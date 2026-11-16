Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, 33. APEC zirvesi için Shenzhen\'e ulaştı

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, 33. APEC zirvesi için Shenzhen'e ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 18-19 Kasım'daki 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Shenzhen kentine geldi. Zirve, 18-19 Kasım tarihlerinde Shenzhen'de düzenlenecek.
SHENZHEN, 16 Kasım (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentine geldi.
Sheinbaum, 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılacak.
Kaynak: Xinhua
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