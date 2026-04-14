Mersin Belediye Başkanı Seçer, "Mesiad 14'üncü Yılın İş İnsanları Ödül ve Üye Kabul Töreni"Ne Katıldı

(MERİSN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) tarafından düzenlenen "MESİAD 14'üncü Yılın İş İnsanları Ödül ve Üye Kabul Töreni Programı"na katıldı.

MESİAD'ın 35'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa, Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, oda ve STK'ların başkan ve temsilcileri, sektör temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Programda; Yılın İş İnsanı Ödülü, Yılın İş Kadını Ödülü, Yılın Yenilikçi/ İnovatif Girişim Ödülü, İhracatta Başarı Ödülü, Sanayide Dönüşüm ve Verimlilik Ödülü, İstihdama Katkı ve İnsan Kaynakları Ödülü, Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Katkı Ödülü, Yılın Genç Girişimci/ Genç İş İnsanı Ödülü, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Ödülü ve MESİAD Onur Ödülü olmak üzere 10 kategoride ödül verildi. Başkan Seçer de program kapsamında Sanayide Dönüşüm ve Verimlilik Ödülü'ne layık görülen Gökmen Akyürek'e, ödülünü takdim etti.

Seçer: "Mersin süratle marka kent olmaya doğru ilerliyor"

Konuşmasına Mersin'in gelişimine katkılarından dolayı MESİAD'a teşekkür ederek başlayan Başkan Seçer, kent ve ülke adına önemli işlerin altına imza atmış olmalarından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Seçer, genç bir kent olarak tanımladığı Mersin'in ticaret ile geliştiğini vurguladı. Her coğrafyanın kendi içinde hikayeleri olduğuna değinen Seçer, "Ticareti, iş insanını ve üretimi Mersin'den ayrı görmek mümkün değil. Marka şehir olmak öyle birkaç yüzyılla olmuyor. Binlerce yıla ihtiyacınız var. Marka şehir olabilmeniz için elbette ticaretiniz, sanayiniz, turizminiz, tarım sektörünüz ya da lojistiğiniz olabilir. Mersin gibi çok sektörlü bir kent de olabilirsiniz. Ama marka kent olmanız için uzun yıllar emek etmeniz gerekiyor. İşte biz o emek içerisindeyiz. Ayağa kalktık ve yavaş yavaş yürüyoruz" dedi.

Marka kent olma yolunda maddi imkanların dışında kültürel değerlere de sahip olunması gerektiğini vurgulayan Seçer, "Bir kentin marka kent olması için maddi gücünün yanı sıra; tarih, kültür ve sanat da çok önemli faktörlerdir. Dünyanın tanıdığı yazarları, şairleri, bilim insanlarını yetiştireceksiniz. İyilikleriyle, ülkesine yararlarıyla anılan siyasetçileriniz olacak. Bilhassa değerleriniz olacak. Mersin süratle marka kent olmaya doğru ilerliyor. Burada elbette merkezi yönetimin yatırımlarının katkısı var" ifadelerini kullandı. Ana muhalefet partisine mensup bir belediye başkanı olarak kente dair her konuda gerçekçi davranarak eleştiri ve övgülerde bulunacağını söyleyen Seçer, birleştirici bir yönetim anlayışında olduğunu belirtti. Kentte farklı kültürlerin bir arada olduğuna dikkat çeken Seçer, "Mersin; yaşam biçimiyle, siyasi görüşüyle, sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısıyla rengarenk bir kent. Bu renklerden sentez oluşturabildiğiniz zaman marka kent olma yolunda da çok önemli bir adım atmış oluyorsunuz. Bir belediye başkanının görevi şehri bütünleştirmek ve kentte yaşayanların kente aidiyet duygusunu sağlamaktır"diye konuştu.

Seçer'den birlik mesajı: "Artık hepimiz Mersinliyiz demeliyiz"

Seçer, Mersin'in göçlerle büyüyen ve zenginleşen bir şehir olduğunu belirterek, bir belediye başkanının vatandaşlarına; 'Ben Mersinliyim!' dedirtebilmesinin önemli bir başarı olduğunu söyledi. Seçer, Mersin'in farklı kültürlerden gelen insanların bir arada yaşadığı özel bir kent olduğuna dikkat çekerek, "Kökünüz ve etnik yapınız onurunuzdur ama artık hepimiz Mersinliyiz demeliyiz" dedi.

