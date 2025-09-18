Medeniyetler Korosu Gazze İçin Şarkı Söyleyecek - Son Dakika
Medeniyetler Korosu Gazze İçin Şarkı Söyleyecek

Medeniyetler Korosu Gazze İçin Şarkı Söyleyecek
18.09.2025 11:19
Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa turnesinde Gazze'ye dikkat çekmek için konserler verecek.

Üç din ve 6 mezhepten üyesiyle, birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek amacıyla bugüne kadar çok sayıda konser veren Antakya Medeniyetler Korosu, 4-12 Kasım'daki Avrupa turnesinde şarkılarını Gazze için seslendirecek.

Yılmaz Özfırat'ın şefliğini yaptığı 200 kişilik koro, Hatay Kültür Sanat Çarşısı'nda 19. dönem çalışmalarına başladı.

Bugüne kadar Türkiye'nin yanı sıra ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İsveç, İsviçre, Polonya, Hollanda, Bulgaristan, Yunanistan, Kanada ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede 3 binden fazla konser veren koro, 4-12 Kasım'daki Avrupa turnesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Koro Avrupa turnesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek birlik, beraberlik ve hoşgörü temalarını ezgilerine taşıyacak.

"Gazze'ye gitmeye de hazırız"

Koro şefi Yılmaz Özfırat, AA muhabirine, Avrupa'daki konser serilerinde Gazze'nin sesi olmaya çalışacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de yaşanan dramı, zulmü, katliamı insanlara göstermeye çalışıyoruz. Bu yüzden bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Medeniyetler Korosu olarak şuna da hazırız, eğer ki bize bir görev verilirse 'Gazze'ye gidilecek' denilirse biz Gazze'ye gidip, bu ablukayı kırıp orada da bu konserleri yapmaktan, kardeşlerimize ilaç, çocuk bezi ve maması aklınıza ne gelirse bu ihtiyaçları da götürmek için de hazır olduğumuzu bir kere daha söylemek istiyoruz. Önümüzdeki yılın projesi sadece bu olacak. Gazze'ye dikkati çekmek istiyoruz. Her konserde de bunu dile getireceğiz."

"Siz bunu nasıl başaramıyorsunuz diyoruz"

Özfırat Türkçe, Arapça, İngilizce başta olmak üzere çok sayıda dilde şarkı ve ilahiler seslendiren korolarının konser verdiği her ülkede büyük beğeni aldığını ifade etti.

Farklı dine mensup kişilerden oluşan Medeniyetler Korosu'nun insanların ilgisini çektiğini vurgulayan Özfırat, şunları kaydetti:

"Avrupa'ya çıktığımız zaman bize ilk 'Bunu nasıl başardınız, bir Hristiyan, Yahudi ve Müslüman beraber nasıl şarkı söyleyebiliyor' diye soruyorlar. Biz de 'Siz bunu nasıl başaramıyorsunuz' diyoruz. Çünkü ister Hristiyan ister Yahudi ister Müslüman olsun hepimiz tek bir Allah'ın kuluyuz. Biz bunu unuttuk, insanlık bunu unuttu belki de. Allahutaala bizleri istese tek tip yaratırdı. Bizleri farklı farklı yarattı birbirimizi arayalım bulalım diye. Birbirimizi öldürülelim, katledelim, açlık ve perişanlık içerisinde bırakalım diye değil. O yüzden durumu iyi olan ülkeler maalesef ki sadece uzaktan bakıp kendi çapında üzüntü yaşıyor. Ama biz bunu yüreğimizde yaşıyoruz çünkü ölen insan, ölen çocuk. Bunun için bir yere gittiğimizde 'Bu nasıl oldu' diye sorduklarında biz de 'Niye olmuyor' diye soruyoruz."

Kaynak: AA

Antakya, Gazze, hatay, Son Dakika

Güncel

SON DAKİKA: Medeniyetler Korosu Gazze İçin Şarkı Söyleyecek
