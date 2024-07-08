MEB ve Çalışma Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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MEB ve Çalışma Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında, 'Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarına Sağlanan Teşvikler ve Öğrencilere Yönelik Devlet Katkıları' temalı işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol sayesinde mesleki ve teknik eğitim alanında daha etkili, verimli ve sağlıklı uygulamaların geliştirileceği belirtildi.

08.07.2024 14:18
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında, "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarına Sağlanan Teşvikler ve Öğrencilere Yönelik Devlet Katkıları" temalı işbirliği protokolü imzalandı.

Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı.

İşbirliği protokolünü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneş imzaladı.

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, her bakımdan gelişmiş, güçlü bir Türkiye için donanımlı, eğitimli, çalışan ve üreten gençlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Özellikle mesleki ve teknik eğitimi, el birliğiyle çok daha yüksek standartlara taşımak gerektiğini söyleyen Işıkhan, şöyle devam etti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığımızın mesleki ve teknik eğitim alanındaki değerli çalışmalarına en iyi katkıyı sunmanın gayreti içerisindeyiz. Hepinizin bildiği üzere, Nisan 2024 dönemi itibarıyla istihdam sayımızı 32,6 milyon kişi ile rekor seviyeye çıkardık. Yine aynı dönemde istihdam oranını yüzde 49,5'e, iş gücüne katılım oranını ise yüzde 54,2'ye yükselttik. İşsizlik oranını ise son 10 yılın en düşük seviyesine, yüzde 8,5'e düşürdük. Son bir yıl içinde İŞKUR aracılığıyla 1,3 milyon vatandaşımızın işe yerleşmesine aracılık ettik."

İmzalanan işbirliği sayesinde mesleki ve teknik eğitim alanında daha etkili, verimli ve sağlıklı uygulamaların geliştirileceğine inandıklarını aktaran Işıkhan, bu kapsamda kurdukları çalışma komisyonu tarafından ilk etapta yedi meslek alanı belirlendiğini, bu alanlarda eşleştirme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Eşleştirmeleri esas alarak, meslek liselerini tamamlayan ve İşbaşı Eğitim Programına katılan gençlere asgari ücretten yüzde 30 daha fazla tutarda cep harçlığı verdiklerini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Meslek lisesi mezunlarımız, eğer mezun oldukları alanda İşbaşı Eğitim Programına katılım sağlarlarsa, alacakları cep harçlığının günlük tutarı, 654 liradan, 850 liraya yükselmektedir. Bu uygulama, mezunlarımızın kendi alanlarında iş hayatına katılmaları ve daha kolay iş bulabilmeleri noktasında önemli bir destektir. Önümüzdeki dönemde de iş arayan ve işverenlerimizin yanlarında olacak, istihdamın korunması ve arttırılması noktasında Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İnşallah, Türkiye Yüzyılı'nı, yüzyıla damgasını vuracak gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum."

Meslek ve teknik eğitim politika belgesi yayınlanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de hazırlanan meslek ve teknik eğitim politika belgesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bu hafta yayınlanacağını söyledi.

Belgede, sahadan toplanan taleplere cevap verecek düzenlemelerin yer aldığını ifade eden Tekin, "Mottomuz, herkesin bir mesleği olması, herkesin bir mesleği olsun istiyoruz. Buradan hareketle de bütün ortaokullarımızda zanaat atölyeleri kurulmasından başlayıp, mesleki ve teknik eğitimde sektör içi, sektöre entegre, pansiyonlu çırakların kalabildiği okullara kadar bir dizi sahadan gelen talebi hayata geçirecek adım atmak istiyoruz." dedi.

İşbirliği protokolüyle atılan adımların mevzunun bütün taraflarıyla ele alındığını aktaran Yusuf Tekin, şöyle konuştu:

"Çünkü bizim ana sıkıntılarımızdan bir tanesi, mesleki ve teknik eğitim. Ortaöğretim kurumlarımızdan eğitim alan çocuklarımızın iş hayatına girmesiyle ilgili bir problemimiz var. Dört yıl boyunca eğittiğimiz gençlerimiz, değişik sebeplerle iş hayatına girmeyi çok tercih etmiyorlar. Bu süreci kolaylaştırmak adına, çocuklarımızın mesleki eğitimini aldıkları alanda sektörde istihdam edilmeleri adına bir dizi adım atıyoruz."

İmza törenin ardından Işıkhan ve Tekin, Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Azra Kaderoğlu'nun keman dinletisini dinledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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