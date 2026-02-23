Mediaya Şiddet İçerikleri Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mediaya Şiddet İçerikleri Uyarısı

Mediaya Şiddet İçerikleri Uyarısı
23.02.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Kocabıyık, çocuk ve ergenlerde şiddet içeriklerinin etkilerini ve önleme yollarını açıkladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Oya Onat Kocabıyık, medyadaki şiddet içeriklerinin çocuk ve ergenler üzerinde gelişim dönemine göre farklı etkiler bırakabildiğini belirterek, bu konuda aile, okul ve medya işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde Doç. Dr. Oya Onat Kocabıyık'ın, şiddet içerikli yayınlara karşı aile, okul ve medya işbirliğine ilişkin görüşlerine ve bu konuda çözüm önerilerine yer verildi.

Kocabıyık, AA muhabirine, okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocukların, soyut düşünme ve eleştirel değerlendirme becerilerinin gelişimsel olarak henüz sınırlı olması nedeniyle izledikleri içerikleri gerçeklik bağlamında değerlendirmekte zorlanabildiklerini anlattı.

Çocukların şiddet içeriklerini normal bir durum gibi algılama riski taşıdığını aktaran Kocabıyık, "Oyunla kurguyu, gerçekle kurguyu ayırt etmede zorlanabilirler. Bu nedenle şiddet içeriklerini zaman zaman olağan bir davranış biçimi gibi algılama riski ortaya çıkabilir." dedi.

"Ergenlik döneminde risk alma eğiliminde artış görülebilmektedir"

Kocabıyık, erken yaşta maruz kalınan içeriklerin, ergenlik döneminde davranış ve tutumlar üzerinde etkili olabileceğine ilişkin bulgular bulunduğunu ancak bu etkinin bireysel, ailesel ve çevresel değişkenlere bağlı olarak farklılaşabileceğini ifade etti.

Şiddetin sosyal medyada normalleştirilmesiyle "Bana bir şey olmaz" düşüncesinin yaygınlaştığını anlatan Kocabıyık, "Ergenlik döneminde özellikle prefrontal korteksin olgunlaşma sürecinin devam etmesi ve ödül sisteminin daha duyarlı çalışması nedeniyle risk alma eğiliminde artış görülebilmektedir. Bu durum bazı ergenlerde 'Bana bir şey olmaz' biçiminde iyimser yanlılık olarak adlandırılan bilişsel bir eğilimle birlikte ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda olası olumsuz sonuçları yeterince hesaba katmadan davranma eğilimi görülebilir." diye konuştu.

"Doğru örnek olmak, model olmak çok önemli"

Kocabıyık, ailelerin çocuklarıyla her zaman iletişime açık olması gerektiğinin altını çizdi.

Okul, aile ve medya işbirliğinin önemine değinen Kocabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile boyutunda doğru örnek olmak, model olmak çok önemli. Okulların özellikle çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini destekleyecek birtakım programları da içeriklerine dahil etmeleri gerekiyor."

Medya ayağına gelecek olursak, şiddet içerikli yapımların geniş erişime açık zaman dilimlerinde sunulması çocukların bu içeriklere maruz kalma olasılığını artırabilir. Özellikle kahramanlaştırılmış şiddet temsilleri, bazı çocuk ve ergenlerde gücü şiddetle özdeşleştirme eğilimini güçlendirebilir."

Kocabıyık, erken yaşta şiddetin normalleştirilmesine maruz kalmanın ilerleyen dönemlerde saldırgan tutum ve davranışlarla ilişkili olabileceğine dair araştırma bulguları bulunduğunu ancak bu ilişkinin koruyucu faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini dile getirdi.

Sanal ortamlarda sunulan içeriklerin önemli olduğuna işaret eden Kocabıyık, "Medya okuryazarlığı bu bağlamda çok önemli bir unsur. Televizyonlarda belki içerikleri denetleyebiliyoruz ama sosyal medyada bu içeriği denetlemek noktasında aileler bazen savunmasız kalabiliyorlar. Sınır koyamıyorlar. Bu noktada yalnızca medya okuryazarlığı değil, dijital medya okuryazarlığı ve eleştirel içerik değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi de önem taşıyor. Bu konuda ailelere yönelik bilinçlendirme ve ebeveyn rehberliği programlarının yaygınlaştırılması yararlı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel, Şiddet, Çocuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mediaya Şiddet İçerikleri Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi "Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a: Bu işi bırak Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı

12:33
Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
12:25
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
12:04
Acun Ilıcalı’nın takımı şampiyonluğa koşuyor
Acun Ilıcalı'nın takımı şampiyonluğa koşuyor
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:12
ABD’nin uykularını kaçıracak adım, Kim’e seçimi kazandırdı
ABD'nin uykularını kaçıracak adım, Kim'e seçimi kazandırdı
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:58:46. #7.11#
SON DAKİKA: Mediaya Şiddet İçerikleri Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.