 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İsrail'i Boykot Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İsrail'i Boykot Ediyor

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail'in ürünlerini boykot ettiklerini açıkladı. Yalçın, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşlerin devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Memur-Sen'in sendikal alanda değişim ve dönüşüm sağladığını vurguladı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İsrail\'i Boykot Ediyor
23.12.2023 - 00:05,
Abone Ol

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail'in ürünlerini almayarak boykotu yaygınlaştırdıklarını bildirdi.

Yalçın, Burdur Öğretmenevi'nde düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünya tarihi açısından sancılı bir dönemden geçildiğini söyledi.

Filistin'in topraklarında 1948'den bu yana zulmün tavan yaptığını, 20 bin insanın hayatını kaybettiğini belirten Yalçın, Memur-Sen ailesi olarak insan onurunu ve haysiyetini korumak, insan olmanın gereğini yapmak için saldırıların başladığı ilk günden bugüne kadar devamlı sahada zulme uğrayanların sesini duyurmaya çalıştıklarını vurguladı.

Boykot çağrısıyla evlerine aldıkları her şeye dikkat etmeye çalıştıklarına dikkati çeken Yalçın, "Siyonizmin, katil İsrail'in, emperyalizmin sponsoru olmayacağız. 'Onların ürünlerini almadığımız zaman biz ölmeyiz ama alırsak oradaki çocuklar ölecekler' diyerek boykotu yaygınlaştırdık. Maaş kartlarında yerli ödeme sistemi TROY Kart'a geçmeyi bakanlıktan talep ettik. Üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz." diye konuştu.

Yalçın, Türkiye'nin dört bir tarafında "Filistin'e Özgürlük" yürüyüşleri düzenlediklerine değinerek, asla durmayacaklarını, gerekeni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"Yanlış bir şey varsa 'kral çıplak' dedik"

Memur-Sen'in kuruluş sürecinde sadece ücret sendikacılığı yapmayacağını belirttiklerini hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Ücret sendikacılığını da içinde bulunduran hizmet sendikacılığı yapacağız, diyerek sendikal alana yeni bir dokunuş yapmış bir teşkilatız. Memur-Sen'in sendikal kulvara girdiği tarihten bu tarihe kadar Türkiye'de sendikal alanda çok değişim ve dönüşüm oldu. Dünkü aymazlıklar, sorumsuzluklar, dünkü topuk selamıyla ihale alıp darbecilerin oyundaşı, yandaşı olmaya yönelik her türlü hazır olda bekleyenlerin bu anlamda kendilerini hizaya çektikleri bir döneme bizler vesile olduk. Çünkü duruşumuzla haysiyetli yolculuğumuzla kapladığımız alan ve taşıdığımız sorumlulukla yanlış bir şey varsa 'kral çıplak' dedik. Eğer yanlış giden bir teker varsa o tekere çomağı soktuk. Eğer milletin aleyhine kurulmuş kirli bir dalga varsa önünde cesaretle aslanlar gibi durduk."

Yalçın, önemli kazanımlar elde ettiklerine değinerek, sorunları çözmek için yeni bir kamu personel sistemini adalet, hakkaniyet, liyakat, kariyer üzerine kurdurabilmek, ücret dengesini tesis etmek adına çalıştaya başlayacaklarını anlattı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eğitim Bir Sen, Memur Sen, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İsrail'i Boykot Ediyor - Son Dakika


23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz

Son Dakika
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasi isimler, şehitler için taziye mesajı yayınladı
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 00:13:48. #1.11#
SON DAKİKA: Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İsrail'i Boykot Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement