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Mersin'de Genç Kadının Tabancayla Öldürülmesi Olayında Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de Genç Kadının Tabancayla Öldürülmesi Olayında Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde genç bir kadının evinde tabancayla öldürülmesi olayına ilişkin aranan zanlı, Kahramanmaraş'ta yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan aramada tabanca, şarjör, bıçak ve uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Mersin\'de Genç Kadının Tabancayla Öldürülmesi Olayında Zanlı Tutuklandı
06.01.2024 - 18:57,
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Mersin'de, genç bir kadının evinde tabancayla öldürülmesi olayına ilişkin aranan ve Kahramanmaraş'ta yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma komutanlığı ekipleri, yaklaşık bir ay önce Mersin'in Akdeniz ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde 24 yaşındaki İrem Sağlam'ı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen M.T.A'nın (27) otobüsle Adıyaman'dan Mersin'e gideceği bilgisine ulaştı.

Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Serintepe kontrol noktasında önlem alan ekipler, söz konusu otobüsü durdurarak, zanlıyı yakaladı.

Zanlının üst aramasında bir tabanca, şarjör, bıçak ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı M.T.A, 9 Aralık 2023'te Mersin'de Kiremithane Mahallesi'nde yaşayan İrem Sağlam'ı (24) evinde tabancayla öldürüp kaçmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mersin'de Genç Kadının Tabancayla Öldürülmesi Olayında Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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