81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MERKEZ Seçim Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

MERKEZ Seçim Sonuçları

MERKEZ ilçesinde toplam 211 sandıkta yapılan seçimlerde toplam 69.954 seçmen bulunmaktadır. Açılan sandık sayısı 211 olup, açılan sandık oranı %100'dür. Kullanılan oy sayısı 51.351, geçerli oy sayısı ise 49.054'tür. Katılım oranı ise %73,41'dir. Seçim sonuçlarına göre DEM PARTİ %46,53 oy oranıyla birinci, AK PARTİ %42,78 oy oranıyla ikinci, İYİ PARTİ %4,49 oy oranıyla üçüncü ve CHP %2,8 oy oranıyla dördüncü sırada yer almaktadır.

01.04.2024 03:50  Güncelleme: 03:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERKEZ

Toplam Sandık : 211
Toplam Seçmen : 69.954
Açılan Sandık : 211
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 51.351
Geçerli Oy : 49.054
Katılım Oranı : % 73,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET NURİ GÜNEŞ% 46,5322.823
AK PARTİÜLKÜ ÖCAL% 42,7820.984
İYİ PARTİGÜNDÜZ GÜNEŞ% 4,492.203
CHPVOLKAN KAYLAN% 2,81.374
YENİDEN REFAHHÜSEYİN ERDOĞAN% 1,06520
DSPZİLAN KARAKUŞ% 0,47232
BTPOSMAN ASANOĞLU% 0,34165
DEVA PARTİSİTANER GENÇER% 0,32157
HÜDA PARYENER AKŞİ% 0,24119
SAADETNECMETTİN TURAN% 0,24116
DİĞER% 0,23114
TKHABDULHAKİM POYRAZ% 0,22107
BAĞIMSIZHAKAN OĞUZHAN% 0,1574
MİLLETMUSTAFA KARAKOYUNLU% 0,0840
HAK-PARŞAHİN ATMACA% 0,0526
ARALIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA GÜZELKAYA% 45,61.320
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ATAMAN TOKSÖZ% 45,111.306
DEM PARTİSADIK ZİRA% 4,94143
MHPÜMİT OK% 1,3539
CHPBİRGÜL BAYAT% 1,0430
İYİ PARTİİBRAHİM ARAS% 0,7221
SAADETTAYYİB EMRE ERDEL% 0,4112
DEVA PARTİSİCEMAL ÇAYLI% 0,3811
TKPMEHMET BÖREKCİ% 0,216
BTPRABİA ÖZTÜRK% 0,144
HÜDA PARFERHAT ÜÇER% 0,13
KARAKOYUNLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBAYRAMALİ BALLI% 34,8459
BÜYÜK BİRLİKBAYCAN ÇALIŞKAN% 32,07423
CHPCAFER DALGA% 31,77419
İYİ PARTİŞAHVELET YILDIRIM% 0,537
SAADETMEHMET KALABAS% 0,34
MİLLETSEVDENUR DİLARA ÖTGÜN% 0,233
DEVA PARTİSİBARIŞ ÜSTÜNDAĞ% 0,233
YENİDEN REFAHBATUHAN SALDUZ% 0,071
TUZLUCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEMAL KURNAZ% 41,622.224
AK PARTİAHMET SAİT SADRETTİN TÜRKAN% 21,631.156
DEM PARTİİSMET İLKUTLU% 17,94959
YENİDEN REFAHALİ ERDEM SEVİLMİŞ% 10,42557
MHPSİNAN KELAT% 2,3123
DEVA PARTİSİSUAT ŞANA% 1,95104
İYİ PARTİCAFER AYTEKİN% 1,6387
SAADETMEHMET EMRE KUTLUCA% 1,4477
BTPOSMAN TANRIVERDİ% 1,0757

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MERKEZ Seçim Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Seçim Sonrası Konuşma
    04:28 İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Seçim Sonrası Konuşma

    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından CHP il binasında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kendisine verdiği görevleri onurlu ve sorumlulukla yerine getireceğini belirtti.

  • Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim zaferini kutladı
    04:21 Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim zaferini kutladı

    AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. Başdeğirmen, seçim sonuçlarını kutlamak için Kaymakkampı Meydanı'nda toplananlar tarafından coşkuyla karşılandı. Başdeğirmen, yaptığı konuşmada, Ispartalıların AK Parti belediyeciliğini ve kendisini belediye başkanı olarak görmek isteğini belli ettiklerini dile getirdi.

  • Arnavutköy'de Muhtarlık Seçimi Sonrası Kavga: 2 Yaralı
    03:56 Arnavutköy'de Muhtarlık Seçimi Sonrası Kavga: 2 Yaralı

    Arnavutköy Bolluca Merkez Mahallesi'nde 2 ayrı muhtar adayını destekleyen akrabalar arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


01:24 Fatih Erbakan’dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028’te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz Fatih Erbakan'dan yerel seçim değerlendirmesi: 2028'te hep birlikte iktidara yürüyeceğiz
01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
03:00 Cübbeli Ahmet Hoca’dan yerel seçim değerlendirmesi Cübbeli Ahmet Hoca'dan yerel seçim değerlendirmesi
02:23 Eski Liberal Demokrat Parti lideri Cem Toker, Haberler.com’da yerel seçim sonuçlarını yorumladı Eski Liberal Demokrat Parti lideri Cem Toker, Haberler.com'da yerel seçim sonuçlarını yorumladı
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 04:31:57. #1.13#
SON DAKİKA: MERKEZ Seçim Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement