Mengen'den yetişen aşçılar yüksek maaş alıyor - Son Dakika
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Mengen'den yetişen aşçılar yüksek maaş alıyor

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş, Mengen'den yetişen aşçıların yurt dışında 30 bin dolardan aşağı maaş almadığını belirtti. Bolu'nun Mengen ilçesi, Osmanlı Saray mutfağından günümüze kadar birçok ülkeye aşçı yetiştirmiş ve öğrencileri yurt dışında görev yapmaktadır.

23.05.2024 11:27
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Buradan yetişen aşçı futbolcu kadar maaş alıyor

Doç. Dr. Osman Çavuş:

" Mengen'den yetişen bir aşçı yurt dışında 30 bin dolardan aşağı maaş almaz"

BOLU - Osmanlı Saray mutfağına ve dünyanın birçok ülkesine aşçı yetiştiren Bolu'nun Mengen ilçesinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu'nun Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş, "Bizim öğrencilerimizin çoğu özellikle yurt dışında görev yapıyor. Bugünün şartlarıyla iyi bir şef, iyi bir aşçı 30 bin dolardan aşağı para almaz" dedi.

Bolu'nun Mengen ilçesi Osmanlı Saray mutfağından günümüze kadar Cumhurbaşkanlığı, Büyük Elçilikler, Saraylar ve Lüks Otellere yüzlerce aşçı yetiştirdi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu'nda yetişen aşçı ve şefler Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Katar'dan Suudi Arabistan'a kadar en iyi otellerde görev yapıyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu'nun Müdürü Doç. Dr. Osman Çavuş, "Bizim öğrencilerimizin çoğu özellikle yurt dışında görev yapıyor. Bugünün şartlarıyla iyi bir şef, iyi bir aşçı 30 bin dolardan aşağı para almaz" dedi.

"Bugünün şartlarıyla iyi bir şef, iyi bir aşçı 30 bin dolardan aşağı para almaz"

Yurt dışında görev yapan ve Mengen'den yetişmiş olan bir aşçının 30 bin dolardan aşağı maaş almayacağını belirten Doç. Dr. Çavuş, "Onu tahmin etmek zor ama yüksek. Yani bizim öğrencilerimizin çoğu özellikle yurt dışında görev yapıyor. Bugünün şartlarıyla iyi bir şef, iyi bir aşçı 30 bin dolardan aşağı maaş almaz" ifadelerini kullandı.

Mengen\'den yetişen aşçılar yüksek maaş alıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mengen'den yetişen aşçılar yüksek maaş alıyor - Son Dakika

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