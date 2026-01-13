Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Büyükşehir Belediye'nin Şu An 100-110 Milyon Dolar Borcu Var"

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, birikmiş birçok mali sorunun sona erdirildiğini belirterek, "Büyükşehir düzeyindeki bir belediye için SGK ve Maliye borçları milyarları bulmuştu. Şu anda Türkiye'de mali tablosu en değerli ve iyi belediyelerin başında geliyoruz. 7 yıl önce bu konuşmayı yapıyor olsaydım 'belediyemizin 400 milyon dolar borcu var' derdim ama şu an 100-110 milyon dolar borcu var. Borcun yıllık gelire oranı yüzde 158'lerden yüzde 25'e düştü. Bu muazzam bir mali yönetim ve disiplin anlamını taşır" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, 2026 yılı ocak ayı olağan toplantısı 1. birleşimini, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirdi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıda birimlerden gelen 37, komisyonlara havale edilen 19 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 57 madde görüşüldü.

"Türkiye'de mali tablosu en değerli ve iyi belediyelerin başında geliyoruz"

2026 yılının ilk birleşimini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, 2025 yılının meclis çalışmalarını değerlendiren Seçer, yıl boyunca oy birliği ile alınan kararların çalışmalara efektif olarak yansıdığını vurguladı. Demokrasi anlayışı ile ortak kararların alınmasının önemine değinen Seçer, "Hep beraber doğru fikirler üzerinde ortaklaşmayı çok önemsiyoruz. O nedenle parti gözetmeksizin geçmiş yıldaki katkılarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

2025 yılında birçok yatırıma imza atıldığını belirten Seçer, 2026 yılının da büyük projelerin ve yüksek yatırımların yılı olacağının altını çizdi. Yol çalışmalarından sosyal politikalara, tarımdan imara kadar birçok projenin hayata geçirildiğine dikkat çeken Seçer, mali disiplin hakkında da bilgi verdi. Birikmiş birçok mali sorunun sona erdirildiğini hatırlatan Seçer, "Büyükşehir düzeyindeki bir belediye için SGK ve Maliye borçları milyarları bulmuştu. Şu anda Türkiye'de mali tablosu en değerli ve iyi belediyelerin başında geliyoruz. 7 yıl önce bu konuşmayı yapıyor olsaydım 'belediyemizin 400 milyon dolar borcu var' derdim ama şu an 100-110 milyon dolar borcu var. Borcun yıllık gelire oranı yüzde 158'lerden yüzde 25'e düştü. Bu muazzam bir mali yönetim ve disiplin anlamını taşır" diye konuştu. Kamuya olan borçların disiplinli biçimde ödenmeye devam ettiğini sözlerine ekleyen Seçer, yurtdışı kredi yollarının açıldığını belirterek, yatırım programlarının hızla süreceğini kaydetti.

"Mersin'in gelecek on yıllarını düşünerek çalışıyoruz"

Halihazırda devam eden yatırımların bir kısmının 2026 yılında, bir kısmının ise ilerleyen yıllarda vatandaşın hizmetine sunulacağını ifade eden Seçer, özellikle katlı kavşak projelerinin hız kazandığını belirtti. Hal Katlı Kavşağı'nın kısa zaman içinde tamamlanacağını söyleyen Seçer, 2026 yılı içinde Mezitli ilçesinde Kuyuluk Katlı Kavşağı için çalışmaların başlayacağını duyurdu. Seçim sürecinde ilan edilen projelere de değinen Seçer, "İlk 6 ay içerisinde Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi'nin 1. etabının başlangıcı olacak. Tarsus'ta; çocuk kampüsü, yarı olimpik havuz, spor salonu; Anamur'da Kültür Merkezi gibi 13 ilçede yapı faaliyetleri başlayacak" ifadelerini kullandı. Projelerin Mersin'in gelecek yıllarını şekillendireceğini sözlerine ekleyen Seçer, "Şimdiyi ve yarını değil 10 yıl, 20 yıl sonrayı düşünerek bu çalışmaları yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da çok değerli çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Yolumuz açık olsun" diyerek yeni yılda yürütülecek çalışmalar için başarılar diledi.

