Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın? - Son Dakika
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Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

10.06.2026 11:54
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Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın, Bedri Usta'nın restoranına yaptığı ziyaret renkli anlara sahne oldu. Mezelerin bir kısmının hazır kullanıldığını gören Yalçınkaya Bedri Usta'yı azarladı. Bedri Usta ise, "Sen burayı MasterChef mi sandı? Ben kebapçıyım ne anlarım mezeden" diyerek karşılık verdi.

Bedri Usta adıyla tanınan işletmeci Bedrettin Aydoğdu, mekanına gelen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ile yaşadığı ilginç diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. Yalçınkaya'nın restoranı gezerken mezeleri incelemesi sırasında yaşanan sohbet kısa sürede gündem oldu.

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı <a class='keyword-sd' href='/masterchef/' title='MasterChef'>MasterChef</a> mi sandın?

MEHMET ŞEF'TEN SERT ELEŞTİRİ

Mezelerin bir kısmının hazır olarak kullanıldığını fark eden Mehmet Yalçınkaya, duruma tepki gösterdi. Mehmet Şef, "55 meze var, 9 tanesi hazır. Bunlar değişecek" sözleriyle işletmeye yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

"SEN BURAYI MASTERCHEF Mİ SANDIN?"

Mehmet Şef'in çıkışı karşısında Bedri Usta ise esprili tavrıyla dikkat çekti. Yaşanan anları sosyal medya hesabından paylaşan Aydoğdu, paylaşımına "Fırça atmaya gelmiş bir dur yaa" notunu düştü.

Bedri Usta'nın, "Adam bize fırça atmaya gelmiş. Sen burayı MasterChef mi sandın? Ben kebapçıyım ne anlarım mezeden" sözleri ise izleyenleri güldürdü.

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

İkili arasında geçen samimi diyalog kısa sürede büyük ilgi gördü. Mehmet Yalçınkaya'nın titiz tavrı ve Bedri Usta'nın esprili karşılığı sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Mehmet Yalçınkaya, MasterChef, Gastronomi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın? - Son Dakika

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