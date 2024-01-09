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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 4688 sayılı yasa memur sendikacılığının yükünü çekebilecek bir yasa değil - Son Dakika
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 4688 sayılı yasa memur sendikacılığının yükünü çekebilecek bir yasa değil

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 4688 sayılı yasa ile ilgili yapılan ilk komisyon toplantısında yasanın memur sendikacılığına yeni alanlar açması ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün normlarını kapsaması gerektiğini belirtti. Yalçın ayrıca, din görevlileri için kazanımlar elde ettiklerini ve 4-6 yaş Kur'an Kurslarının bağımsız statüye kavuşturulmasını talep etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 4688 sayılı yasa memur sendikacılığının yükünü çekebilecek bir yasa değil
09.01.2024 - 15:12,
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 4688 sayılı yasa ile ilgili ilk komisyon toplantısının yapıldığını belirterek, "4688 sayılı yasa, memur sendikacılığının yükünü çekebilecek bir yasa değil. Alan genişlemeli, bu gömlek değişmeli. İstiyoruz ki yasa memur sendikacılığına yeni alan açsın, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün normları memur sendikacılığını da kapsasın." dedi.

Yalçın, Kızılcahamam'daki Eliz Otel'de düzenlenen "Diyanet-Sen 3. Büyük Türkiye Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Fatih Camisi'nde yaşanan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, yaralılara acil şifalar diledi.

Erdemli bir sendikal hareketi var eden bir hareket olduklarını belirten Yalçın, kimsenin dinine, diline, ırkına ve mezhebine bakmaksızın durdukları noktayı tahkim etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'de demokratik zeminin güçlendirilmesi, ülkede vesayetin millet iradesi üzerinden tamamen düşmesi konusunda ortaya koydukları irade ile millete cesaret verdiklerini anlatan Yalçın, bunu devam ettireceklerini dile getirdi.

Yalçın, teşkilat olarak 4688 sayılı yasanın şu an değiştirilmesi için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"4688 sayılı yasa, memur sendikacılığının yükünü çekebilecek bir yasa değil. Alan genişlemeli, bu gömlek değişmeli diyoruz. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 4688 sayılı yasa ile ilgili ilk komisyon toplantısı yapılıyor. Yeni bir sürecin içerisine giriyoruz. İstiyoruz ki yasa memur sendikacılığına yeni alan açsın, Uluslararası Çalışma Örgütünün normları memur sendikacılığını da kapsasın. Bir elimizden aldığımız diğer taraftan boşalmasın istiyoruz. Gelir vergisi bu anlamda yüzde 15'e sabitlensin ve memurların aldıkları yanına kalsın, memurlar da darlanmasın istiyoruz."

"Din görevlilerimiz için yüzlerce kazanıma imza attık"

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız da kuruldukları günden bu yana 25 yıldır milletin yanında olduklarını, geçmişe sadık, geleceğe ve yeniliğe açık olarak sendikal güçlerini büyüttüklerini söyledi.

Sorunlardan beslenmek yerine çözümlerle güçlendiklerini belirten Yıldız, "Diyanet-Sen olarak acil çözüm bekleyen sorunların gündeminde olması, çözüme kavuşturulması için dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam edeceğiz. Biz sadece kazanımlarımızdan sorumlu bir teşkilat değiliz. Yeri geldi yardım kuruluşu gibi çalıştık, yeri geldi selalarla darbecilere, hainlere karşı ön safta çarpıştık. yeri geldi afetlerde uzanan yardım eli, ülkemizin birleştirici gücü olduk. Yeri geldi din görevlilerimiz için yüzlerce kazanıma imza attık." diye konuştu.

Yıldız, dünyanın sancılı bir süreçten geçtiğini, savaşların, krizlerin dünyaya esir olduğu bir zaman diliminde bulunulduğunu dile getirdi.

Dünyanın akıl ve vicdan tutulması yaşadığını ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

"Bir tarafta her türlü hukuksuzluğu kendine hak bilen Siyonist bir medeniyet, onurun, haysiyetin inanç adına çiğnendiği korkunç bir zamanda bu salondan bir kere daha haykırmak istiyorum. İnsanın haysiyet ve şerefi bizim ana davamızdır. Ülkemizin dört bir tarafından bu salonu dolduran münevver insanlar topluluğu olarak Gazze'deki direnişe bir kez daha selam ediyoruz. Hamas'a, Ebu Ubeyde'ye bir kez daha selam ediyoruz. Kim ne derse desin Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tıpkı Ayasofya gibi Kudüs de özgür olana kadar Diyanet-Sen ve Memur-Sen ailesinin mücadelesi devam edecektir."

Ali Yıldız, programa katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a 4-6 yaş Kur'an Kurslarına ilişkin, "Kurslarımız imkansızlıklar, bir takım sıkıntılar içerisinde gitmektedir. Buraya hak ettiği şekilde imkanlar vermemiz gerekiyor. Tıpkı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ana okulları gibi bağımsız statüye kavuşturarak, aynı imkanlara sahip olarak 4-6 yaş Kur'an Kurslarımızın müstakil bir şekilde desteklenmesini ve bu konuda çalışma yapılmasını istiyoruz." talebinde bulundu.

Kaynak: AA
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Ali Yalçın, Memur Sen, Fatih, Terör, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 4688 sayılı yasa memur sendikacılığının yükünü çekebilecek bir yasa değil - Son Dakika


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