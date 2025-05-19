Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Atatürk'ümüzün ve Silah Arkadaşlarının İzinden Gitmekten Onur Duyuyoruz"

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı. CHP'nin bir mücadele partisi olduğunu belirten Seçer, "Atatürk'ümüzü, onun silah arkadaşlarını, mücadele azimlerini, onların çabalarını bir asır sonra saygıyla selamlıyoruz ve onların izinden gitmekten onur, mutluluk ve huzur duyuyoruz" dedi.

Başkan Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı'nın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendiği çelenk sunma törenine katıldı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Törene Başkan Seçer'in yanı sıra CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Hasan Ufuk Çakır ve Talat Dinçer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP ilçe başkanları ve yöneticileri, il kadın ve gençlik kolları başkanları ve yöneticileri, meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

"19 Mayıs; egemenliğin halka verilme mücadelesinin başladığı gündür"

Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmaya, partililerin bayramını kutlayarak başladı. "Tarih tekerrürden ibarettir" diyerek, Türkiye'de ve bölgede meydana gelen olayların, bu sözü bir kez daha doğruladığının altını çizen Seçer, "19 Mayıs 1919'un çok büyük bir anlamı var. 19 Mayıs; saltanatın saraydan alınıp, egemenliğin halka verilme mücadelesinin başladığı gündür. Bir laik Cumhuriyet'in mücadelesini başlatmak ama ondan da önce işgal altındaki toprakları işgalcilerden kurtarma mücadelesinin başladığı gündür" ifadelerini kullandı.

"İyi ki CHP var, iyi ki Mustafa Kemal Atatürk var"

Seçer, 19 Mayıs'ın pek çok anlamı olduğuna değinerek, ülkenin Cumhuriyet ile yönetilmesi, tam bağımsız, demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti yaşatma mücadelesinin başladığı tarih anlamlarına da geldiğini kaydetti. Seçer, iktidarın, "gençleri ve kadınları dışlayan; çağın gerisinde kalmış, demokrasiye değil otoriterliğe dayanan bir düzen inşa etme" hayalinde olduğunu belirterek, "Biz bu anlayışın karşısındayız. Onun için büyük CHP ailesi olarak buradayız, bu meseleleri konuşuyoruz. İyi ki CHP var, iyi ki Mustafa Kemal Atatürk var" dedi

CHP'nin bir mücadele partisi olduğunun altını çizen Seçer sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Biz mücadele partisiyiz"

"Atatürk'ümüzü, onun silah arkadaşlarını, mücadele azimlerini, onların çabalarını bir asır sonra saygıyla selamlıyoruz ve onların izinden gitmekten onur, mutluluk ve huzur duyuyoruz. Biz vazifemizi en iyi şekilde yapıyoruz. Atatürk'ümüzle, Cumhuriyetimizle, devrimlerimizle, tam bağımsız mücadele ruhumuzla, devrimcilerle, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla övünüyoruz ama mücadelemizi devam ettiriyoruz. Nostalji yaparak bir duygu dünyasında değil; bir mücadele dünyasında çalışıyoruz. Biz Türk milletiyiz. Şanlı al bayrağın altında kardeşçe yaşayacağız. Bin yıllarca yaşadık. Oyunlara gelmeyeceğiz. Kendi sorunumuzu kendimiz çözeceğiz. Siyasilere hükmeden, onları kumanda eden emperyalist güçlerin elinde Türk halkı oyuncak olamaz. Türk halkı, kendi iradesiyle kendi yolunu çizecek kahraman bir halktır. Halkımıza güveniyoruz, gençliğimize inanıyoruz. Eğer gençliğimiz 'Adalet' diye bağırıp 'Bu ülkede hukuk istiyoruz, gelir dağılımında adaletsizlik var, adalet istiyoruz' diye haksızlığa, hukuksuzluğa, bozuk düzene itiraz ediyorsa biz o gençlerimizi başımızda taşırız. Çünkü o gençlerimiz bizim ülkemizin vicdanıdır. Onun için bu tepkiyi gösteriyorlar. Onlara şekil ve yön çizmeye kimsenin gücü yetmedi. Onun için gençliğimize güveniyoruz."

Mersin'i ve Türkiye'yi en yüksek noktalara getirene kadar çalışacaklarını sözlerine ekleyen Seçer, "Mersin'de bir mutluluk var. Belediye başkanlarınızla övünün. Bu insanlar çalışıyor. Yaylada, kahvede ve gittiğiniz her yerde belediyemizden ve hizmetlerimizden övünerek söz edin. Birbirimize sahip çıkmalıyız, mücadele böyle kazanılır. Mücadele sevgiyle, şevkle, aşkla, birbirimizi sevmekle kazanılır. CHP'li yoldaşlarıma güveniyorum, inanıyorum ve onları seviyorum. Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ise Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin sadece o günün değil bugünün de ışığı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bugün, 19 Mayıs inancının mirasçıları olan bizler buradayız. Türkiye'de genç olmak kolay değil. Gençliği baskılayan, yoksullaştıran, umutlarını yurt dışına sürgün eden bir iktidar var ama umutsuzluğa, yılgınlığa yer yok. 19 Mayıs ruhu bugün gençlerimizin ve bizlerin içinde var; çünkü CHP var. Gençlerimiz, çocuklarımız, geleceğimiz için çalışacağız ve bu ülkeye hep birlikte özgürlüğü, refahı getireceğiz. Gençleri kimse susturamayacak. Fırsat eşitliği ve özgürlük olacak. Bu topraklarda gençler artık yurtdışı hayaliyle değil, memleket sevdasıyla yaşayacak. Biz inanıyoruz, bu ülkenin gençleriyle birlikte karanlıktan aydınlığa yürüyeceğiz. Bu ülkeyi sarayın ışıkları değil, halkın yüreği aydınlatacak. Bilim, sanat ve özgürlüğü konuşacağız. Yaşasın 19 Mayıs. Yaşasın gençlik. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Cumhuriyet!"

Programda CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Hasan Ufuk Çakır ve Talat Dinçer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Halkçı Liseliler Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Ada Arslan ile CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya da birer konuşma yaptı.