Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Kurslar ile İstihdama Katkı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren MERCEK Meslek Edindirme Kurs Merkezleri'nde verilen ücretsiz hasta ve yaşlı öz bakımı kursu, hem meslek edinmek isteyenlere hem de mevcut bilgisini geliştirmek isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor.

MERCEK Meslek Edindirme Kurs Merkezleri'nde toplam 160 saat süren ve 9 kişilik sınıflarda gerçekleşen eğitim programında kursiyerler; hijyen, temel bakım, beslenme, hasta ile iletişim ve ilk yardım gibi konularda kapsamlı bilgi ediniyor. Eğitimler yalnızca teorik anlatımla sınırlı kalmayıp, uygulamalı derslerle de desteklenerek katılımcıların sahaya hazır hale gelmesi hedefleniyor. Büyükşehir'in sunduğu bu kurslar ile bazı vatandaşlar aldıkları eğitimleri ileri seviyeye taşırken, bazıları ise sıfırdan bir meslek edinerek iş hayatına adım atıyor. Özellikle bakım hizmetleri gibi nitelikli personel ihtiyacının yüksek olduğu bir alanda verilen bu eğitimler, istihdama da doğrudan katkı sağlıyor.

Kurs sürecinin ardından da desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mezun kursiyerleri kariyer yolculuklarında yalnız bırakmıyor. Eğitimini tamamlayan katılımcılar, donanımlı birer bakım personeli olarak iş arama sürecine hazırlanırken, özgeçmişleri ilgili merkezler aracılığıyla sektörle buluşturuluyor. Mersin Büyükşehir'in bu uygulaması; hem bireylerin meslek sahibi olmasına olanak tanıması, hem de toplumda bilinçli bakım hizmetlerinin yaygınlaşmasına katkı sunmasıyla dikkat çekiyor.

"Amacımız, kursiyerleri mesleğe hazırlayarak istihdama katkı sağlamak"

MERCEK Meslek Edindirme Kurs Merkezi Hal Şubesi Sorumlusu Emrah Ayhan Işık, "MERCEK Mesleki Eğitim Kurs Merkezlerimizde, hasta ve yaşlı bakım eğitimlerimiz devam etmekte. Kursiyerler; hijyen, temel bakım, iletişim ve ilk yardım konularında hem teorik, hem de uygulamalı eğitim almakta. Amacımız kursiyerleri mesleğe hazırlayarak istihdama katkı sağlamak ve bu alanda daha bilinçli hizmetleri yaygınlaştırmak" dedi.

"160 saatlik eğitimin içerisinde teorik ve uygulamalı eğitimler yer alıyor"

MERCEK Eğitim Merkezleri'nde görev yapan Hasta ve Yaşlı Öz Bakım Kurs Öğretmeni Başak Koç, kalifiyeli personel yetiştirmek için kurs kayıtlarına devam ettiklerini dile getirerek, "Eksik bulunan sektörlerde kolayca istihdam sağlamak isteyen kursiyerler, Büyükşehir'in kurslarından faydalanabiliyor. Bu kapsamda devam ettirdiğimiz yaşlı ve hasta öz bakımına destek kursuyla, meslek edinmek isteyenlere yardımcı oluyoruz. Başvuran 9 kursiyerimizle birlikte eğitimlerimizi sürdürüyoruz. 160 saatlik kapsamlı eğitimin içerisinde hem teorik, hem de uygulamalı eğitimler yer alıyor. Bu kapsamda hijyen, öz bakım, beslenme, hastalara yaklaşım şekilleri ve ilk yardım gibi konularda eğitim veriyoruz" diye konuştu.

"Kurs bitiminde istihdam için kursiyerlere destek sağlanıyor"

Mersin Büyükşehir'in sadece kurs merkezinde verilen eğitimle kalmayıp; kurs bitiminde istihdam için kursiyerlere destek sağladığını da vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Yaşlı ve hasta öz bakımına destek alanında kendisine kariyer inşa etmek isteyen her kursiyerimiz, meslek hayatlarında karşılarına çıkabilecek her konuda burada eğitim almış oluyor. Bu eğitim ile birlikte kursumuzdan mezun olan kişiler, donanımlı bir bakım personeli olarak iş arama sürecine başlıyorlar. Kursumuzdan mezun olarak kalifiyeli bir bakım personeli olan kişilerin CV'leri, Mersin Büyükşehir'in Kariyer Merkezi'ne yönlendiriliyor ve bu sayede uzmanlaşmış kursiyerlerimiz sektörde daha çok tercih ediliyor. Aslında bu kurslarla kişilere hem meslek edindiriyoruz, hem de istihdama kolayca katılmalarını sağlıyoruz. Meslek edinmek ve mesleğini geliştirmek isteyen 18 yaş üstü herkes mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabilir."

Kursiyerlerden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür

Kursiyerler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-İdal Aşık: "Gençler olarak, kendimiz için ek bir şeyler yapmak zorundayız. Bundan dolayı da özgeçmişime eklemek için, bu sertifikanın sahibi olmak istedim. Başkanımızın kurduğu MERCEK'ler sayesinde, bu tür eğitimlerimizi ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. 160 saatlik bir eğitimin ardından hem uygulamalı, hem de teorik derslerimizi tamamlamış oluyoruz."

-Remziye Aykut: "Kursa, bana tecrübe olur diye geldim ve güzel şeyler öğrendim. Böyle kurumların olması, bizim için çok önemli. Burada hem çevremizdeki hasta insanların psikolojisini öğreniyoruz, hem de hayatımıza bir nevi katkı sağlıyoruz. Hasta bakımı durumlarında ne yapmamız gerektiğini öğrenmiş oluyoruz. Bu meslekte ilerlemek istediğim için, kursu özgeçmişime de eklerim ve bu benim için bir artı sağlar."

-Yasin Kaya: "Belediye'nin, evde sağlık ve bakım hizmetlerinde daha güzel, daha gelişmiş ve daha iyi hizmet verdiğini gördüm. Bu yüzden de bu kursu tercih ettim. Vahap Başkanımızın yaptığı çok güzel bir hizmet. Kursları herkese tavsiye ediyorum."