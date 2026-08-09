MEB'den Bisiklet ve E-Skuter Eğitimi

MİRAC MİNA SOLMAZ - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ilkokul 4. ve lise 9. sınıflarda bisiklet ve e-skuter kullanımına ilişkin eğitim ve kuralların müfredata eklenmesi kararı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve bisiklet alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından memnuniyetle karşılandı.

MEB ile Emniyet Genel Müdürlüğünün 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında yaptığı çalışma doğrultusunda, bisiklet ve e-skuterların güvenli kullanımına ilişkin kurallar müfredata dahil ediliyor.

İlkokul 4. sınıfta mevcut trafik güvenliği dersi içeriği genişletilerek güvenli bisiklet ve e-skuter kullanımına ilişkin kurallar öğrencilere aktarılacak. Lise 9. sınıfta ise sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersleri, mikromobilite araçlarının güvenli kullanımına ilişkin bilgilerle desteklenecek.

Diğer sınıf düzeylerinde de trafik farkındalığı ve bilinçlendirmeye yönelik kazanımların ders içeriklerine eklenmesi planlanıyor.

Çalışmayla çocuk ve gençlerin küçük yaşta trafik bilinci kazanması ve güvenli sürüş alışkanlıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

"Bu eğitim, çocukların doğru davranış alışkanlıklarının oluşmasına katkı sunacak"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklet ve e-skuter kullanımına ilişkin kuralların müfredata dahil edilmesi kararını çok önemli ve destekledikleri bir adım olarak değerlendirdi.

Federasyon olarak konuyu yaptıkları resmi başvurularla birçok kez gündeme getirdiklerini belirten Fırat, şehirlerde bisiklet ve e-skuter kullanımının hızla yaygınlaşması nedeniyle güvenlik eğitiminin acil bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

Fırat, "Çocukların erken yaşta okulda alacağı bu eğitim, onları trafikte karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı koruyacak ve hayat kurtaracaktır. Güvenli sürüş eğitimi, çocukların doğru davranış ve refleksler geliştirmelerini sağlayacak. İlkokulda başlayan bu eğitim, çocukların hayatı boyunca sürdüreceği doğru davranış alışkanlıklarının oluşmasına katkı sunacaktır. Aynı zamanda güvenli sürüş eğitimi alan çocukların aileleri, çocuklarının bisikletle ulaşımını daha fazla destekleyecektir. Bu da daha aktif bir neslin yetişmesine, trafik yoğunluğunun azalmasına ve daha temiz bir havaya katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Eğitimin çocukların ailelerine aktaracağı bilgiler aracılığıyla toplumsal bilinçlenmeyi de başlatacağını belirten Fırat, güvenli altyapı talebinin artacağını ve bisikletin "gösteriş yerine yaşamın normal parçası" haline geleceğini ifade etti.

Fırat, "Biz inanıyoruz ki, bu müfredat değişikliğiyle Türkiye'de yeşil şehirler, bisiklet endüstrisi ve sürdürülebilir bir kültür gelişebilir." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak okullarda haftalık bisiklet eğitim saatleri, "Bisiklet Güvenliği Belgesi" sertifikalandırması, okul bisiklet projeleri ve veli seminer programları gibi uygulamaların başlatılması konusunda çalışma yapmak istediklerini aktaran Fırat, "Öğretmen eğitimi, materyal hazırlama, yerel STK'lerle işbirliği ve antrenörleri okullara gönderme konusunda gerekli projeleri beraber hazırlayabiliriz. Çünkü teorik bilgi ancak sahada pratikle desteklendiğinde anlamlı olacaktır." diye konuştu.

"Spor bağımlılıklardan korur"

Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak da MEB'in bisiklet ve e-skuter kurallarını müfredata dahil etme kararını değerli bulduklarını belirterek, çocukların küçük yaşta trafik kurallarını öğrenmesinin ve güvenli sürüş alışkanlıkları edinmesinin trafik güvenliğini artıracağını söyledi.

Yeşilay olarak 2011'den bu yana düzenledikleri bisiklet turlarında binlerce kişiyi spor ve sağlıklı yaşam kültürü etrafında buluşturduklarını ifade eden Albayrak, özellikle Tarihi Yarımada ve Caddebostan bisiklet turlarına her yaştan katılımcının ilgisinin her yıl arttığını kaydetti.

Albayrak, bu etkinliklerin yalnızca spor yapma amacı taşımadığını belirterek, "Bununla birlikte ailece vakit geçirmek, yeni dostluklar kurmak, bağımlılıklardan uzak durmak ve sağlıklı bir yaşam kültürünü paylaşmak için bu etkinlikler önemli bir buluşma noktası haline geldi." dedi.

