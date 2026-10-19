Hiranur Nilgün Aygar davasında istinaf kararı: Hüseyin Arda Şark'ın cezası ağırlaştırılmış müebbete çıktı - Son Dakika
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Hiranur Nilgün Aygar davasında istinaf kararı: Hüseyin Arda Şark'ın cezası ağırlaştırılmış müebbete çıktı

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Toroslar'da geçen yıl 31 Ağustos'ta başından vurularak ölen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın davasında Adana Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derecede müebbet alan Hüseyin Arda Şark'ı nitelikli kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbete, ruhsatsız silahtan 2 yıl hapse çarptırdı. Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin'e delilleri yok etmekten 4'er ay hapis verildi. Aile karara itiraz edecek.

Mersin'de otomobilde başından tabancayla vurulan Hiranur Nilgün Aygar'ın (16) davasında, cinayet sanığı Hüseyin Arda Şark (20) ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin ise 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz edeceğini belirten Hiranur'un babası Murat Aygar, dosyayı bir üst mahkemeye taşıyacağını söyledi.

Olay, geçen yıl 31 Ağustos'ta Toroslar ilçesinde meydana geldi. Başından tabancayla vurulan Hiranur Nilgün Aygar, ağır yaralı olarak otomobille götürüldüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aygar'ı hastaneye götüren erkek arkadaşı Hüseyin Arda Şark, hastane polisine verdiği ifadede, "Hira, yaklaşık 2 aydır kız arkadaşım. Beraber asker eğlencesine gitmiştik. Bu sırada yanımdaki tabancayla havaya ateş ettim. Dönüşte ise arkadaşım Nazmi Çetin ve Mustafa Zeybek ile birlikte eve dönerken Akbelen Mahallesi Sebahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde bir markette durduk. Araçtan indik. Bu sırada araçta kalan Hira, tabancayı alıp başına ateş etti" dedi.

İKİNCİ İFADESİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin'in de çelişkili ifadeler vermesi üzerine çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şark, ikinci ifadesinde; şakalaşmak amacıyla boş sandığı tabancayı kız arkadaşının alnına dayadığını ve tetiğe bastığını söyledi. Olayın hemen ardından hastaneye gitmediklerini belirten Hüseyin Arda Şark, Hiranur Aygar'ı önce ağaçlık bir alana bıraktıklarını, ardından tekrar alarak hastaneye götürdüklerini anlattı. Ekiplerin belirtilen yerde yaptığı aramada kan izlerine rastlandı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Aygar'ın cenazesi toprağa verildi. 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İLK DERECEDE MÜEBBET ÇIKTI

Davanın 8 Mayıs'ta Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Hüseyin Arda Şark, Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatlar ile Hiranur'un anne ve babası da duruşma salonunda hazır bulundu. Son sözü sorulan Şark, "Kesinlikle aramızda bir tartışma olmadı. Ona zarar vermedim, ateş etmedim. Ateş etmek için bir nedenim yok. Tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin de olayla ilgilerinin olmadığını savunarak tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, Hüseyin Arda Şark'ı müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diğer sanıklar Zeybek ve Çetin ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

Aygar ailesinin karara itiraz etmesi üzerine dava, istinaf mahkemesine taşındı. Mahkeme, dosyayı duruşmalı olarak yeniden ele alma kararı aldı. Adana'da görülen duruşmada savcı, Hüseyin Arda Şark'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, diğer sanıklar Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin hakkındaki önceki cezaların sabit kalmasını talep etti. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

İSTİNAF CEZAYI AĞIRLAŞTIRDI

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18'inci Ceza Dairesi'nde bugün görülen karar duruşmasında Hüseyin Arda Şark, 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar Mustafa Zeybek ve Nazmi Çetin'e 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4'er ay hapis cezası verildi. Kararın ardından Hiranur'un babası Murat Aygar, dosyayı bir üst mahkemeye taşıyacağını ve adalet arayışını sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: DHA
Mustafa Zeybek3. SayfaAğustosGüncelMersinAdanaSuçSon Dakika

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