Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Mersin'in Kalkınması Demek Türkiye'nin Kalkınması Demektir"

(MERSİN) - TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret Borsası tarafından "Dünya Bakliyat Günü" dolayısıyla "Sağlıklı Beslenme ve Sağlıklı Yaşam İçin Bakliyat" sloganıyla düzenlenen programa katıldı. Seçer, "Mersin'in huzuru demek Türkiye'nin huzuru demektir. Mersin'in kalkınması demek Türkiye'nin kalkınması demektir. Valiliğimizin koordinasyonundaki kurumlar ya da yerel yönetimler fark etmeksizin bir arada, hizmetlerimize siyaseti karıştırmayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

MTB'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, kent protokolü, ilçe belediye başkanları, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve sektör paydaşları katıldı.

"İş dünyasının Türkiye'nin sosyal barışında, huzurunda ve saygın bir ülke olmasında çok önemli katkısı var"

Konuşmasına MTB Başkanı Abdullah Özdemir'in dile getirdiği "Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam için bakliyat tüketeceğiz" mottosunu tekrar ederek başlayan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm yerel idare yöneticilerinin görevlerinden birinin; sektörde yer alan üreten, işleyen, dünya pazarlarına arz eden iş insanlarının faaliyetini kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

İş dünyasının ülkenin gelişimi için çok önemli roller üstlendiğine dikkati çeken Seçer, "Hepimiz Türkiye ekonomisinin ihya olmasını ve Türkiye'nin toplumsal refahının artmasını istiyoruz. Türkiye'nin toplumsal refahının artmasının, Türkiye'nin birçok sosyal problemini de çözecek olan reçetedeki ilaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Doğal olarak da iş dünyasının Türkiye'nin sosyal barışında, huzurunda ve ülkemizin dünyada saygın bir konumda olmasında çok önemli katkısı var" dedi.

"İş dünyasının önünde oluşabilecek sorunlara karşı hassas çalışmalar yürütüyoruz"

Bakliyatçılık sektörünün kentin doğusunda yer alan Akdeniz ilçesinde kümelendiğini, bu bölgedeki işletme sahipleri ve çalışanlarının ikametlerinin ise genel olarak kentin batı bölgesinde olduğunu belirten Seçer, söz konusu yurttaşların işe gidiş-gelişlerinde trafikte zorluk yaşadıklarını bildiklerini ve bu yönde yatırım yaptıklarını anlattı.

Mersin'in fiili nüfusunun resmi rakamın yüzde 30 üzerinde, araç sayısının ise yine resmi rakamlara göre yüzde 15-20 oranında üzerinde olduğunun bilgisini paylaşan Seçer, şöyle devam etti:

"Bu durum da trafiği sorun haline getiriyor. Biz de bunun önlemini almaya gayret ediyoruz. Hem merkezi yönetime bağlı çalışan kurumlar hem başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bu konuda tedbirler almaya gayret ediyoruz. Özellikle işletmelerin yoğun olduğu Hal bölgesinde, 2. Çevre Yolu'nu yoğun kullandığınız o bölgelerde bizim yol genişletme, köprülü kavşak çalışmalarımız da var. Akdeniz ilçesinin imar planları henüz yeni tamamlandı. Orada açılacak yeni bulvarlara da öncelik tanıdığımızı bilmenizi istiyoruz. Şu anda Hal Katlı Kavşağı'nı hızla tamamlıyoruz. Nisan ayı başında hep beraber açacağız ve orada sıkışan trafiği de önlemiş olacağız. Sizler için yaptığımız yollardan, temiz tuttuğumuz parklardan ya da sosyal politikalardan çok daha önemlisi kentin huzuru var mı? Kentin birliği beraberliği var mı? Bunun üzerinde kafa yormak gerekli. Mersin elinizin tersiyle itilecek bir kent değil. Ne bir belediye başkanı için ne bugünkü Türkiye'nin yönetim sisteminde bir Sayın Cumhurbaşkanı için Mersin elinin tersiyle itilecek bir yer değil. Mersin'in huzuru demek Türkiye'nin huzuru demektir. Mersin'in kalkınması demek Türkiye'nin kalkınması demektir. Görevimizi bu bilinçle yapmaya çalışıyoruz. Son zamanlarda da Mersin'de çok değerli bir uyumun olduğunu görüyoruz. Bu da hepimizin işini kolaylaştırıyor. Yatırımları daha fazla hızlandırıyor. Valiliğimizin koordinasyonundaki kurumlar ya da yerel yönetimler fark etmeksizin bir arada, hizmetlerimize siyaseti karıştırmayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu da kente, kentin enerjisine ve sinerjisine yarıyor."

Özdemir: "Bakliyat yalnızca bugünün değil, geleceğin de gıdasıdır"

Türkiye'nin baklagillerin anavatanı kabul edildiğini ve bereketin simgesi olan bu kültürel mirasın daha da yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyen MTB Başkanı Abdullah Özdemir, küresel ısınmadan söz edilen bir dönemde az su ihtiyacı duyan baklagillerin toprağa azot, fosfor ve potasyum katarak verimi de artırdığına dikkati çekti. Limanı ve sanayisi ile baklagiller için çok önemli bir yere sahip olan Mersin'de, işleme tesislerinin yanı sıra baklagilleri işleyen makinelerin de üretildiğini söyleyen Özdemir, "Baklagiller için mevcutta yapılan destek kat sayısı üreticilerimiz için yeterli değildir. Beklentimiz, bakliyat destekleme kat sayılarının bu dezavantajı giderecek şekilde yeniden düzenlenmesidir. Dileğimiz genç nesillere bu bilinci aktarmaktır; çünkü bakliyat yalnızca bugünün değil, geleceğin de gıdasıdır" diye konuştu.

Dünya Bakliyat Birliği geçmiş dönem Başkanı Hüseyin Aslan ve AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş'in de birer konuşma yaptığı program, bakliyat ürünlerinden yapılan yemeklerin ikram edilmesinin ardından sona erdi.