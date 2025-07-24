Mehmet Altun'un Cezası Yargıtay'dan Onay Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mehmet Altun'un Cezası Yargıtay'dan Onay Aldı

24.07.2025 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'a verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

KONYA'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'a (36) verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Olay, 30 Temmuz 2021 yılında Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) yaşamını yitirdi. Kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos 2021'de özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp tutuklandı.

DİĞER 10 SANIĞA BERAAT

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mehmet Altun, 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'Mala zarar vermek'ten 4, 'Konut dokunulmazlığı ihlali'nden 4, 'Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, olaya ilişkin diğer 10 sanık hakkında da 'Azmettirme' suçundun beraat kararı verdi.

'ETNİK BOYUT YOK'

Yargılamayla ilgili gerekçeli kararda, sanık Mehmet Altun'un eyleminde etnik boyutun bulunmadığı belirtildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi Sanık Mehmet Altun'un eyleminin, iki aile arasındaki kısa bir süre önce meydana gelen kavga olayı sebebiyle gerçekleştirdiği, olayın milli, etnik, dini bir boyutunun bulunmadığı, katılan ve katılan vekillerinin olayın böyle bir boyutu olduğuna dair beyanlarının hukuki hiçbir delil ile desteklenmediği kanaatine varılmıştır.

YARGITAY KARARI ONADI

Altun'un avukatının itirazı sonrası dosya, bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. 1'inci Ceza Dairesi, verilen cezayı onadı. Daha sonra yapılan itirazla dosya bu kez Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay da Altun'un 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan aldığı 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile diğer suçlardan toplam 10 yıl hapis cezası kararını yerinde bularak onadı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Altun, Güvenlik, Yargıtay, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Konya, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Altun'un Cezası Yargıtay'dan Onay Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Jhon Duran Fenerbahçe’de şimdiden fırtına estirdi Jhon Duran Fenerbahçe'de şimdiden fırtına estirdi
Türkiye şehitlerine ağlıyor Bakan Yumaklı’dan ilk açıklama geldi Türkiye şehitlerine ağlıyor! Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria’yı ilhak etmeye çağırdı İsrail Meclisi, hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 orman şehidi için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 orman şehidi için taziye mesajı
Bakan Yumaklı’nın en zor anı Kelimeler boğazında düğümlendi Bakan Yumaklı'nın en zor anı! Kelimeler boğazında düğümlendi
Dusan Tadic’e sürpriz talip Milli yıldızımızın yanına gidebilir Dusan Tadic'e sürpriz talip! Milli yıldızımızın yanına gidebilir
Alevlerin arasından kurtulduktan sonra ağlayarak müdürüne sarıldı Alevlerin arasından kurtulduktan sonra ağlayarak müdürüne sarıldı
Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu
Galatasaray geriden gelip kazandı Galatasaray geriden gelip kazandı

17:21
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
16:45
İsrail kana doymuyor Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
16:39
Dehşete düşüren görüntü Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:02
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
00:02
Yangın faciasında şehit olan 10 görevlinin kimlikleri belli oldu
Yangın faciasında şehit olan 10 görevlinin kimlikleri belli oldu
23:53
Jhon Duran golünü attı, Fenerbahçe Kante ve Benzemalı rakibini farklı yendi
Jhon Duran golünü attı, Fenerbahçe Kante ve Benzemalı rakibini farklı yendi
23:36
Beyoğlu’nda 2 katlı binayı yıkan patlama anı kamerada
Beyoğlu'nda 2 katlı binayı yıkan patlama anı kamerada
23:22
Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak
Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak
23:19
Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı
Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 18:20:44. #7.11#
SON DAKİKA: Mehmet Altun'un Cezası Yargıtay'dan Onay Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.