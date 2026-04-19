Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne Bağlı Huzurkent Çocuk Kampüsü'ne Yoğun İlgi

19.04.2026 12:19  Güncelleme: 13:23
(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Lojistik Merkezi'nin içindeki Huzurkent Çocuk Kampüsü, kısa sürede bölgedeki çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü. Günlük 500 kişilik kapasitesiyle hizmet veren kampüs, açıldığından bu yana geçen 3 aylık süreçte 4 bin 76 çocuğa ulaşıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde; çocukların sosyal, duyusal, bilişsel ve motor becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü kampüste, toplam 9 farklı atölye bulunuyor.

Anne-çocuk katılımlı Oyun Atölyesi 1-4 yaş grubuna, Masal Drama Atölyesi 5-12 yaş grubuna, doğa ve resim hobi atölyesi ise 5-14 yaş grubuna yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor.

Dans atölyesi 8-14, müzik ritim atölyesi 7-14, akıl zeka oyunları atölyesi ile tasarım ve robotik kodlama atölyesi 8-14, yaratıcı mutfak atölyesi ise 7-14 yaş grubuna hizmet veriyor. Her atölye 6 hafta sürerken, program sonunda çocuklar kayıt yenileyerek farklı atölyelere geçebiliyor ya da aynı atölyede devam edebiliyor.

"3 ayda 4 binin üzerinde çocuğa ulaştık"

Huzurkent Çocuk Kampüsü Birim Sorumlusu Rehber Öğretmen Çilem Özkan, "Kurumumuz 21 Ocak 2026 itibarıyla hizmete başladı. 3 aydır aktif olarak hizmet veriyoruz. Huzurkent Çocuk Kampüsü; Toroslar, Mezitli ve Silifke'den sonra 4. çocuk kampüsü olarak hizmete başladı. Günlük kapasitemiz 500 kişilik olup, açıldığımız günden bu yana 4 bin 76 çocuğa hizmet verdik" diye konuştu.

Huzurkent Çocuk Kampüsü'nde tamamen çocuk odaklı atölye çalışmaları yaptıklarını, ailelerin de çocuklarını getirip götürürken, burayı bir sosyalleşme alanı olarak gördüklerini anlatan Özkan, "Aslında hem annelere hem de çocuklara hizmet veriyoruz. Burada sosyal, duyusal, bilişsel ve motor becerileri kazandırmaya yönelik atölye çalışmaları yapıyoruz. Böylece çocukların öz farkındalığı ve özgüvenleri gelişiyor. Çocuklar geldiklerinde kampüsümüzde 2 atölye seçiyorlar. Her atölyemiz 6 hafta sürüyor. 6 hafta sonunda çocuklarımız, istedikleri diğer atölyelere veya aynı atölyeye devam edebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Velilerin çocuklarıyla yeni adresi: Huzurkent Çocuk Kampüsü

Velilerden Leyla Keskin, 2 çocuğunu da Huzurkent Çocuk Kampüsü'ne getirdiğini belirterek, "Burası bizim için bulunmaz bir yer oldu. Çocuklarımı severek getirip götürüyorum. Bütün arkadaşlarıma da duyurdum. Küçük bir yerdik. Çok fazla bir etkinliğimiz yoktu. Kendi kabuğumuza çekilmiş gibiydik. Bizim de etkinliğe, başka şeyler görmeye, kendimizi geliştirmeye ihtiyacımız var" dedi.

Huzurkent Çocuk Kampüsü açıldığından beri kızının atölyelere katıldığını söyleyen Hatun Özkan, "Gayet memnunum. Çocuğum Müzik ve Akıl Zeka Oyunları atölyelerine severek geliyor. Boş zamanlarını değerlendiriyor. İmkansızlıktan dolayı başka yerlere gönderemezdim. Burası bizim için çok uygun. Başkanımız Vahap Seçer'in yaptığı bu hizmetten dolayı teşekkür ederiz. Çocukları bıraktıktan sonra, biz anneler aramızda sohbet ediyor ve bu sayede sosyalleşiyoruz" diye konuştu.

Kampüsteki atölyelere katılan çocuklar, şunları söyledi:

Ümmügülsüm Nur Bali: "Çocuk Kampüsü'ne bir süredir geliyorum, çok eğleniyoruz. Bize yeni aktiviteler oluyor, yeni arkadaşlar ediniyoruz. Zaman geçiriyoruz. Dans ve müziğe geliyorum. Dansta çeşitli yörelerden oyunlar oynuyoruz. Müzik atölyesinde yeni şarkılar öğrenip söylüyoruz. Burası iyi ki açıldı. Çok memnunuz."

Kübra Keskin: "Aktivite oldu bize. Evde sıkılmak yerine, burada oynamayı daha çok seviyorum. Bitkilerle ilgileniyorum. Ekiyorum, suluyorum. Güzel vakit geçiriyorum. Arkadaşlarım var."

Azra Karaağaç: "Açıldıktan bir hafta sonra başladım. Dans ve müziğe gidiyorum. İkisinde de çok eğleniyorum. Burası açılmadan önce herhangi gidebileceğimiz bir kurs yoktu. O yüzden burası bizim için eğlence alanı gibi bir şey oldu. Biz çocuklar için çok güzel bir imkan."

Eser Demirkıran: "Mutfak Atölyesi ile Akıl ve Zeka Atölyesi'ne geliyorum. Zeka oyunları öğreniyorum. Oyun oynarken zekamın geliştiğini hissediyorum. Kelime oyunu oynuyor, çok eğleniyoruz. Kampüs çok güzel."

Musa Burak Uçak: "Buraya geldiğim için mutluyum. Arkadaşlarımla güzel zaman geçiriyorum. Burası iyi ki açılmış. Vahap Başkanıma çok teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA

