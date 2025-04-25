Memur-Sen, Yerli ve Milli Değerlerle Sendikacılığı Benimsiyor - Son Dakika
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Memur-Sen, Yerli ve Milli Değerlerle Sendikacılığı Benimsiyor

Memur-Sen, Yerli ve Milli Değerlerle Sendikacılığı Benimsiyor

Ali Yalçın, Memur-Sen'in yerli ve milli değerler üzerinden sendikacılık yaptığını vurguladı.

25.04.2025 23:06
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikacılığı, yerli ve milli değerler ile bu ülkenin medeniyet mefkuresi üzerinden yürütmeyi temel ilke edinmiş bir teşkilat olduklarını söyledi.

Sendikanın Muğla Şubesince Menteşe ilçesinde düzenlenen teşkilat buluşmasına katılan Yalçın, burada yaptığı konuşmada, Memur-Sen ailesinin kuruluş ilkeleri ve durduğu yer itibarıyla diğer sendikalarla yan yana konulduğunda diğerlerine göre değil, değerlerine göre sendikacılık şiarıyla farklı bir aile olduğunu belirtti.

Ücret sendikacılığını içerisinde barındıran hizmet sendikacılığını şiar edindiklerini kaydeden Yalçın, "Memur-Sen ailesi olarak 33 yıllık süreç içinde hiçbir zaman toplumun değerleriyle çatışmadık. Hiçbir zaman milletle kavga etmedik. Hiçbir zaman bu topraklara yabancı düşmedik. Hiçbir zaman diğer ülkelerin, bazı misyoner grupların, emperyalist odakların Türkiye'deki lejyonerleri gibi onlardan ihale almadık, onlar adına içeride mikser görevi görmedik. Çünkü Memur-Sen ailesi, Akif İnan gibi bir münevverin, iyi bir hatibin, iyi bir edibin, iyi bir şairin, 'Kudüs Şairi' olarak nam salan ve bugünlerde özellikle herkesin sözünden, şiirinden ilham aldığı, bütün hatiplerin beslendiği bir münevverin kurduğu teşkilatız." diye konuştu.

Yalçın, Anadolu'nun yerli ve milli değerleri üzerine şekillenmiş olan 33 yıllık mücadele süreci içinde çizgilerinden asla sapmayan ve bu karakter üzerine yolculuğunu sürdürme iradesini her fırsatta ifade eden bir teşkilat olarak bu günlere geldiklerini vurguladı.

Anadolu'nun kabul görmüş değerlerini baş tacı etmeyi şiar edindiklerini dile getiren Yalçın, "Biz kaldırım taşı sökmemeyi, esnaf camı kırmamayı, köhne zihniyetlerin sopası olmamayı ilke edindik. Sendikacılığı, yerli ve milli değerler üzerinden, bu ülkenin medeniyet mefkuresi üzerinden yürütmeyi temel ilke edinmiş bir teşkilatız. Bu karakterimiz ve misyonumuzla da bugüne geldik. Bundan sonra da aynı çizgi üzere yolculuğumuzu devam ettireceğiz." dedi.

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak ve Memur-Sen Muğla İl Temsilcisi Özcan Çiçek de birer konuşma yaptı.

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Kaynak: AA

Ali Yalçın, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur-Sen, Yerli ve Milli Değerlerle Sendikacılığı Benimsiyor - Son Dakika

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