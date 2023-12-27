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Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılında anma töreni düzenlendi

İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine birçok önemli isim ve öğrenci katıldı. Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, gençlerin Mehmet Akif'i anlamalarının önemine vurgu yaptı.

Mehmet Akif Ersoy\'un vefatının 87. yılında anma töreni düzenlendi
27.12.2023 - 11:28,
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Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, İSTİKLAL Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy için Edirnekapı'daki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ülkü Sakalar, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Belediye Başkanı Deniz Köken, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ile Mehmet Akif Ersoy'un torunu, yazar Selma Argon ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"ANNE VE BABASININ MEMLEKETİNDEN TOPRAK GETİRİLDİ"

Anma programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar edildi Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakıldı.Törende şairin babasının doğum yeri olan Kosova'nın İpek şehri ile annesinin doğum yeri olan Özbekistan'ın Buhara şehrinden getirilen topraklar mezarına serpildi.

"MEHMET AKİF'İ ANLAMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, "Tabi ki gençlerimizin Mehmet Akif'i iyi tanıması gerektiğini düşünüyorum. Rahmetle anmak çok önemli ama anlaşılarak anmak daha önemli. Mehmet Akif'i anlamak çok önemli. Çünkü onun yaşadığı dönem bizim çalkantılı dönemimizdir. O günkü insanların bu vatanı bize emanet etmek için nasıl canla, başla yani ölümü göze alarak koşuşturmaları, bütün Anadolu'daki, Çanakkale'deki, heryerdeki savaşlarımızda Mehmet Akif manevi lider olarak Mustafa Kemal Paşa tarafından çağırılmıştır. Görevini sonuna kadar, hiç düşünmeden eksiksiz, koşarak yapmıştır. Hakikaten o insanlara büyük şeyler borçluyuz. Vatanımızı onlara borçluyuz, emanet ettiler. Gençlerimize, o günkü dönemi düşünerek iyi anlamalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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