay 30 bin 749 hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Fiat Doblo, mayısta 3 bin 893 adetle yine en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli oldu. Böylece yılbaşından beri en çok tercih edilen hafif ticari araçlar arasında Fiat Doblo liderliğini korumayı sürdürdü.

Ford Tourneo Courier 3 bin 548 satışla ikinci, Fiat Fiorino 3 bin 420 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Satış sayısında bu modelleri, 2 bin 347 ile Ford Transit, 1841'le Ford Tourneo Connect, 1820 adetle VW Caddy, 1668 adetle VW Transporter, 1238 ile Renault Kangoo, 972 adetle Citroen Berlingo ve 966 adetle Peugeot Partner izledi.

En çok satılan ilk 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 71'ini oluşturdu.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el araç ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazardaki ilanlarına dayanıyor. Bunların arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Verilere bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayımlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayımlandığı da Indicata tarafından izleniyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mayısta Türkiye'nin ikinci el çevrim içi araç pazarında Volkswagen tercih edilen marka oldu - Son Dakika

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