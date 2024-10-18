Meloni ve Kral Abdullah'tan Orta Doğu Zirvesi

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Orta Doğu'daki durum, Gazze'de ateşkes ve İsrail- Filistin meselesinde iki devletli çözümü görüştüğü bildirildi.

İtalya Başbakanlığı'ndan Meloni'nin Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "İki lider, Orta Doğu'daki durumu, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik ortak çabaları ve 2735 sayılı karar doğrultusunda İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını tartışarak, iki devletli çözüme yol açacak siyasi bir sürecin gerekliliğini yineledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Başbakan Meloni'nin, İtalya'nın, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kuruluşlarıyla başlattığı "Gazze için Gıda" girişimi çerçevesinde Ürdün'ün Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasında oynadığı rolden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

İki liderin, Ürdün'ün başlattığı Gazze'ye yönelik insani yardım programını da görüştüğü ve Gazze Şeridi'ne insani erişimi güçlendirmenin aciliyetinin üzerinde durduğu aktarıldı.

Gündemlerine Suriyeli mülteciler konusunu da alan iki liderin, bu dramatik acil duruma etkili ve somut yanıtlar geliştirmek amacıyla yakın koordinasyon içinde çalışma konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Meloni, Ürdün'deki temasının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçti.