MERKEZ Seçim Sonuçları

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|211
|Toplam Seçmen
|:
|69.954
|Açılan Sandık
|:
|211
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|51.351
|Geçerli Oy
|:
|49.054
|Katılım Oranı
|:
|% 73,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET NURİ GÜNEŞ
|% 46,53
|22.823
|AK PARTİ
|ÜLKÜ ÖCAL
|% 42,78
|20.984
|İYİ PARTİ
|GÜNDÜZ GÜNEŞ
|% 4,49
|2.203
|CHP
|VOLKAN KAYLAN
|% 2,8
|1.374
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN ERDOĞAN
|% 1,06
|520
|DSP
|ZİLAN KARAKUŞ
|% 0,47
|232
|BTP
|OSMAN ASANOĞLU
|% 0,34
|165
|DEVA PARTİSİ
|TANER GENÇER
|% 0,32
|157
|HÜDA PAR
|YENER AKŞİ
|% 0,24
|119
|SAADET
|NECMETTİN TURAN
|% 0,24
|116
|DİĞER
|% 0,23
|114
|TKH
|ABDULHAKİM POYRAZ
|% 0,22
|107
|BAĞIMSIZ
|HAKAN OĞUZHAN
|% 0,15
|74
|MİLLET
|MUSTAFA KARAKOYUNLU
|% 0,08
|40
|HAK-PAR
|ŞAHİN ATMACA
|% 0,05
|26
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA GÜZELKAYA
|% 45,6
|1.320
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ATAMAN TOKSÖZ
|% 45,11
|1.306
|DEM PARTİ
|SADIK ZİRA
|% 4,94
|143
|MHP
|ÜMİT OK
|% 1,35
|39
|CHP
|BİRGÜL BAYAT
|% 1,04
|30
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM ARAS
|% 0,72
|21
|SAADET
|TAYYİB EMRE ERDEL
|% 0,41
|12
|DEVA PARTİSİ
|CEMAL ÇAYLI
|% 0,38
|11
|TKP
|MEHMET BÖREKCİ
|% 0,21
|6
|BTP
|RABİA ÖZTÜRK
|% 0,14
|4
|HÜDA PAR
|FERHAT ÜÇER
|% 0,1
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|BAYRAMALİ BALLI
|% 34,8
|459
|BÜYÜK BİRLİK
|BAYCAN ÇALIŞKAN
|% 32,07
|423
|CHP
|CAFER DALGA
|% 31,77
|419
|İYİ PARTİ
|ŞAHVELET YILDIRIM
|% 0,53
|7
|SAADET
|MEHMET KALABAS
|% 0,3
|4
|MİLLET
|SEVDENUR DİLARA ÖTGÜN
|% 0,23
|3
|DEVA PARTİSİ
|BARIŞ ÜSTÜNDAĞ
|% 0,23
|3
|YENİDEN REFAH
|BATUHAN SALDUZ
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CEMAL KURNAZ
|% 41,62
|2.224
|AK PARTİ
|AHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN
|% 21,63
|1.156
|DEM PARTİ
|İSMET İLKUTLU
|% 17,94
|959
|YENİDEN REFAH
|ALİ ERDEM SEVİLMİŞ
|% 10,42
|557
|MHP
|SİNAN KELAT
|% 2,3
|123
|DEVA PARTİSİ
|SUAT ŞANA
|% 1,95
|104
|İYİ PARTİ
|CAFER AYTEKİN
|% 1,63
|87
|SAADET
|MEHMET EMRE KUTLUCA
|% 1,44
|77
|BTP
|OSMAN TANRIVERDİ
|% 1,07
|57
Son Dakika › Güncel › MERKEZ Seçim Sonuçları - Son Dakika
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