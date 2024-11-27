Meloni'den İsrail-Lübnan Ateşkesine Destek

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Başbakan Meloni, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İtalya, hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı bir hedef olan Lübnan'daki ateşkesin ilanını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Ateşkes, İsrail ile Lübnan arasındaki sınırın istikrar kazanması ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine geri dönmesi için bir fırsat sunmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için 1701 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) kararının tam uygulanması en doğru yol olarak görülmektedir." denildi.

Başbakan Meloni'nin açıklaması, şöyle devam etti:

"İtalya, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ortaklarıyla beraber bu doğrultuda çalışmaya devam edecektir. Bu çabalar, çatışmalar süresince hiçbir zaman mevzilerini terk etmeyen BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki İtalyan birliğimizin varlığıyla ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerine uluslararası destek sağlama konusundaki öncü rol oynamaya devam ederek gerçekleştirilecektir."

ABD Başkanı Joe Biden'ın Lübnan ile İsrail hükümetlerinin onaylamasının ardından duyurduğu ateşkes antlaşması, yerel saatle 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.