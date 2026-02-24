Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Köyümüz Atölye" Projesi ile Yerel Ürünlere Değer Katıyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde Toroslar ilçesinde hayata geçirilen "Hamzabeyli Köyümüz Atölye" projesi kapsamında üretici kadınlara yönelik ilk eğitimler verildi. Atölyede, Hamzabeyli ve çevre mahallelerde yetiştirilen coğrafi işaretli Mersin kan portakalı başta olmak üzere birçok ürün işlenerek, katma değeri daha yüksek hale getirilecek.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in katılımıyla Hamzabeyli Mahallesi'nde kısa süre önce hayata geçirilen "Hamzabeyli Köyümüz Atölye" projesi kapsamında üretici kadınlara yönelik ilk eğitimler başladı. Toroslar ilçesinde eski köy okulunun dönüştürülmesiyle kurulan atölyede, kadınlara makine-ekipman kullanımı, hijyen ile iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verildi.

Makine-ekipman tanıtımı, hijyen ve iş sağlığı eğitimleri verildi

Eğitimlerde Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Gıda Mühendisi Döndü Gürlekoğlu tarafından makine ve ekipman tanıtımı yapıldı. Gıda Teknikeri Ayşegül Tor Karacan, kapsamlı hijyen eğitimi verdi. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Harun Alptekin Topçu da üretim sürecinde karşılaşılabilecek riskler, güvenli çalışma yöntemleri ve koruyucu ekipman kullanımına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Coğrafi işaretli Mersin kan portakalı ve nar işlenecek

Proje kapsamında Hamzabeyli ve çevre mahallelerde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Mersin kan portakalı ile narın işlenerek katma değeri daha yüksek hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Atölyede kurulu alan ve makine ekipmanların; ortak kullanım, eğitim ve üretim faaliyetleri kapsamında değerlendirileceği kaydedildi.

Hamzabeyli başta olmak üzere Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı mahallelerinde tarımsal üretim yapan kadınların, kendi yetiştirdikleri ürünleri atölyeye getirerek Büyükşehir'e ait makine ve ekipmanları teknik personel gözetiminde kullanabileceği bildirildi. Atölyeyi kullanmak isteyenlerin 0 538 574 42 14 ve 0 324 533 26 08 numaralı telefonlar üzerinden randevu alabileceği ifade edildi.

Üretici kadınlara geniş ekipman desteği ve eğitim imkanı sunuluyor

Köyümüz Atölye'de, üretici kadınların ihtiyaç duyduğu pek çok makine ve ekipman ortak kullanıma sunuluyor. Hamur yoğurma makinesinden yufka, mayalı ürün ve erişte üretim ekipmanlarına; reçel, marmelat ve nar ekşisi yapımında kullanılan pişirme kazanlarından tarhana gibi ürünler için öğütme makinesine kadar geniş bir teknik altyapı bulunuyor. Ayrıca nar taneleme ve sıkma makinesi ile turşu ve konserve yapım ekipmanları da atölyede yer alıyor. Bu donanım sayesinde kadın üreticiler, kendi yetiştirdikleri ürünleri hijyenik ve kontrollü bir ortamda işleyerek katma değeri daha yüksek ürünlere dönüştürebilecek.

Hamzabeyli ve çevre mahallelerde ikamet eden kadınlara duyuru yapılarak, her ayın son cuma günü teknik eğitimler verilecek. Eğitim programı arasında; Makine Ekipman Kullanımı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Personel Hijyeni, Gıda Okuryazarlığı ile Nar Ekşisi Üretimi gibi başlıklar yer alıyor. Ayrıca randevu alan vatandaşlara yönelik 10 kişilik kontenjanla sınırlı olmak üzere, ayın ilk ve son haftasına denk gelen çarşamba günleri uygulamalı atölyeler düzenlenecek.

