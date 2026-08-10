Mekke Anlaşması\'na Görkemli Tanıtım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili geniş kapsamlı bir iletişim kampanyası hayata geçirildi. Kampanya kapsamında hazırlanan görsel içerikler Ankara ve İstanbul'un simge yapılarında yer aldı.

İletişim Başkanlığınca Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin yürütülen iletişim kampanyası kapsamında görsel içerikler hazırlandı. İçerikler, Ankara ve İstanbul'un simge yapılarında sergilendi. Kampanya çerçevesinde Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin özel içerikler, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasının dijital mecralarında, Türk Telekom binasının dijital ekranında ve başkentin simge yapılarından Atakule'nin dijital ekranında yayımlandı.

İstanbul'da ise kampanya içerikleri Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) dijital ekranında yer alırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ülke bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Özel olarak hazırlanan içerikler Galata Kulesi'nde gösterildi.