"Mersin'i daha üst noktalara taşımak istiyoruz"

Mersin'de önemli yatırımlar yapıldığına dikkat çeken Seçer, yerel yönetimler olarak kendi bütçe ve imkanları ile görev, yetki ve sorumluluk alanlarında gereken çalışmaları yapma gayreti içerisinde olduklarından söz etti. Amaçlarının kenti daha üst noktalara taşımak olduğunu kaydeden Seçer, bu noktada merkezi yönetimin de desteğinin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Yerel yönetimlerin yaptığı projelerde daha efektif olması ve süratle hayata geçirilmesi, merkezi yönetimin sağladığı imkanlardan yararlanabilmesi adına son derece önemlidir" diye belirtti. Seçer, parlamentoda 2 dönem görev yaptığını anımsatarak, bir şehrin menfaatleri söz konusu olduğunda parti farkı gözetmeksizin bir araya gelinmesi gerektiğini kaydederek, "Siyaset gerginleşebilir, genel başkanlar ya da parti sözcüleri birbirlerine çok yüksek perdeden eleştiriler yapabilir ama mesele o milletvekillerinin şehri ve menfaati olduğu zaman siyaseti bir kenara bırakıp, bir araya gelmesi lazım. Bizim Mersin'e daha iyi hizmet edebilmemiz için bürokraside devam eden süreçlerin bir an önce sonuçlanabilmesi için sayın milletvekillerimizin desteğine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Seçer'den milletvekillerine iş birliği çağrısı

Belediye hizmetlerinde hiçbir ayrım gözetmediklerinin altını çizen Seçer, tüm vatandaşlara eşit hizmet götürdüklerini belirterek, "Her şeyi şeffaf ve açık yapıyoruz. Kendimize; 'Her şeyin en mükemmelini yapıyoruz' da demiyoruz. Mutlaka hatalarımız, eksiklerimiz vardır ama şurada hakkımızı vermenizi istiyoruz; biz hizmetlerimizi yaparken hiçbir milletvekilimin partisinin seçmenine ayrım yapmadan bu hizmetleri götürüyoruz. O nedenle yapılan hizmetlerin, bütün partilerin seçmenlerine yapılan hizmetler gerçeğinden yola çıkarak, sizleri Mersin'e merkezi yönetimden sağlanacak imkanlarda el ve iş birliğine davet ediyorum" dedi.

"Siyasi çekişmeler Mersin'e zarar verir"

Yerel düzeyde yaşanan siyasi çekişmelerin kente zarar vereceğini dile getiren Seçer, kısa vadeli kazanımlar uğruna Mersin'in geleceğinin riske atılmaması gerektiğini söyleyerek, "Bizlerin Mersin'de kendi aramızda yerel ölçekte tartışmamız, birbirimize engel ve köstek olmamız belki ilk etapta siyasi olarak bir kazanım gibi görünebilir ama orta ve uzun vadede bu işten Mersin kaybeder. Mersin önemli, değerli ve daha da değerli olacak. Mersin büyüyecek, gelişecek ve her zaman olduğu gibi dünden bugüne beraber yaşama hukukunu dünyaya ders veren bir kent olma hüviyetini sürdürecek" diye konuştu. Seçer, kentte barış ve dayanışma ortamının korunmasının önemine dikkat çekerken, "Mersin kardeşlik kenti olacak, Mersin'de kavga olmayacak, Mersin'de insanlar el ele tutuşacak. Hep beraber Mersin'i geliştireceğiz" dedi.

Seçer konuşmasının sonunda MESİAD'ın 35'inci kuruluş yılını kutlayarak, ödül alan iş insanlarını tebrik etti ve yeni üyelere de başarılar diledi.

Gündoğdu: "Kariyer Merkezi vizyonu ve çözüm odaklı projeleri dolayısıyla Başkanımız Seçer'e şükranlarımı sunuyorum"

MESİAD'ın kuruluşunun 35'inci yıl dönümü olduğunu aktaran MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu, yapılan gecenin yalnızca bir ödül töreni olmadığını belirtti. Mersin iş dünyasının vizyonunun, azminin ve yatırımlarının hem Türkiye hem de dünyaya vizyon kattığını söyleyen Gündoğdu, "Ödüllerimiz; dünya standartlarındaki kriterlerimiz ve yenilikçi bir yaklaşımla verilmiştir. Mersin'in iş dünyasının kurumsallaşma sürecine sunduğu katkılar, Kariyer Merkezi vizyonu ve çözüm odaklı projeleri dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e de şükranlarımı sunuyorum" diyerek, 35 yıldır MESİAD bayrağı taşıyan kurucu üyelerine de şükranlarını sundu.

Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz ile TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez'in de birer konuşma yaptığı program, üye kabul töreninin ardından çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.