Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mezitli'de Düzenlenen İftar Programında Vatandaşlar ile Buluştu

(MERSİN)- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Vatandaşlara hizmet amacıyla yola çıktıklarını hatırlatan Seçer, "Birlikten güç doğar. Biz bir olduğumuz sürece, sizlere verdiğimiz sözleri ve yaptığımız hizmetleri daha da güçlendirerek, kaliteli bir şekilde yaparız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları, yoğun katılımla devam ediyor. Bu kapsamda Mezitli Merkez Mahallesi'nde düzenlenen programa Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer'in yanı sıra; Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin İl Başkanı Koral Ömür, CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Varal, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Başkan Seçer ile Meral Seçer iftar alanında; Merkez Mahallesi Muhtarı Haluk Uysal tarafından çiçeklerle karşılandı.

Başkan Seçer, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olması dileğinde bulundu. Belediyelerin uyum içerisinde çalışmasından dolayı, ilçe halkının da yüzünün güldüğünü dile getiren Seçer, yurttaşlara hizmet etmek için yola çıktıklarını vurguladı. 2024 yılından bu yana Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile birlikte Mezitli halkına en güzel hizmetleri verme gayreti içerisinde çalıştıklarını dile getiren Seçer, "Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz bozulmasın. Birlikten güç doğar. Biz bir olduğumuz sürece, sizlere verdiğimiz sözleri ve yaptığımız hizmetleri daha da güçlendirerek, kaliteli bir şekilde yaparız" dedi.

Seçer'den siyasi etik ve nezaket çağrısı

Siyasette yaşanan gerilimin bölgelere, şehirlere ve hizmetlere yansıdığını dile getiren Seçer, "Çünkü iktidar kendi gücünü bir sopa gibi kullanıp, belediyeleri engelleme yönüne gidiyor. Şehrimiz bundan zarar görmesin, hizmetlerimiz engellenmesin, vatandaşlarımız ve şehrimiz yapacağımız hizmetlerden mahrum kalmasın diye; kan kusuyoruz, kızılcık şerbeti içiyoruz" diye konuştu. Kendilerine yönelik eleştirilere açık olduklarını ancak iftiraya kaçan saldırıların da karşısında olduklarını kaydeden Seçer, "Bize yapılacak olan eleştirilerin, siyasi etik içerisinde yapılmasını arzu ederiz. Biz nasıl siyaseti asaletle, nezaketle, kimseyi kırmadan, incitmeden, zehirli, saldırgan veya sinkaf dil kullanmadan yapıyorsak; rakiplerimizden de bunu isteriz ve şehrimizin huzurunu kaçırmamalarını arzu ederiz. Bunu dinleyenler mesajın nereye gittiğini gayet iyi bilir" ifadelerini kullandı.

"Yurttaşlarımızın yanında olabilmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz"

Mersinliler için daha fazla hizmet üretebilme gayreti içerisinde olduklarını belirten Seçer, "Yollarımız geniş olsun, yeni bulvarlar açalım, trafiği rahatlatalım, yeşil alanları artıralım, daha fazla ağaç dikelim, imarlı şehirlerimiz olsun, geleceğe güvenle bakalım, sosyal politikalarla garibin gurebanın yanında olalım, özel bireylerimizin, yaşlı annelerimizin ve babalarımızın destekçisi olalım diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Çok şükür ki millet bunu görüyor ve biliyor" diye konuştu.

Son seçimlerde hem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisinin hem de Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in Mezitli'de her 3 kişiden 2'sinin oyunu aldıklarına dikkat çeken Seçer, yurttaşların kendilerine güvendiği için bu sonucun ortaya çıktığını kaydederek, bu görevleri de kendilerine emanet ettiklerini belirtti. Seçer, "Bunun vebali ağırdır. Beytü'l-mal'a halel getirmek; Allah katında, dinde, hukukta, vicdanda ve insanlıkta günah işlemektir. Allah bizi günaha bulaştırmasın, sizlere mahcup etmesin ve verdiğiniz güveni boşa çıkartmasın" dedi.

"Mutfaklara yangın düşmüş, söndürecek itfaiye bulunamıyor"

Yaşanılan dönemin ekonomik açıdan düşündürücü olduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Seçer, sabit gelirlilerin, işçilerin, emeklilerin, memurun, esnafın bu durumdan derinden etkilendiğini söyledi. Özellikle gıda enflasyonuna dikkat çeken Seçer, "Mutfaklara yangın düşmüş, söndürecek itfaiye bulunamıyor. O kadar büyük bir yangın var. Elbette biz de yerel yönetimler olarak özellikle bu hayırlı mübarek ramazan gününde mutfağınıza düşen bu yangını söndürmek için elimizden gelen desteği yapıyoruz. Bunu yaparken sizin vergilerinizle ve bize ayrılan kaynaktan yapıyoruz. Bunu da unutmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ramazan ayı boyunca hem bütün yerleşim yerlerinde ve mahallelerde yaptıkları gıda destekleri hem de ilçelerde kurdukları iftar sofraları ile yurttaşın yanında olduklarını kaydeden Seçer, "Hep beraber, milletin sofrasında, milletin yemeği ile iftarımızı açıyoruz" dedi.

"Ramazan ayı birliktir, beraberliktir ve paylaşmaktır"

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise Mersin Büyükşehir'in açtığı iftar sofrasında yurttaşlarla birlikte olmaktan dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek, "Ramazan ayı birliktir, beraberliktir ve paylaşmaktır" dedi ve ramazan ayında tutulan oruçların ve edilen duaların kabulünü diledi. Başkan Seçer ile huzur ve uyum içerisinde hizmet ortaya koyduklarını ifade eden Tuncer, emeklerinden dolayı da Seçer'e teşekkür etti. Seçer'in; Kürt, Türk, Alevi, Yörük, Çerkes; AK Partili, MHP'li ya da diğer siyasi partilerden fark etmeksizin bütün yurttaşları bir sofrada buluşturabilmesine dikkat çeken Tuncer, "Vahap Seçer; ayrım yapmaksızın Mezitli'ye nasıl hizmet ediyorsa Gülnar'a da aynısını ediyor; Çamlıyayla'ya nasıl hizmet ediyorsa Tarsus'a da aynı hizmeti ediyor. Hiçbir zaman dil, mezhep, ırk veya siyasi parti gözetmeksizin hizmet ediyor" diye konuştu.

Başkan Seçer'in, 2024 seçimlerinde yüzde 60 oyla yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine dikkat çeken Tuncer, "Çünkü Vahap Başkanımız daha anne karnındaki doğacak çocuğun sütünü, mamasını ve bezini düşündü. İlkokula giden öğrencinin kırtasiye masraflarını, üniversiteye giden öğrencinin bursunu, yaşlısının bakımını sundu. Çiftçisine, emeklisine, köylüsüne, kadınına ürettirdi ve kazandırdı" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer'e yönelik eleştirilere de yanıt veren Tuncer, "Gidip de mikrofondan meclislerde konuşması değil. Burada Vahap Seçer'in arkasında on binlerce, yüz binlerce vatandaş var. Gel sokakta konuş, televizyon karşısında konuşup mikrofonda tehdit etmeyle olmaz. Gel pazarda, sokakta, esnafta, köylüsünde veya çiftçisinde konuş. Gel bunları burada konuş ki sana cevabını halkımız versin. Görünen köy kılavuz istemez. Vahap Başkanımız onlara dersini, ilk sandıkta sizler sayesinde gösterecek" diyerek, sofraların kurulmasına aracı olan Seçer'e teşekkür etti.