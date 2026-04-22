Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Anamurlu Üreticiye Desteklerini Sürdürüyor

(MERSİN) - Tarımsal kalkınmanın önünü daha da açmak için çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerde üreticinin yanında olmaya ve üretime destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Anamur'da "Avokado Fidanı ve Bitki Besleme Ürünü Dağıtım Töreni" düzenleyen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 39 mahallede 153 üreticiye 4 bin 447 adet avokado fidanı ve bitkisel verimi artırmak için 383 üreticiye toplam bin 915 kilogram bitki besleme ürünü dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Anamur Koordinasyon Merkezi'nde yapılan törene, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, Büyükşehir ve Anamur Belediyesi bürokratları ile üreticiler katıldı.

Deniz: "Anamur Belediyesi hizmetlerde Büyükşehir'i örnek alıyor"

Törende bir konuşma yapan Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, göreve geldiği 2019 yılından bu yana bölge üreticisine önemli desteklerde bulunduğunun altını çizdi. Anamurlu yurttaşların, Büyükşehir'in ilçeye yaptığı hizmetlerden de memnuniyet duyduğunu ifade eden Deniz, "Vatandaşlar, 'Geçtiğimiz yıllarda çok kuraklık çektik, Büyükşehir'i aradık ve birkaç saat sonra su 2 bin metre zirveye geldi' diyor. Büyükşehir ve Anamur Belediyesi'nin bir olup, yolları güzelleştirdiğini söylüyor. Büyükşehir'in burada birçok güzel projesi var. Öğrencilere hizmeti var. Öğrencinin maliyetini, üniversiteye çocuk gönderen yurttaşlarımız çok iyi bilir. Sosyal belediyeciliği Türkiye'de en iyi uygulayan belediye Mersin Büyükşehir Belediyesi" dedi.

Anamur Belediyesi'nin de hizmetlerde Büyükşehir'i örnek aldığını sözlerine ekleyen Deniz; yurttaşların refahı için birçok proje üretmeye devam edeceklerini kaydederek, verilen tüm destekler için Başkan Seçer ve Büyükşehir'e teşekkürlerini sundu.

Şahutoğlu: "Anamur'da 2019'dan bu yana 15 bin 666 adet avokado fidanı dağıttık"

Mersin'de tarımın planlı, programlı ve verimli olması adına, 2019 yılından itibaren hız kesmeden çalıştıklarını belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, bölgelerin ihtiyacına yönelik çalışmaları, üreticilerin eşliğinde yürüttüklerini dile getirdi. Anamur, Aydıncık ve Bozyazı özelinde tropikal ürünler için destekte bulunduklarını kaydeden Şahutoğlu, "153 üreticimize 4 bin 447 adet avokado fidanı dağıttık. Böylece Anamur'da 2019 yılından bu yana, 15 bin 666 adet avokado fidanı dağıtmış olduk. Bu da yaklaşık 500 dönümün üzerinde bir alanı, avokado bahçesi haline getirmişiz demektir" ifadelerini kullandı.

"Emeğin ve alın terinin daha güçlü hale gelmesini istiyoruz"

Ürünlerin daha verimli olması ve avokado yetiştiriciliğinde yaşanan problemleri gidermek adına bitki besleme ürünü desteği de verdiklerini sözlerine ekleyen Şahutoğlu; amaçlarının, ürünleri katma değerli hale getirmek ve üreticilerin kazancını artırmak olduğunu vurguladı. Üreticilere, tarımsal desteklerin yanı sıra hayvancılık alanında da hayata geçirdikleri projelerle katkı sunduklarını dile getiren Şahutoğlu, bu projelerin de kendi içinde verimli bir döngü oluşturduğunu söyledi. Yetiştiricilere verilen canlı hayvan desteğini örneklendiren Şahutoğlu, "Her yıl 60 yetiştiriciye dağıttığımız 25 hayvanı, daha önceki yıllarda dağıtmış olduğumuz yetiştiricilerden tedarik ediyoruz. Böylece Büyükşehir'in kasasından bir kuruş çıkmadan, proje kendi kendini döndürüyor" dedi.

Üreticilere ayrılan bütçelerle birçok alanda hizmet sunduklarını belirten Şahutoğlu, yeni projelerin devinim içinde olduğunu vurguladı. Tarımsal alanlarda suya, ekipmana, emeğe ve kazanca verdikleri değerden söz eden Şahutoğlu, "Yeni projeler gerçekleştirip yeni üreticilerle buluşmaya devam edeceğiz. Planlı ve programlı hareket ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu topraklarda üretimi daha güçlü, çiftçiyi kazanan hale getirmeye çalışıyoruz. Sulama boruları dağıtıyoruz. Çünkü su gerçekten hayattır. Makine ve ekipman desteği sağlıyoruz çünkü emeğin, alın terinin daha güçlü hale gelmesini istiyoruz. Bizler emeğin kolaylaştığını görmek istiyoruz" sözlerini kaydetti.

Anamurlu üreticinin emeği Büyükşehir ile değer kazanıyor

Avokado fidanı desteği alan Anamurlu üretici Dilek Tunay, 23 yıldır üretim yaptığını belirterek, "Fidanlarımızı bahçeme ekeceğim. Başkanımız Vahap Seçer'e, avokado fidesi konusunda bizlere destekte bulunduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

Üretici olarak Mersin'de tarımın desteklenmesini önemli ve değerli bulduğunu ifade eden Halil Yıldız, girdi maliyetlerinin üretici üzerindeki yükünü hatırlattı. Büyükşehir'in tarıma katkılarından dolayı teşekkür eden Yıldız, "Türkiye'de tarım geliştirilmeli ve desteklenmeli. Büyükşehir'in tarım çalışmalarını destekliyor ve teşekkür ediyorum. 12 dönüm avokado bahçemdeki fidanların bir kısmını Büyükşehir'den aldım" diye konuştu.