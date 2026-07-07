Menemen'de Metruk Bina Yıkılıyor - Son Dakika
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Menemen'de Metruk Bina Yıkılıyor

Menemen\'de Metruk Bina Yıkılıyor
07.07.2026 13:19
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Akran zorbalığı kurbanı Kemal Utku Taş'ın hayatını kaybettiği metruk bina yıkılacak.

İZMİR'in Menemen ilçesinde akran zorbalığı iddiasıyla lise öğrencisi Kemal Utku Taş'ın (16) hayatını kaybettiği metruk binanın yıkılmasına karar verildi.

Menemen ilçesinde Yıldız Tınaz İzmirlioğlu Anadolu Lisesi'nde okuyan 10'uncu sınıf öğrencisi Kemal Utku Taş, geçen 20 Kasım'da Eskişehir ve Ankara'ya düzenlenen okul gezisine katıldı. Gezinin ardından eve dönen Taş, 23 Kasım sabah saatlerinde İngilizce kursuna gideceğini söyleyip, evden ayrıldı. Geri dönmeyen Kemal Utku Taş'ın 30 Ağustos Mahallesi'ndeki metruk bir binadan düşüp, hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsinin ardından toprağa verilen Taş'ın ölümünde intihar ihtimali üzerinde duruldu. Bir süre sonra bazı okul arkadaşlarının Kemal Utku Taş'ın gezi sırasında psikolojik ve fiziksel akran zorbalığına uğradığını iddia ettiği belirtildi. Bu iddiaları daha sonra öğrenen aile, konuyu avukatları aracılığıyla yargıya taşıdı.

'ÇOCUKLAR DENETİM DIŞI KALMIŞ'

Süreç devam ederken; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş tarafından ön inceleme raporunu hazırlandı. Raporda; öğretmenlerin 21 Kasım 2025'te Ankara Kızılay'da öğrencilere serbest zaman verdikleri yer buldu. Öğretmenlerin birlikte yemeğe gittikleri ve öğrencilerin konakladıkları konukevinde 45 dakika boyunca başlarında olmadıklarının altı çizildi. Öğrencilerin de başlarında kimse olmadığı bu zaman diliminde denetim dışı kaldıkları ve alkol aldıkları belirlendi. Bu nedenlerden ötürü okul müdür yardımcısı S.M., Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.G., kimya öğretmeni F.U. ve İngilizce öğretmeni S.T. hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

'KESİN OLARAK KARAR VERİLDİ'

Öğretmenler, haklarına soruşturma izni verilmesi kararına itiraz etti. İtirazları değerlendiren İzmir Bölge İdari Mahkemesi 1'inci İdare Dava Dairesi, dosyadaki raporlar ve belgelerin incelenmesi neticesinde öğretmenler hakkında soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte yeterli ve makul şüphenin bulunduğuna kanaat getirdi. Bu sebepten ötürü İdare Dava Dairesi, öğretmenlerin yaptığı itirazların reddine oy birliğiyle kesin olarak karar verdi. Öte yandan İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda alkol veya zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı, cinsel saldırıyı destekleyen sperm bulgusunun da tespit edilemediği belirtildi.

'KAMU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK'

Soruşturma sürerken, bir gelişme daha yaşandı. Utku'nun hayatını kaybettiği metruk binanın yıkılması için aile, CİMER'e başvuruda bulundu. İncelemenin ardından gelen cevapta söz konusu metruk yapının zaman zaman asayişi olumsuz etkileyen durumlara konu olduğu, uygunsuz kullanımların yaşandığı ve geçmişte ölümle sonuçlanan intihar vakalarının meydana geldiği ve bu nedenle kamu güvenliği açısından risk oluşturduğunun değerlendirildiği belirtildi.

İHALE YAPILACAK

Menemen Belediye Başkanlığı imkanları dahilinde söz konusu yapının yıkımına uygun ekipman bulunmadığı, Menemen Belediyesi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden personel ve uygun iş makinesi desteği talep ettiği, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı incelemede ise yapının çok katlı ve özel mülkiyet olması ve ayrıca gerekli uzun kollu iş makinesinin bulunmaması nedeniyle yıkımın kendi imkanlarıyla riskli olduğu değerlendirildiği vurgulandı. Bu sebeplerden ötürü Menemen Belediyesi'nin yapının yıkımını ihale yoluyla yaptırması gerektiği belirlendi. Belediye tarafından ilerleyen günlerde yıkım için ihale açılması bekleniyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Menemen, Olaylar, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menemen'de Metruk Bina Yıkılıyor - Son Dakika

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