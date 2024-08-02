Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi'ni İnceledi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi'ni İnceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi\'ni İnceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile birlikte ilçede yapımı devam eden 'Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi'ni inceledi.

02.08.2024 12:13  Güncelleme: 12:37
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile birlikte ilçede Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 'Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi'ni inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, "Toroslar'a hep beraber güzel hizmetler yapacağız. Toroslar halkına bunun sözünü verdik" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ile birlikte ilçede yapımı devam eden 'Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi'ni inceledi.  Kurdali Mahallesi'nde gerçekleştirilen inceleme gezisinde Başkan Seçer'e Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş, Kurdali Mahalle Muhtarı Abdullah İnan ile Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

"Büyükşehir yaparsa en güzelini yapar"

Teknik ekip ile birlikte merkezi inceleyen Başkan Seçer, bina hakkında bilgiler aldı. Başkan Seçer, "Toroslar'a hep beraber güzel hizmetler yapacağız. Toroslar halkına bunun sözünü verdik. Burası Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi. Sayın Başkanım bunun temelini 1 Şubat'ta attık. 6 ayı bitirdik ve en geç önümüzdeki ay sonu bitecek. 7 ayda bu iş bitmiş olacak. Büyükşehir yaparsa en güzelini yapar" diye konuştu.

" Abdurrahman Başkan'ımızla çok daha güzel işler yapacağız"

İnşaat hakkında bilgi veren Seçer, "Burası 2 bloktan oluşuyor. Toplam kapalı alanı yaklaşık olarak söylüyorum 2 bin 500 metrekare. Arsa da bin 620 metrekare. Bir blokta kadın ve erkek taziye evi var. 10 sınıflık bir kurs merkezimiz mevcut. Bir de alt katında spor salonu var. Diğer bloğu da tamamen çocuklarımıza ayırdık. Çocuklar bizim geleceğimizi ve orayı da Çocuk Gelişim Merkezi yapıyoruz" diyerek Toroslar'a hayırlı olmasını temenni etti. Seçer, "7'den 70'e herkese hayırlı olsun. Toroslar bizi takip etsin, Abdurrahman Başkanımızla çok daha güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Toroslar'ın tamamen ihtiyacı olan bir merkez"

Abdurrahman Yıldız da merkezin kısa sürede bitecek olmasına ilişkin, "Büyükşehir'in işleri işte böyle. Teşekkür ediyoruz. Hakikaten Toroslar'ın tamamen ihtiyacı olan şeyler. Sadece Taziye Evi ile anılan bir tesis değil burası, çocukların, gençlerin de faydalanabilecekleri, ders çalıştıkları, zamanlarını geçirip, sosyalleşebildikleri bir merkez olacak. Hayırlı olsun. Elinize sağlık" diye konuştu.

Merkez hakkında:

Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi, Toroslar İlçesi, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda yer alıyor. Yüzde 95'lik kısmı tamamlanan Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi'nin, yangın kapısı, doğrama camları, çatı izolasyonu, saha betonu, dış peyzaj laminant kapı kanatları imalatları devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurdali Sosyal Yaşam ve Çocuk Gelişim Merkezi'ni İnceledi - Son Dakika

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