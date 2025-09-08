Liseli çocuk babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara kalkıştı - Son Dakika
Liseli çocuk babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

08.09.2025 17:39
İzmir'in Menemen ilçesinde bir ailede çıkan tartışmada 16 yaşındaki H.U.B., babasını bıçakla öldürdü ve annesini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olay sonrasında baba hayatını kaybetti, annenin durumu ise hafif yaralı. Genç çocuk, hayati tehlike ile hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde aile içinde çıkan tartışmada 16 yaşındaki çocuk, babasını bıçakla öldürdü, annesini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

ANNE VE BABASINI BIÇAKLAYIP İNTİHARA KALKIŞTI

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi 1343 Sokak'taki bir dairede 16 yaşındaki lise öğrencisi H.U.B.ile babası Barış B. ve anne N.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.U.B, anne ve babasını bıçakla yaraladıktan sonra odaya kendini kilitleyip intihar girişiminde bulundu.

Lise öğrencisi babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

BABA KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, evden çıkan anne ve babayı yaralı olarak buldu. Daha sonra balkon kapısını kırarak odaya giren ekipler, H.U.B'yi yaralı halde buldu. Yaralılar, sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Barış B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlk müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen H.U.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hafif yaralanan anne N.B. ifadesinde, tartışma sonrasında oğullarının kendilerine bıçakla saldırdığını ve intihar tehdidinde bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA/ DHA

