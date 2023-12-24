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Mehmet Emin Ekmen: "Ailelerin 'Vatan Sağ Olsun' Demeleri Çok Kıymetli Ama Unutulmamalı Ki Vatan, Sağ Olanlarla Daha Güzel" - Son Dakika
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Mehmet Emin Ekmen: "Ailelerin 'Vatan Sağ Olsun' Demeleri Çok Kıymetli Ama Unutulmamalı Ki Vatan, Sağ Olanlarla Daha Güzel"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurulu’nda; Kuzey Irak'ta şehit olan 12 askerin isimlerini kürsüde okuyarak "Ölüm, birer sayı değildir. İstatistik hiç değildir. Her biri can evlattır, babadır, kardeştir, arkadaştır, komşudur. Ailelerin metaneti, buğulu gözlerle 'vatan sağ olsun' demeleri çok kıymetli. Ama unutulmamalı ki vatan sağ olanlarla daha güzel. Vatan kaybettikleriyle değil, yaşattıklarıyla daha güzel. Vatan özgür, müreffeh ve geleceğe güvenle bakan gençleriyle daha güzel" dedi.

24.12.2023 - 15:01,
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurulu'nda; Kuzey Irak'ta şehit olan 12 askerin isimlerini kürsüde okuyarak "Ölüm, birer sayı değildir. İstatistik hiç değildir. Her biri can evlattır, babadır, kardeştir, arkadaştır, komşudur. Ailelerin metaneti, buğulu gözlerle 'vatan sağ olsun' demeleri çok kıymetli. Ama unutulmamalı ki vatan sağ olanlarla daha güzel. Vatan kaybettikleriyle değil, yaşattıklarıyla daha güzel. Vatan özgür, müreffeh ve geleceğe güvenle bakan gençleriyle daha güzel" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Bugün Genel Kurul'da 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 15'inci maddesi üzerine konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Kuzey Irak'ta şehit olan 12 askerin isimlerini kürsüde okudu.

Ekmen şunları söyledi:

"Dün burada dört siyasi parti grubunun imzası bulunan bir metin, tam dört kez okundu. Sonra başka bir grubumuz kendi metnini okudu. Ama ne acıdır ki 12 şehidimizin adı bir kez dahi okunmadı. Ölüm, birer sayı değildir. İstatistik hiç değildir. Her biri can evlattır, babadır, kardeştir, arkadaştır, komşudur. Ailelerin metaneti, buğulu gözlerle 'vatan sağ olsun' demeleri çok kıymetli. Ama unutulmamalı ki vatan sağ olanlarla daha güzel. Vatan kaybettikleriyle değil, yaşattıklarıyla daha güzel. Vatan özgür, müreffeh ve geleceğe güvenle bakan gençleriyle daha güzel.

"ZENGİNİMİZ BEDEL ÖDER, ASKERİMİZ FAKİRDENDİR"

Şehit haberlerinin ulaşıp bayrak takılan o evlerin fotoğraflarını görünce hangi birimizin yüreği ikinci kez parçalanmıyor ki? Hiç mi bir rezidansa takılmaz o al bayrak? Hiç mi bir villanın kapısına gitmez o kara haber? Hiç mi güvenlikli bir sitenin kapısında durmaz haberci taşıyan o ambulanslar? Yemen'den bu yana değişmez mi o kara yazgı? Nasıl yakılmıştı o ağıt hatırlayalım. 'Zenginimiz bedel öder, askerimiz fakirdendir.'"

Mehmet Emin Ekmen: "Ailelerin \'Vatan Sağ Olsun\' Demeleri Çok Kıymetli Ama Unutulmamalı Ki Vatan, Sağ Olanlarla Daha Güzel"
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Mehmet Emin Ekmen: "Ailelerin 'Vatan Sağ Olsun' Demeleri Çok Kıymetli Ama Unutulmamalı Ki Vatan, Sağ Olanlarla Daha Güzel" - Son Dakika
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