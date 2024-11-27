Mersin'de 'Esperanza B' İsimli Gemide Yangın ve Personel Tahliyesi - Son Dakika
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Mersin'de 'Esperanza B' İsimli Gemide Yangın ve Personel Tahliyesi

Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda yan yatan 'Esperanza B' isimli kuru yük gemisinde bulunan 13 mürettebattan 7'si tahliye edildi, 6 personel denge sağlamak için çalışıyor.

27.11.2024 08:28
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2) MERSİN'DE 'ESPERANZA B' İSİMLİ KURU YÜK GEMİSİ YAN YATTI; 13 MÜRETTEBATTAN 7'Sİ TAHLİYE EDİLDİ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 89 metre boyundaki 'ESPERANZA B' isimli kuru yük gemisinin 15 derece yan yattığını duyurdu. Gemide bulunan personelin tahliye işleminin başladığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki ESPERANZA B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait 'Bayrak 2' isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır" denildi.

7 PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ, 6 PERSONEL GEMİYİ DENGEYE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Mersin Valiliği, Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre uzunluğundaki 'ESPERANZA B' isimli kuru yük gemisindeki 13 mürettebattan 7'sinin tahliye edildiğini açıkladı. 6 mürettebatın ise ekiplerin nezaretinde gemiyi dengeye getirmek için çalıştığı öğrenildi.

-GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/ MERSİN/ANKARA,

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3) TIR'IN ALTINDA KALAN YAYA ÖLDÜ; KAZA KAMERADA

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, duran trafikte yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden TIR'ın altında kalan Sevim Çobanoğlu (58) hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Erenler ilçesi Yeni Sakarya Caddesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Kent merkezine doğru giden M.E. yönetimindeki 54 AGF 090 plakalı TIR, kırmızı ışıkta durdu. Bir süre sonra ışığın yeşile dönmesiyle birlikte M.E., aracı hareket ettirdi. Bu sırada sağ ön taraftan geçmeye çalışan Sevim Çobanoğlu, TIR'ın altında kaldı. Çevredekilerin bağırarak uyarması üzerine M.E., TIR'ı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, TIR'ın altından itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çobanoğlu kurtarılamadı. TIR şoföre M.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de 'Esperanza B' İsimli Gemide Yangın ve Personel Tahliyesi - Son Dakika

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