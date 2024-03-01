Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Ülkenin demokratikleşmesi için irade koymaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Ülkenin demokratikleşmesi için irade koymaya devam edeceğiz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Ülkenin demokratikleşmesi için irade koymaya devam edeceğiz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kocaeli'de düzenlenen toplantıda ülkenin demokratikleşmesi için irade koymaya devam edeceklerini söyledi. Yalçın, Türkiye'nin savunma sanayisi ve teknolojisi yüksek ürünleri konuştuğunu belirtirken, örgütlenmenin önemine vurgu yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise üretim yapabilen bir ülkenin Gazze ve diğer masum coğrafyalardaki olaylara müdahale edebileceğini ifade etti.

01.03.2024 21:43  Güncelleme: 21:47
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ülkenin demokratikleşmesi için irade koymaya devam edeceklerini söyledi.

Yalçın, Kocaeli Kongre Merkezinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımıyla düzenlenen "Geniş Kapsamlı Memur-Sen İl Toplantısı"nda, darbelerin karşındaki duruşlar sayesinde Türkiye'nin artık savunma sanayisini ve teknolojisi yüksek ürünleri konuştuğunu belirtti.

Türkiye'nin ayağa kalkmasıyla beraber mazlum coğrafyaların ona tutunmaya çalıştığını ifade eden Yalçın, bugünlere çok büyük kaygılar içinden geldiklerini anlattı.

Yalçın, örgütlenmenin önemine değinerek, "Eğer örgütlü olmazsak, eğer örgütlü gücümüzle güçlü olmazsak, sayımızda Türkiye'nin en büyüğü olmayı devam ettirmezsek, 28 Şubat'ta 5'li çetelerin, topuk selamıyla ihale alıp milletin iradesine çöküldüğü zeminde 'mikser' görevi görüp sokağı karıştırdıkları o durumlar çok uzak değil. Çünkü onların genetik kodlarında bu var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra 9 defa darbe girişiminde bulunulduğunu aktaran Yalçın, Memur-Sen'in, bu durumları deşifre ettiğini, millet iradesinin yanında olduğunu her fırsatta göstermeyi başardığını söyledi.

Yalçın, Memur-Sen'in kalitesinin 15 Temmuz gecesi çok net olarak ortaya çıktığını dile getirerek, "Emek için, ekmek için üyenin özlük ve özgürlük mücadelesi için ülkenin demokratikleşmesi için irade koymaya devam edeceğiz. Toplu sözleşme hakkını alarak, memurların, kamu görevlilerinin hakları konusunda adım adım kazanımları üreterek getirdiğimiz skalayı daha da büyütme noktasında gayretimiz sürecek." dedi.

Kendilerine iletilen taleplerin çözümleri için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Yalçın, şimdiye kadar gösterdikleri gayreti bundan sonra da göstereceklerini sözlerine ekledi.

"Sendikal faaliyetiniz de sadece memurun hakkını almasından ibaret bir faaliyet değil"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise katma değeri yüksek sektörlerde üretim yapabilen ve bunu dünyaya satabilen, rekabet edebilen bir ülkeye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bunu başardığımız zaman Gazze'de olup bitenleri, dünyanın başka masum coğrafyalarında olup bitenlere de 'dur' deme şansımız o zaman daha güçlü bir şekilde olacak." ifadesini kullandı.

Büyük ülke evlatlarının, büyük oyunları görüp ona göre yol izlediğini dile getiren Büyükakın, kendilerinin de belediyeleri bu tempoya uydurmaları gerektiğine işaret etti.

Şehirlerde yetiştirdikleri insan gücüyle yarının dünyasına üretim yapabilen nesillerin olması gerektiğini belirterek, "Allah razı olsun, vesayet makamlarının, içeride olsun dışarıda olsun Türkiye'ye yönelik bütün eylemlerinde, operasyonlarında biz sizleri hep yanımızda gördük. 28 Şubat'ta da böyleydi. Siz sadece sendikacılık yapmadınız. Türkiye nasıl Türkiye'den ibaret değil, Türkiye, Türkiye'den büyükse sizin sendikal faaliyetiniz de sadece memurun hakkını almasından ibaret bir faaliyet değil." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Ülkenin demokratikleşmesi için irade koymaya devam edeceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Ülkenin demokratikleşmesi için irade koymaya devam edeceğiz - Son Dakika
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