Atölye çalışmalarında, sıfır atık yaklaşımı ve yerel lezzetlerin yaşatılması ön planda tutuluyor. kan portakalı reçeli, kan portakallı limonata ve çikolatalı kan portakal çubukları gibi ürünlerle, hem coğrafi işaretli ürünler değerlendiriliyor hem de üretimde atık oluşumunun azaltılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra tapı ekmeği, turunç ve limon ekşisi yapımı, kurutma ve tütsü atölyeleriyle; bölgenin geleneksel tatları modern üretim teknikleriyle buluşturularak, hem kültürel miras korunuyor hem de ekonomik değere dönüştürülüyor.

"Atölyede hem üreteni hem de tüketeni koruyan bir sistem oluşturduk"

Gıda Mühendisi Döndü Gürlekoğlu, "Ürünler, ambalajlamadan etiketlemeye kadar sağlıklı ve güvenilir gıda haline gelecek. Atölyede hem üreteni hem de tüketeni koruyan bir sistem oluşturduk. Hamzabeyli Köyümüz Atölye"nin İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından verilen işletme kayıt belgesine sahip olduğunu belirterek, ortak kullanım için kayıt açılacağını, üreticinin ismi ve üreteceği ürünün kaydının alınacağını, teknik personel eşliğinde formlar tutulup ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanacağını söyledi. Hamzabeyli Köyümüz Atölye'de kadınların eğitim alarak, ortak kullanıma başlaması gerekiyor. O yüzden ilk olarak makine-ekipman kullanımı, personel hijyeni ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili eğitimler düzenledik. Verdiğimiz bu eğitimlerle, mahalledeki kadınlar bu alanı daha aktif ve doğru bir şekilde kullanacaklar. Köyümüz Atölye Projesi'ni biz kurduk, fakat bunun devamlılığını sağlayacak olanlar kadınlardır" ifadelerini kullandı.

"Daha bilinçli üretim yapabileceğiz"

Üreticilerden Merve Cömertler, "Köyümüz Atölye'nin açılması, buradaki kadınların ellerindeki ürünleri değerlendirmesi açısından çok iyi oldu. Ben Kan Portakalı üretiyorum ve Kan Portakalı'ndan kurabiye yapıyorum. Burada reçel yapmayı da düşünüyorum. Daha önce lokum denemiştim. Evde kendi başıma üretimler yapıyordum, ama burada gıda teknikeri arkadaşlarla daha bilinçli bir şekilde üretim yapabileceğiz. Bugün hijyen eğitimi verildi. Makinelerin kullanımı anlatıldı. Hangi makinenin ne işe yaradığını öğrendik. Atölyede çeşitli makinelerimiz var. Geniş imkanlara sahibiz. Belediyemize ve özellikle Meral Hanım'a, bize böyle bir imkan sundukları için minnettarız. Büyükşehir Belediyemiz, üreten kadına her zaman destek veriyor" dedi.

Bir başka üretici kadın Meryem Oktay, "Bahçemizde kan portakalı, zeytin, nar yetiştiriyoruz. Nar ekşisini kaynatmak ve Kan Portakalı'nın reçeli, kurutma makineleri sayesinde daha kolay olacak. Köyümüz Atölye, biz üreten kadınlar için bir armağan oldu. Mesela benim evimde yufka yapmak için müsait bir yerim yok. Buradaki yufka açma bölümü hoşuma gitti. Herkesin ihtiyacını karşılayacak makineler var. Başkanımıza ve Meral Hanım'a teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

Eda Bilgiç ise "Üretim yapabileceğimiz güzel bir alan oluştu. Herkes evinde bir şeyler üretiyor zaten. Bunu uygun koşullarda, uygun şekilde üretip belediyenin de desteğiyle pazarlamak güzel bir şey. Ben evimde çok fazla tarhana ve erişte yapıyorum. Özellikle köyde yetişen otları kullanarak yaptığım sebzeli eriştelerim de var. Bunları burada uygun koşullarda üretmek benim için de iyi olacak. Hep birlikte üretip pazarlayabileceğiz. Bu açıdan çok önemli bir proje. Köyüm adına çok mutluyum" ifadelerini kullandı.