Düzenli bisiklet kullanımının gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutabileceğine dikkati çeken Albayrak, "Yeşilay olarak 'spor bağımlılıklardan korur' anlayışıyla hareket ediyoruz. Düzenli fiziksel aktivite gençlerin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimini destekliyor. Spor disiplin ve özgüveni artırıyor, sosyal çevre kazanımına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, bisikletin kolay ulaşılabilir bir spor olduğunu, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutan önemli aktivitelerden birinin bisiklet olduğunu dile getirdi.

MEB'in bisiklet ve e-skuter kurallarını müfredata dahil etme kararını değerli bulduklarını aktaran Albayrak, şöyle konuştu:

"Bu çalışmayı çok değerli buluyoruz. Çocukların küçük yaşta trafik kurallarını öğrenmesi ve güvenli sürüş alışkanlıkları edinmesi hem trafik güvenliğini artıracaktır hem de hareketli yaşam kültürünü güçlendirecektir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığını tebrik ediyoruz ve destekliyoruz. Okullarla işbirliği içinde güvenli sürüş eğitimleri ve uygulamalı atölyeler ve farkındalık etkinlikleri düzenleyerek teorik bilgiyi pratiğe aktarmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda sağlıklı nesillerin ancak okul, aile ve sivil toplumun ortak çalışmasıyla yetişeceğine inanıyoruz."

"Trafiğin A-B-C'si, ilkokuldaki temel trafik eğitimi"

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz da MEB'in kararını "büyük bir sevinçle" karşıladıklarını söyledi.

Dernek olarak 2019'dan bu yana Bakanlığı ziyaret ederek taleplerini ilettiklerini, bu konuda yaklaşık 16 sayfalık detaylı bir rapor hazırladıklarını anlatan Suyabatmaz, müfredat değişikliğinin uzun süredir talep ettikleri bir düzenleme olduğunu kaydetti.

Suyabatmaz, ilkokulda temel trafik eğitiminin yanı sıra aktif trafik eğitiminin de verilmesi gerektiğini ifade eden, "Bu gerçekten çok önemli bir ihtiyaçtı. Trafiğin A-B-C'si, ilkokuldaki temel trafik eğitimi. Yaya olmanın ötesinde, taşıt olarak trafiğe çıkma kültürünün verilmesi gereken birinci nokta ilköğretimdir. Bu da 4. sınıftır. Çünkü yasalar 11 yaşını bitirdiğinde tüm çocuklara bisikletle trafiğe çıkma hakkı veriyor ve bütün kurallardan sorumlu tutuyor." diye konuştu.

Bisikleti trafikte kullanmanın aktif trafik paydaşı olmanın ilk adımı olduğunu değerlendiren Suyabatmaz, "Çocuklar koluyla sinyal vermeyi, yolu kontrol etmeyi, hızını kontrol etmeyi, her şeyi bisiklet üzerinde uygulamalı olarak ilk adımları atmış olacak. Emekleme süreci bisikletle olmalı trafiğin içinde. Kurallara uymayı burada öğrenmeli." ifadelerini kullandı.

E-skuter eğitiminin ise daha ileri yaşlarda verilmesi gerektiğine dikkati çeken Suyabatmaz, elektrikli bisiklet ve elektrikli skuterleri kullanma yaşının yasal olarak 15 olduğunu, bu nedenle e-skuter konusunun 9. sınıftaki trafik eğitimi içerisinde ele alınmasının daha doğru olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin bisiklet pazarında Avrupa'da 6. sıraya geldiğini belirten Suyabatmaz, Türkiye'nin üretim ve ihracatının güçlü olduğunu ancak iç piyasadaki büyümenin aynı hızda gerçekleşmediğini söyledi.

Suyabatmaz, okul, bakkal, berber, cami, pazar ve toplu ulaşım istasyonlarına ulaşmayı sağlayacak kesintisiz bir bisiklet yolu ağına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bunlar olduğunda insanlar kendini güvende hissedip çocuğunu bisikletle okula götürebilecek." dedi.

Bisikletin çevreye ve kent yaşamına katkısına da dikkati çeken Suyabatmaz, "Havayı kirletmiyor, gürültü yaratmıyor, karbon salmıyor ama üstüne insanlara spor yaptırıp çoğaldıkça trafiği de rahatlatmış oluyor. Kentteki hava kalitesini de iyileştirmiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.