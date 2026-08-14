Mazotta Vergi Yükü Kaldırılmalı - Son Dakika
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Mazotta Vergi Yükü Kaldırılmalı

Mazotta Vergi Yükü Kaldırılmalı
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Ayhan Barut, AKP'nin mazot zamlarıyla çiftçiyi ve tüketiciyi zor durumda bıraktığını belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, "AKP iktidarı çiftçiye düşmanlık edercesine sorunları büyütüp çözmezken, olan hem çiftçiye hem de tüketiciye oluyor. Derhal mazotta vergi yükü tümüyle kaldırılmalı, üreticiler ve üretim yeterince desteklenmelidir. Bu yapılırsa zaten tüketicimiz de desteklenmiş olur" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Ayhan Barut, AK Parti iktidarının ÖTV düzenlemesi adıyla mazotta fiyat artışları yaparak çiftçinin ocağını tam olarak söndürdüğünü ileri sürdü. Vergi düzenlemesiyle yeni fiyat güncellemesi yapıldığını anımsatan Barut, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sebep oldukları enflasyonla mücadele bahanesiyle çiftçinin emeğini heba ettiler, yanlış ekonomi politikaları ile paramızı pula, ocağımızı küle çevirdiler. Daha dün mazotta ÖTV düzenlemesini yaptılar, bugün ise 'önce indirim, sonra bindirim' gerçeği görüldü. Bu koşullarda çiftçi nasıl üretecek, halkımız nasıl ucuza tüketecek? AKP'nin zamları açlık ve yoksulluğu büyütüyor."

"BEDELİ ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ ÖDÜYOR"

ÖTV düzenlemesinin hemen ardından mazota son yapılan yüzde 10'u aşkın fiyat artışının iğneden ipliğe her şeyin maliyetini katlayarak arttıracağını belirten Barut, şunları kaydetti:

"Tarımsal üretimde en temel maliyetlerden birisi mazot ve sürekli zamlandıkça traktörden, sulamaya, ekimden hasata, sürümden budamaya tüm maliyetleri büyütür. Bu da üretim maliyetini ve ürün fiyatlarını yükseltir. Artan üretim ve nakliye giderleri birçok ürünün fiyatına yansıyacağı için tüketicinin alım gücü biter. Kamyondan lojistiğe artan maliyetler yüzünden ürünlerin raf fiyatları artar. Yani mazottaki artış, tümüyle üreticiden tüketiciye uzanan zincir boyunca maliyetlere yansır. Olan üretici ve halkımıza olur. Bu düzeni AKP iktidarı sürekli dayatıyor."

"MAZOTTA VERGİ KALDIRILMALI"

Barut, tarımı ve üreticiyi desteklemeyen, yanlış ekonomi politikalarıyla halkın alım gücünü düşürüp fahiş zamlar ve vergilerle krizi büyüten iktidarın çözüm istemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Binbir emekle üreten çiftçinin maliyetleri katlanarak artarken ürünü para etmiyor. Halkın ise alım gücü sıfırlandığı için fahiş artışlar ve enflasyon nedeniyle ucuza bir şey bulması imkansız oluyor. AKP iktidarı çiftçiye düşmanlık edercesine sorunları büyütüp çözmezken, olan hem çiftçiye hem de tüketiciye oluyor. Derhal mazotta vergi yükü tümüyle kaldırılmalı, üreticiler ve üretim yeterince desteklenmelidir. Bu yapılırsa zaten tüketicimiz de desteklenmiş olur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mazotta Vergi Yükü Kaldırılmalı - Son Dakika

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