Mersin\'de Akdeniz Kahverengiye Büründü

MERSİN'in Anamur ilçesinde yağışlarla debisi yükselen derelerden akan çamurlu su, Akdeniz'i kahverengiye bürüdü.

Akdeniz Bölgesi'nde geçen hafta etkili olan sağanakla derelerin debisi yükseldi. İlçede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temin etmek amacıyla yapılan Alaköprü Barajı'nın tam doluluk seviyesine ulaşması sonrası, baraj suları kontrollü olarak bırakılmaya başlandı. Baraj sularının bırakılması ve aşırı yağışla debisi yükselen Dragon Çayı ve Sultan Çayı'ndan akan çamurlu su, Akdeniz'in mavi sularını kahverengiye bürüdü. Akdeniz'e akan çamurlu su, dronla görüntülendi.