Menteşe\'de kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı

Menteşe'de kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi, sürücü öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Denizova Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı traktör şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi, arka sepette bulunan 3 kişi yaralandı ve soruşturma başlatıldı.
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Yıldız hayatını kaybetti, arka sepetteki 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Menteşe ilçesine bağlı Denizova Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yıldız, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, şarampole devrildi. Traktör sürücüsü Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yıldız, burada hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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