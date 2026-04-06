Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Engelsiz Vizyon: 29 Bin Özel Gereksinimli Bireye Kesintisiz Hizmet Veriliyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, veri tabanına kayıtlı 29 bin 197 özel gereksinimli yurttaşa yönelik çok sayıda hizmeti hayata geçiriyor. Bu kapsamda atölye çalışmaları, eğitim programları, kurslar ve spor aktiviteleri ile yurttaşlara aktif bir yaşam imkanı sunuluyor.

Özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanına aktif katılım sağlaması için pek çok projeyi yaşama geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşlardan takdir topluyor. Engellerin ortadan kaldırılması için birçok daire ile iş birliği halinde çalışan Engelliler Şube Müdürlüğü, özel gereksinimli yurttaşların yakınlarını da unutmuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Toroslar Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı, Otizm Aile Danışma Merkezi ve Tarsus Mola Evi ile özel gereksinimli yurttaşların ve ailelerinin önündeki engeller kaldırılıyor.

Hayatın içindeki her şey "Engelsiz Yaşam Merkezi"nde

Özel gereksinimli bir yurttaşın ve ailesinin yaşamının her anı düşünülerek hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezi, kurslar, atölyeler, sanatsal ve sportif aktiviteler ile özel gereksinimlilerin en sevdiği merkez konumunda bulunuyor. Ayrıca, merkezde verilen Mola Evi hizmeti ile ailelerin kişisel zamanlarını dilediklerince kullanmalarına alan açılıyor.

Toroslar ilçesinde bulunan Halkkent Engelsiz Yaşam Merkezi, Yenişehir ilçesindeki Engelsiz Yaşam Parkı ve Tarsus Kültür Park içerisinde yer alan Mola Evleri'nde özel gereksinimli bireyler; yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak, uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli aktiviteler yapma ve eğitim alma imkanı da yakalıyor. Çocuklar hem öğrenip hem sosyalleşirken, aileler de bu hizmet sayesinde gündelik hayatlarını daha verimli bir şekilde sürdürüyor. Mola Evi'nden hizmet alan özel gereksinimlilere; piknik, gezi, sinema, tiyatro gibi çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenleniyor.

Merkezde özel gereksinimlilere ve ailelerine yönelik yemek atölyesi, bağımsız hareket becerileri kursu, Braille Alfabesi (kabartma yazı) kursu, seramik, el sanatları kursu ve dikiş kursu hizmeti sunuluyor. Kursların yanı sıra sağlık konusunun da gözetildiği merkezde; 7-12 yaş aralığında bedensel, zihinsel, işitme ve görme engelli bireyler sportif beceri ve koordinasyon eğitimi hizmetinden faydalanırken, 18 yaşını doldurmuş özel gereksinimlilere fitness ve spor eğitimi hizmeti de sunuluyor.

Sabah saatlerinde belediyeye ait araçlarla evlerinden alınan özel gereksinimli yurttaşların yemek ve eğitim ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor. Gün sonunda ise yine güvenle evlerine bırakılıyorlar. Bu hizmet çocuklar için rutin oluştururken; ebeveynlerin de işlerini kolaylaştırıp, aynı zamanda sosyal yaşama dahil olmalarını ve kendilerine vakit ayırmalarını sağlıyor.

"Engelsiz Yaşam Parkı" özel gereksinimliler ve aileleri için bir yaşam alanı"

Özel gereksinimli yurttaşlar ve yakınları için yaşam alanına dönüşen Engelsiz Yaşam Parkı'nda özel gereksinimliler için çeşitli sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirilirken; ebeveynler için ise nefes terapi eğitimi, pilates, tığ örücülüğü ve makrome kursu veriliyor. Park içerisinde bulunan dans evi, yüzme havuzu, bocce sahası, masa tenisi ve atölye alanları ile özel gereksinimlilere; "floor curling", bocce, halk oyunları, yüzme, seramik boyama, taş boyama/dekoratif sanat tasarımı kursu veriliyor.

