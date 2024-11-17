Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Çocuklara Eğlenceli Ara Tatil Etkinlikleri

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde birçok etkinlik düzenleyerek, çocukların tatillerini eğlenceli ve verimli geçirmelerine destek oldu. Ekipler; tiyatrodan deneylere, atölyelerden gezi programlarına kadar birçok etkinlikte çocukları bir araya getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle çocukların tatillerini eğlenceli geçirmelerine yardımcı oldu. Bu kapsamda çocukların gezerek öğrenmesinin önünü açan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Çocuk Meclisi'nin üyeleriyle ara tatil döneminde düzenlenen gezi programında bir araya geldi. 13 ilçeden katılan çocuklar; tarih, kültür, sanat ve çevre bilincinin bir arada olduğu gezi programında keyifli bir gün geçirdi. Düzenlenen gezi programı, Arkeoloji Müzesi ile başladı. Çocuklar eski çağlardan kalma tarihi eserleri ilgiyle inceledikten sonra, Deniz Müzesi'ni de gezdi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin denetim teknelerinde temizlik çalışmalarını izleme fırsatı bulan çocuklar; daha sonra sırasıyla MESKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı tarihi MESKİ Su Müzesi'ni ve Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'nde yer alan resim sergisini ziyaret ettiler.

"Büyükşehir olarak çocukların varlığına ve fikirlerine önem veriyoruz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerine, okulların ara tatil döneminde kültür-sanat ve çevre-bilim konularında bir gezi düzenlediklerini belirterek, "Gezimizi; çocukların özgüvenlerini ve özgür düşüncelerini, Meclis'teki öneri ve tekliflerini, bu şehrin kararlarını etkileyebilme adına Meclis'te kullanabilmeleri için planladık" dedi.

MERCAN Bilim Merkezi de çocuklarla dolup taştı

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ise 1 haftalık ara tatil döneminde çocuklarla doldu taştı. Merkez sayesinde çocuklar; bilim üzerine kurulu düzenek ve atölyelerde eğlenirken, öğrenmenin yanı sıra yapılan deneylerle çevre bilinci de kazandı. Türkiye'de iklim ve çevre temaları üzerine kurulan ilk ve tek tematik bilim merkezi olma özelliği taşıyan MERCAN; 119'dan fazla interaktif deney düzeneğine, 6 atölyeye, 35 cm çaplı teleskobu bulunan gözlem evine ve 120 kişilik kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük planetaryumuna sahip.

Büyükşehir Ana Hizmet Binası çocukların tiyatro merkezi oldu

'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' diyerek yola çıkan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, her çocuğun kültür ve sanatla tanışmasını sağlamak için çocuklarla bir araya gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar çocuk tiyatrosu gösterimleri ile binlerce çocuğa ulaşan Şehir Tiyatrosu ekipleri, son olarak "İki Bavul Dolusu" adlı çocuk oyununu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evi'nde kalan çocuklar için sergiledi. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda yer alan Çocuk Sahnesi'nde oynanan oyun; renkli ve eğlenceli sahneleri ile çocukları etkisi altına alırken, bol bol kahkahalar yükseldi.

Çocuk Meclisi Üyeleri, düzenlenen etkinliklere ilişkin şunları söyledi:

Cihan Çelik(Çocuk Meclisi Başkan Vekili): "Müzede Mersin'in ilk arıtma tesislerinden biri olduğunu öğrendik. 'Mersin'de su musluktan içilir' diyor ya Vahap Seçer Başkanımız, MESKİ sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla musluktan su içebiliyor."

-Mustafa Sertoğlu (Gülnar Çocuk Meclisi Üyesi): "Meclis böyle bir gezi düzenlediği için mutluyuz. Arkadaşlarımla beraber müzeleri gezdik. Müze'de tarihi eserlere baktım. Birçok heykel ve küpler vardı. Buraya daha önce gelmemiştim, şimdi görmüş oldum."

-Hasan Can Kılıç (Mezitli Çocuk Meclisi Üyesi): "Tekne ile bir sefer yaptık ve Abanoz Gemisi'ni izledik. Abanoz Gemisi denizi temizliyor. Paletleri var ve paletlerden denizdeki pet şişeleri çekiyor. Gezide arkadaşlarımla da çok güzel zaman geçirdim, fotoğraf çekildik. Benim için eğlenceli oldu."

- Mehmet Kaan Çavuşoğlu(Çocuk Meclisi Üyesi ve Basın Yayın Komisyonu Başkanı): "Abanoz Gemisi'nin 4 metreküplük bir depolama alanında her gün çöpleri biriktirdiğini ve geri dönüşüme kazandırıldığını öğrendik. Gezi ile farklı ve güzel bir gün geçirdik, farkındalık kazandık" ifadelerini kullandı.