Kırsal mahallelerde uygulanan indirimli su fiyat tarifesi gündemde

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, 6360 Sayılı Kanun'un 30 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte 467 köy ve 39 beldenin tüzel kişiliğini kaybettiğini hatırlattı. 1 Ocak 2026 tarihinde bu istisnaların kaldırıldığını ve kanunla birlikte içme suyunda köylerin 4'te 1, beldelerin de 2016'dan sonradan düzenlenen bir mevzuatla yüzde 50 ödemeye başladıklarını ifade eden Özdemir, 2020 yılında bu sürenin 2025 yılı sonuna kadar uzatıldığını anımsatarak, bugün gelinen noktada bu istisnaların da bittiğini belirtti. 2020 tarihinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na getirilen ek 3. maddede de "ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine Büyükşehir Belediyesi'nin 90 gün içerisinde alacağı kararla kırsal mahalleler belirlenebilir ve bu kırsal mahalleler de belirlenirken tamamı alınmayabilir, 10 bin metrekareden az olmamak üzere kırsal mahalleler de kendi içinde bölgesel belirlenebilir" ibaresinin yer aldığını ifade etti. İlçe belediyelerinin kararları alırken bu kriterleri dikkate alarak Büyükşehir'e teklifini getirebileceklerinden bahseden Özdemir, Büyükşehir'in bunları inceleyip, maksimum 90 gün içinde değerlendirebileceğini kaydetti. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de geçtikten sonra kırsal mahalle statüsünün devam edeceğini kaydeden Özdemir, böylece köylerin MESKİ Genel Müdürlüğü indirimli tarifesine 4'te 1 oranında devam edeceğini belirtti.

Özdemir'e; 1 Ocak itibariyle okumaları hangi tarifi üzerinden yaptıklarını soran Başkan Seçer, "Kırsal mahalle olarak ilçe belediye meclisleri tarafından da kabul edilecek mahalleleri belirleyip, onları şu anda okumaya geçmediğinizi biliyorum. Biz bu işlemleri burada yaparsak yine 4'te 1 üzerinden tahsil edileceği için şimdi okuma yapmıyoruz. Geçen sene de öyle yaptık ve beklettik. Çünkü yine bir muğlaklık vardı ama şimdi yasanın kesin olarak uygulanacağı bildirildi" ifadelerini kullandı.

İlçe belediye başkanlarına çağrı

İlçe belediye başkanlarına çağrıda bulunan Seçer, bu yasayı uygulamak zorunda olduklarını belirterek, "İlçelerden bu karar gelmezse biz 806 mahallenin tamamında tam fiyat uygulamasına geçmek zorundayız. Kırsal mahalleler indirime girmesi ve eski tarife üzerinden devam etmesi gerekirken, ilçe meclisinin bu kararı almamasından dolayı tam tarifeye geçecek. Burada insanlar tepki gösterir. Bu ilçe belediye başkanlarını sıkıntıya sokar" dedi.

2. birleşimde ilçe belediyelerin kararları getirmesi bekleniyor

Seçer, 16 Ocak Cuma günü 2. birleşimi yapmak zorunda olduklarını duyurarak, o toplantıya kadar da hazır edebilecek ilçelerin olağanüstü toplantılar yapıp bu kararı geçirmeleri ve Büyükşehir Meclisi'ne getirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. Ocak ayı bitmeden de kararları alabilmek için olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştireceklerini sözlerine ekleyen Seçer, "Bu şekilde bir çözüm üretelim. Başkanlarımdan biz bunu istiyoruz. Gerçekten biz de siz de sıkıntıya girersiniz. Neticede böyle bir yasa var ve kırsal mahallede yaşayan vatandaşlarımıza bu hakkı veriyor, onlar bundan yararlansın ama Meclis kararları alınmadı diye de bu hakları kaybolmasın" diye konuştu.

"Mersin'in değerlerine tüm Mersin'in sahip çıkması gerekir"

Toplantıda Mersin İdman Yurdu'nun desteklenmesi konusunun gündeme gelmesi üzerine konuşan Seçer, belediyelerin profesyonel spor kulüplerine maddi destek sağlaması hususunda yasaların izin vermediğinin altını çizdi. Seçer, profesyonel spor kulüplerinin yalnızca belediyelerin desteğine bırakılamayacağını belirterek, "Belediye başkanı olarak iyi ilişkileriniz varsa, kentte sözünüz dinleniyorsa, size yardımcı olacak insanlar varsa; onları harekete geçirirsiniz ya da cebinizden verirsiniz. Biz Büyükşehir olarak, spor tesisini bir spor kulübüne profesyonel ya da amatör spor olması fark etmeksizin tahsis edebilir, altyapısını iyileştirebiliriz. Ancak maddi bir desteği profesyonel spor kulübüne sağlayamayız. Dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, yasalar çerçevesinde olup olabilecek ve kimsenin başarma imkanı olamayacak kadar kısa bir sürede gerekli destekleri Mersin İdman Yurdu'na sağladık" ifadelerini kullandı.