"Uygulama Evi" ile engeller ortadan kalkıyor"

Özel gereksinimli bireylerin toplumla etkileşimini ve bütünleşmesini sağlamakla beraber, yetkinliklerini geliştirmek amacıyla Büyükşehir tarafından hayata geçirilen Uygulama Evi, özel gereksinimli yurttaşların günlük yaşam becerilerine katkı sağlamaya devam ediyor. 6 yaşın üzerindeki özel gereksinimli bireylerin faydalandığı Uygulama Evi'nde oturma odası, yatak odası, mutfak, tuvalet ve banyodan oluşan tipik bir ev ortamına uygun şekilde eğitim veriliyor. Özel gereksinimli yurttaşlar bu uygulama alanlarında yatak toplama, sofra kurma, kahvaltı ve yemek hazırlayabilme, ev ve kişisel temizlik gibi gerçek yaşam becerilerini kazanıyor.

"Otizm Aile Danışma Merkezi" ile otizm tanılı çocuklar ve aileleri hayata hazırlanıyor"

Mersin'de ikamet eden, 0-72 ay arasındaki otizm tanısı konulan çocuklara özel eğitim, duyu bütünleme, psiko-sosyal destek, aile danışmanlığı ve grup eğitimleri hizmetleri Otizm Aile Danışma Merkezi'nde veriliyor. Bir fizyoterapist, üç ergoterapist, altı okul öncesi öğretmeni ve bir çocuk gelişimci ile aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdüren merkezde, otizm tanısı almış bireylerin bilimsel temelli öğretim teknikleri ve terapiler ile eğitim alması amaçlanıyor. Merkezde otizm tanısı olan bireylere; birebir özel eğitim dersleri, duyu bütünleme seansları, grup aktiviteleri, gelişim değerlendirmesi, ailelere psikolojik destek ve danışma hizmeti ve bahçe etkinlikleri sunuluyor.

Büyükşehir'in hizmetleri engel tanımıyor

Medikal Malzeme Bakım Onarım Hizmeti ile de özel gereksinimli bireylerin kullanmış oldukları tekerlekli veya akülü sandalyelerin, hasta yataklarının bakım ve onarımını yapan Büyükşehir, medikal malzeme bakım onarım desteği vermeye devam ediyor. Büyükşehir'in özel gereksinimli transfer aracı hizmetinden bugüne kadar on binlerce özel gereksinimli birey faydalanırken; kent genelinde aktif olarak kullanılan Akülü Sandalye Şarj İstasyonu sayesinde, şarj bitmesi de gezmeye engel olmuyor. Medikal Malzeme Yardımı kapsamında ise özel gereksinimli bireylere, ihtiyaç duydukları medikal malzeme dağıtımı yapılıyor.

İşaret dili tercümanlığı hizmeti ile de işitme özel gereksinimli bireyler, kamu kurum ve kuruluşlarında iş ve işlemlerini özgürce yapabiliyor. Evde bakım hizmeti ile de çoğunluğunu özel gereksinimli yurttaşların oluşturduğu evde bakım hastalarına, kişisel bakım hizmeti veriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özel gün ve haftalarda düzenlemiş olduğu etkinliklere de binlerce kişi katılım sağlıyor.

Büyükşehir ile dünyada bir ilk: "Dünya Paralimpik Plaj Oyunları"

Dünyada ilk kez Mersin'de düzenlenen Dünya Paralimpik Plaj Oyunları, kentin özel gereksinimli yurttaşlar için erişilebilirlik vizyonunu da ortaya koyuyor. 5 kıta ve 26 ülkeden 350 sporcunun katıldığı organizasyonda Büyükşehir Belediyesi; ulaşım, altyapı, konaklama, tanıtım ve organizasyonun tüm süreçlerinde aktif rol üstlendi. Uluslararası Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun değerlendirmesi sonucunda Mersin'in, 2025 Dünya Paralimpik Plaj Oyunları ve 2026 Dünya Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapması oy birliğiyle kabul edildi.