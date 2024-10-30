Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik Festivali, Melike Şahin Konseri ile Sona Erdi

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Mersin Gençlik Festivali, Melike Şahin'in konseriyle sona erdi. Konsere katılan Başkan Vahap Seçer, coşkulu kalabalığa seslenerek, "Bizim Cumhuriyetimiz; sanatta, kültürde, eğitimde devrim demektir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 3. Mersin Gençlik Festivali'nin son gününde sahne alan Melike Şahin, konser boyunca sevilen şarkılarını seslendirerek, Mersinlilere bayram coşkusunu bir kez daha yaşattı. Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer de konsere katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarını dalgalandıran kalabalığa seslenen Başkan Seçer, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "10. Yıl Marşı" ile "Parla" şarkısını söyledi. Başkan Seçer, konser öncesi Mersinlilere seslenerek, şöyle konuştu:

"Mersin'i sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya örnek bir kent yapalım"

"Bizim Cumhuriyetimiz; sanatta, kültürde, eğitimde devrim demektir. Geleceğimiz olan gençlerimize Cumhuriyet'imizi emanet etmemiz demek; ilimi, irfanı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmeyi gösterir. Gençler, Mustafa Kemal Atatürk sizlere güvendi. 600 yıllık imparatorluğun külleri üzerinden bir ulusu yaratırken, Cumhuriyet'i kurarken siz gençlere güvendi ve Cumhuriyet'i emanet etti. ' Onu sizler yaşatacaksınız' dedi. Ülkemiz için hep beraber çalışacağız. Mersin'i Atatürkçü bir Başkan yönetiyor. Mersin, Cumhuriyet'in temel ilkeleri çerçevesinde yönetiliyor. Mersin'de özgürlük, demokrasi, hak, hukuk adalet hepsi var. Mersin, Mustafa Kemal'in kentidir. Mersin küçük Türkiye gibidir. Mersin'i sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya örnek bir kent yapalım. Mutluluk ve huzur kenti yapalım. Bunu hep birlikte başaralım. Daha çok çalışıp, gayret göstererek Mersin'i çok daha iyi yerlere getireceğiz."

Meral Seçer de bir Cumhuriyet kadını olarak kendisini Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyet'e ömrünü adamış her ferde borçlu hissettiğini vurguladı. Meral Seçer, "Bir Cumhuriyet kadını olarak başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve günümüze kadar Cumhuriyet adına ömrünü adamış herkese kendimi borçlu hissediyorum. Bu borcu hep birlikte el ele verip çok çalışarak, üreterek ve vazgeçmeyerek ödeyebiliriz" diye konuştu.

Festivalde 7'den 70'e herkes eğlendi

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yapılan festival boyunca spor etkinlikleri, yarışmalar, dijital ve simülasyon oyun alanları ile pek çok etkinlik yer aldı. Büyükşehir, 7'den 70'e herkesin eğlenmesi için tüm gün süren etkinliklerle benzersiz bir deneyim sunarken konserler de eğlenceyi doruklara çıkardı. Cumhuriyet kutlamalarının son gününde İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet, Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri bayramın adına yaraşır bir şekilde denizde bayrak gösterisi yaptı.

Büyükşehir'den bayram coşkusuna yakışır kapanış

Gençlik Festivali, 29 Ekim coşkusuyla daha da renkli hale geldi. Gün boyu süren etkinlikler akşam DJ performansları ile devam ederken festivalin gözdesi olan ana sahne, Mersin Spor Kulübü'nü (MSK) ağırladı. Caretta maskotunun renkli dansı ile eğlenen kalabalığı DJ Cingiz daha da coştururken; milli marşları dinleyen Mersinliler ellerindeki bayraklar ile meydanı kırmızı-beyaza boyadı.

Konserde Mersinlilerle uzun zaman sonra yeniden bir araya gelmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu söyleyen sanatçı Melike Şahin ise "Çok mutluyum. Uzun zamandır Mersin'de konser yapma fırsatım olmamıştı. Üstelik bir de böyle özel bir güne denk geldi. Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutlarken bizleri yalnız bırakmadınız. Burada çok şahane, çok tatlı bir kalabalık görüyorum. Hepinizin ayaklarınıza sağlık. Bizi kavuşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan'ımız Sayın Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, bu yıl festivali Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümü olması sebebiyle üç gün boyunca sürdürdüklerini belirterek, şunları dile getirdi:

"Amacımız; Cumhuriyet'imizin emanetçisi çocuk ve gençlerimize hem bu duyguyu yaşatmak hem de keyifle, huzurla, mutlulukla yaşadıkları Mersin'imizde bu neşeli ortamı onlara sağlamaktı. Cumhuriyet'imizin 101. yılını kutladığımız bugünlerde gençlerimizi dolu dolu etkinliklerle buluşturarak bu coşkuyu, onuru ve mutluluğu paylaşıyoruz. Yoğun ilgi ile karşılaşıyoruz."

Festivale katılan vatandaşlar ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Selin Maraşlıoğlu: "Buranın inanılmaz bir enerjisi vardı. Ben, Mersin'de çoğu kişinin Vahap Başkan'ımızdan memnun olduğunu düşünüyorum çünkü hiç bu kadar etkinlik ve sosyal aktivite yapan bir Başkan gelmedi. Hem ekonomik hem sosyal bir yıpranmışlık sürecinden geçerken böyle etkinlikler bizlere nefes aldırıyor."

-Özlem Taburcu: "Herkes çok enerjik ve mutlu görünüyor."

-Fatma Ovla: "Gençlerin buna ihtiyacı vardı. Ben çok başarılı buldum. Bir arada olmak çok eğlenceli. Herkes yapabileceği aktiviteyi buluyor ve dilediğince eğlenebiliyor. Bizler de çok güzel zaman geçirdik."

-Nazar Şen: "Bizlere çok iyi geldi ve bu kadar eğleneceğimizi düşünmüyorduk. Atmosferi çok süperdi. Çocuklar için çok eğlenceli alanlar vardı. Cumhuriyet'in böyle kutlanması çok güzel oldu."

-Aylin Tokgöz: "Ortam gayet coşkulu ve güzeldi. Caddelerin süslenmesi ve buranın atmosferi çok hoşumuza gitti. Çok büyük emek sarf edildiği belli."

-Büşra Kaya Uzun: "Cumhuriyet'e yakışır bir etkinlik olduğu için çok beğendim. Bu kadar coşkuyu görünce insan bir kere daha mutlu oluyor. Başkanımızı çok başarılı buluyoruz ve her zaman onun destekçisiyiz. Mersin'de böyle bir Başkan olduğu için çok mutluyuz."

-Bilge Nur Kızıl: "Hasan Ersoy isimli arkadaşımız vefat etti. Melike Şahin'i çok seviyordu. Onu anmak için özellikle geldik, o da bir yerlerden bizi dinliyor buna çok eminiz."

-Kaan İnal: "Festival çok güzel, Cumhuriyet coşkusunu en derinimizde hissettik. Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyette çok sevinçliyiz. Umarım böyle güzel festivalleri hep görürüz."

-Gül Eser Akar: "Melike Şahin epeydir gelmiyordu şehrimize. Ben büyük hayranıyım. Konser biletini doğum günü için almıştık ama gidemedik. O yüzden büyük anlam taşıyor bizim için. Çok mutluyuz."