Seçer, sahipsiz bırakılmış bir spor kulübüne destek sağlamanın zor olduğunu belirterek, hamaset ve retorikle değil somut adımlarla kentin spor kulübüne sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti. Seçer, "Mersin sevdalısı ve Mersin İdman Yurdu sevdalısı olduğunu söyleyen herkes kentinin spor kulübüne desteğini göstermeli. Bu konunun tartışılması, bir belediye başkanı olarak Mersin adına beni de ziyadesiyle üzüyor. Mersin'in değerlerine sadece belediyeler, belediye başkanları sahip çıkamaz. Herkesin sahip çıkması gerekir" dedi.

"Çevre sağlığına zarar verebilecek yatırımların her zaman karşısında dururuz"

Silifke İlçesi'nde kurulması planlanan bir Maden Atık Depolama Tesisi ile ilgili bazı meclis üyelerinden gelen değerlendirmelere yanıt veren Seçer, "Biz tabii ki çevre sağlığına zarar verebilecek yatırımların her zaman karşısında dururuz. Halkın ne düşündüğü bizler için önemli ama şartları sağladığı ve çevreye zarar vermediği takdirde 'ne olur ne olmaz' diyerek olumsuz karar verelim dediğimiz bir karar da yoktur. Yapılması gerekiyorsa tabi ki yapılacak. Bu şehrin taş ocağına da bakır madenine de işleme tesislerine de ihtiyacı var. Her bölgenin, her tesisin kendine münhasır bazı sıkıntıları vardır, avantajlı yanı vardır, biz onları hassasiyetle değerlendiriyoruz" diye konuştu. Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'nin 7 kilometrelik Aygörmez Yolu'nun asfaltlanması için Büyükşehir Belediyesi'nden destek istemesi üzerine konuşan Seçer, ilçe belediyeleriyle uyumlu çalışıldığında yol sorunlarının el birliğiyle çözüldüğünü, Büyükşehir'in bazı yol çalışmalarını sorumluluk alanı dışında olmasına rağmen vatandaş mağduriyetini önlemek amacıyla üstlendiğini ifade etti.

"Araç alımını hızlandıracağız"

Mersin Büyükşehir'in araç alımı için İller Bankası'ndan kredi kullanımı ile ilgili madde de meclis üyelerinin oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. Maddeyle ilgili konuşan Seçer, alımların tasarruf tedbirleri kapsamında bakanlık onayı gerektirdiğini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Seçer, meclis üyelerinden de destek beklediğini sözlerine ekleyerek, "Büyükşehir olarak da araç alımını hızlandıracağız. İller Bankası'nı da ziyaret ederek bu talebimizi belirttim. Bu konunun çalışmalarını yapıyoruz. Cumhur İttifakı'ndan da bu tip konularda parti ayrımı yapmaksızın, yaptığımız işler doğruysa, buna destek vermesini istiyoruz. Sizler de gidiyorsunuz, görüşmeler yapıyorsunuz. Bu konuda aktif olursanız çok büyük katkılar sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

Meclis'te ayrıca Denetim Komisyonu üyeleri de belirlendi. Toplantıda, mülkiyeti Toroslar Belediyesi'ne ait Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi'nde bulunan 13006 ada 1 parsel numaralı 3 bin 749,80 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile 13006 ada 2 parsel numaralı 2 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazın bedeli karşılığında satın alınması, bu konudaki iş ve işlemler için Büyükşehir encümenine ve satın alma protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi ile ilgili madde ve Mersin Büyükşehir Belediyesi arsa, sosyal konut, konut ve işyerlerinin üretilmesi ile bunların tahsisi, kiralanması ve satılmasına ilişkin yönetmelik ile ilgili madde oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.