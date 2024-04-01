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MERKEZ Seçim Sonuçları

MERKEZ ilçesinde toplam 245 sandık bulunmaktadır. Toplam seçmen sayısı 74.232'dir. Seçimlere 228 sandık açılmış olup açılan sandık oranı %93,06'dır. Kullanılan oy sayısı 53.741'dir ve geçerli oy sayısı 52.015'tir. Katılım oranı ise %77,69'dur. CHP %41,72 oy oranıyla 21.702 oy alarak birinci parti olmuştur. AK PARTİ %27,16 oy oranıyla 14.126 oy alarak ikinci parti olmuştur. MHP %23,46 oy oranıyla 12.204 oy alarak üçüncü parti olmuştur.

01.04.2024 01:02  Güncelleme: 01:03
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MERKEZ

Toplam Sandık : 245
Toplam Seçmen : 74.232
Açılan Sandık : 228
Açılan Sandık Oranı : % 93,06
Kullanılan Oy : 53.741
Geçerli Oy : 52.015
Katılım Oranı : % 77,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAKAN BİLECEN% 41,7221.702
AK PARTİREŞİT POLAT% 27,1614.126
MHPHASAN KARA% 23,4612.204
YENİDEN REFAHAHMET ÇETİN% 2,111.096
İYİ PARTİYASİN TOPALOĞLU% 1,22635
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ERTUĞRUL% 0,89463
DİĞER% 0,82424
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,69358
HÜDA PARALİ KİRİŞ% 0,4209
SAADETZEYNEP GÜLTEKİN% 0,37194
DEVA PARTİSİABDULLAH SAKAR% 0,3156
MİLLİ YOLSELAHATTİN ASLANTAŞ% 0,21110
DEM PARTİAHMET ÜÇER% 0,1996
MİLLETCANER EKİNCİ% 0,1579
BAĞIMSIZALİ OSMAN GENÇ% 0,0736
ANAPAHMET AKTAŞ% 0,0423
HKPHASAN BAYESEN% 0,0422
VATAN PARTİSİAYCAN DURU AKGÜL% 0,0420
HAK-PARBATUHAN SEYMEN% 0,0419
TKHUĞUR KAYA% 0,0316
DSPKEZBAN UZUNTEPE% 0,0315
BAĞIMSIZADEM KÜÇÜKUSTA% 0,0212
ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KÖRDEVE% 38,48449
MHPADİL ÖZKAN% 31,53368
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 26,91314
CHPYILMAZ ÖZKAN% 1,821
SAADETMUSTAFA KÖŞELİ% 0,516
İYİ PARTİCELAL YILMAZ% 0,344
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ UÇMAK% 0,172
BTPMUSTAFA ŞAKİR AKTÜRK% 0,172
MİLLETHAMZA TOPUZ% 0,091
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 90,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ÖLMEZ% 39,59194
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 32,65160
YENİDEN REFAHMEHMET DAL% 26,33129
CHPBİLAL ÖZDEMİR% 0,613
İYİ PARTİRAMAZAN KORKMAZ% 0,412
MİLLETMEHMET SELİM AKDEMİR% 0,211
DEVA PARTİSİÖZGÜR AY% 0,21
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ KOYUNCU% 38,69284
MHPDURAN KURŞUNOĞLU% 35,28259
AK PARTİMETİN POLAT% 25,07184
İYİ PARTİFATİH POLAT% 0,685
BTPAHMET KARTAL% 0,141
MİLLETTUNCAY EKİNCİ% 0,141

Kaynak: AA

MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

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