MERKEZ Seçim Sonuçları

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|245
|Toplam Seçmen
|:
|74.232
|Açılan Sandık
|:
|228
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,06
|Kullanılan Oy
|:
|53.741
|Geçerli Oy
|:
|52.015
|Katılım Oranı
|:
|% 77,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAKAN BİLECEN
|% 41,72
|21.702
|AK PARTİ
|REŞİT POLAT
|% 27,16
|14.126
|MHP
|HASAN KARA
|% 23,46
|12.204
|YENİDEN REFAH
|AHMET ÇETİN
|% 2,11
|1.096
|İYİ PARTİ
|YASİN TOPALOĞLU
|% 1,22
|635
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ERTUĞRUL
|% 0,89
|463
|DİĞER
|% 0,82
|424
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,69
|358
|HÜDA PAR
|ALİ KİRİŞ
|% 0,4
|209
|SAADET
|ZEYNEP GÜLTEKİN
|% 0,37
|194
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH SAKAR
|% 0,3
|156
|MİLLİ YOL
|SELAHATTİN ASLANTAŞ
|% 0,21
|110
|DEM PARTİ
|AHMET ÜÇER
|% 0,19
|96
|MİLLET
|CANER EKİNCİ
|% 0,15
|79
|BAĞIMSIZ
|ALİ OSMAN GENÇ
|% 0,07
|36
|ANAP
|AHMET AKTAŞ
|% 0,04
|23
|HKP
|HASAN BAYESEN
|% 0,04
|22
|VATAN PARTİSİ
|AYCAN DURU AKGÜL
|% 0,04
|20
|HAK-PAR
|BATUHAN SEYMEN
|% 0,04
|19
|TKH
|UĞUR KAYA
|% 0,03
|16
|DSP
|KEZBAN UZUNTEPE
|% 0,03
|15
|BAĞIMSIZ
|ADEM KÜÇÜKUSTA
|% 0,02
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL KÖRDEVE
|% 38,48
|449
|MHP
|ADİL ÖZKAN
|% 31,53
|368
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 26,91
|314
|CHP
|YILMAZ ÖZKAN
|% 1,8
|21
|SAADET
|MUSTAFA KÖŞELİ
|% 0,51
|6
|İYİ PARTİ
|CELAL YILMAZ
|% 0,34
|4
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ALİ UÇMAK
|% 0,17
|2
|BTP
|MUSTAFA ŞAKİR AKTÜRK
|% 0,17
|2
|MİLLET
|HAMZA TOPUZ
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Katılım Oranı
|:
|% 90,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ÖLMEZ
|% 39,59
|194
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 32,65
|160
|YENİDEN REFAH
|MEHMET DAL
|% 26,33
|129
|CHP
|BİLAL ÖZDEMİR
|% 0,61
|3
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KORKMAZ
|% 0,41
|2
|MİLLET
|MEHMET SELİM AKDEMİR
|% 0,21
|1
|DEVA PARTİSİ
|ÖZGÜR AY
|% 0,2
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ KOYUNCU
|% 38,69
|284
|MHP
|DURAN KURŞUNOĞLU
|% 35,28
|259
|AK PARTİ
|METİN POLAT
|% 25,07
|184
|İYİ PARTİ
|FATİH POLAT
|% 0,68
|5
|BTP
|AHMET KARTAL
|% 0,14
|1
|MİLLET
|TUNCAY EKİNCİ
|% 0,14
|1
Son Dakika › Güncel › MERKEZ Seçim Sonuçları - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ferdi Zeyrek, kesin olmayan sonuçlara göre 444 bin 246 oy alarak zafer kazandı. MHP adayı Cengiz Ergün ise 228 bin 235 oyda kaldı. Ferdi Zeyrek, Manisa'da doğmuş olup, mimarlık eğitimi almış ve kendi şirketini kurarak mimari projeler ve iç tasarım işleri yapmıştır. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almış ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.
Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayını geride bırakarak kazandı. Yalçınkaya, Zonguldak doğumlu olup, Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olmuş ve daha önce Bartın Belediye Başkanlığı, Bartın Milletvekilliği gibi görevlerde bulunmuştur.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fırat Görgel birinci oldu. Görgel, seçimlerdeki başarısıyla Kahramanmaraş'ın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Erkek 30 bin 466, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt 28 bin 230 oy aldı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, kesin olmayan sonuçlara göre 201 bin 400 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Abdullah Erin ise 102 bin 318 oyda kaldı. Ahmet Türk, siyasi kariyerine 1973 yılında başlamış olup, daha önce Mardin Milletvekili ve Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sarız ilçesinde oyların yüzde 45,98'ini alan CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu başkanlığa seçildi. Diğer adayların oy oranları ise şu şekildedir: Cumhur İttifakı Adayı Baki Bayrak yüzde 38,56, Yeniden Refah Partisi Adayı Mustafa Arık yüzde 13,1, Büyük Birlik Partisi Adayı Öcal Arslankaya yüzde 0,86.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, resmi olmayan sonuçlara göre Muğla'nın ikinci Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Aras gibi Menteşe ilçesinde de ilk kadın Belediye Başkanı olarak Gonca Köksal seçim zaferini Menteşe Kurşunlu Meydanında partililer ile birlikte kutladılar.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay birinci oldu. Altay, seçimlerdeki başarısıyla Konya'nın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sami Er kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapılan sayımlar sonucunda, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç'ın zaferi kesinleşti. Büyükkılıç, rakiplerini geride bırakarak Kayseri'nin yeni belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Türkiye'nin en genç il belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
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