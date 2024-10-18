Mersin'de Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı Gerçekleşti

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Haber: İleyda Özmen/ Kamera: Gurbetelli Yalçın

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sosyal Politikalar ve Kültür Politikaları Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda ANKA Haber Ajansı'na konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Belediyeler, Türkiye'nin siyasal krize girdiği bu dönemde bir sonraki iktidarın kapısını açacak kurumlar" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Genel Başkanı Gökan Zeybek'in başkanlığında gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sosyal Politikalar ve Kültür Politikaları Yerel Yönetimler Buluşması"nda ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Seçer, şunları kaydetti:

"Mersin bugün çok önemli bir toplantıya ev sahibi yapacak. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve genel anlamda sosyal politikaları konuşacağız. Önemli bir konu. Hem kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği hem de bir bütün olarak sosyal politikalar...

2002 yılından bu yana önce bunu mevcut iktidar uyguladı. Bunu görmek lazım. Sosyal politikalarda çok alanı boş bırakmadılar. Oralara projeler uyguladılar ve sandıktan da oy olarak karşılığını aldılar. Uzun süre böyle devam etti ama 2019'a kadar zayıflayarak gelen iktidarın bu politikaları 2019 yılında o boşaltılan alanlara, sosyal kesimlere yeni bir anlayış, yeni bir bakış açısı ile yine dokunuldu. Bunu kim yaptı? 2019'da seçilen başta CHP'li büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, il belediye başkanları.

5 yıldır Türkiye felaketler anlamında gün yüzü görmedi. Böyle durumlarda sosyal devlet devreye girer. Halkın ilk imdadına yetişecek olan belediyelerdir. Belediyeler devreye girdiği zaman, işini iyi yaptığı zaman hem toplumun acısını azaltır hem de siyasal anlamda da toplumda karşılık bulur. Bunu 2024 seçimlerinde gördük. Bütün bunları tekrar konuşalım, hatırlatalım. Bu konuda Mersin'in deneyimlerini tartışmasız her otorite kabul ediyor. Biz de burada ev sahipliği yapalım, sosyal politikalar konusunda ne yapıyoruz, kadına, çocuğa, aileye yönelik ne gibi çalışmalarımız olduğunu konuşalım, onların deneyimlerini dinleyelim, bizlerin deneyimlerini aktaralım, ortaya ortak bir bakış açısı çıksın. Zaten çalıştay sonrası sonuç bildirgesi de yayımlanacak. Dün de Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Ofisi'ni açtık. İşte bütün anlattıklarımın özeti orası. Üst üste gelen iki önemli toplantı; biri açılış, biri de burada gerçekleştireceğimiz toplantı. Belediyeler, Türkiye'nin siyasal krize girdiği bu dönemde bir sonraki iktidarın kapısını açacak kurumlar. Belediye başkanları ve onların tutumları çok önemli, uygulamaları, lisanı önemli.

"Toplum, gergin olmayan bir siyaset istiyor"

Toplum, gergin olmayan bir siyaset istiyor. Çünkü toplum zaten birçok sorunla boğuşuyor ve bunlardan dolayı da doğal olarak bir gerginlik yaşıyor. Bir tarafta ekonomik kriz, bir tarafta onun getirdiği aile içi problemler... Bu anlamda yolumuz uzun ama gerçekten çok istekliyiz. Daha iyi işler yapmak durumundayız. 2019 yılından sonra CHP belediyecilik anlamında çok büyük bir başarı yakaladı. 2024 seçimlerinde daha önce büyükşehir belediye başkanlığı yapmış altı belediye başkanımız tekrar seçildi. Mersin gibi, Ankara gibi çok yüksek oy oranlarına erişen belediyeler oldu. Bizim gibi çok yüksek oy artışı sağlayan yerler oldu."

Mersin'de hayata geçirmeyi düşündüğü projelere ilişkin de bilgi veren Seçer, "30 sene sonra kazandığımız Toroslar ilçemizde sosyal yaşam merkezi açıyoruz. İçinde taziye evinden, kreşe, kadınlarımız için meslek edindirme atölyelerine kadar her şey var. Yine Toroslar'da spor parkı açıyoruz çocuklarımız için. Orada da çocuklarımıza standart olimpik yüzme havuzları açıyoruz. Kadınların çocuklarını oraya getirdiğinde zaman geçireceği alanlar da olacak. Önümüzdeki aylrda Silifke'de Sosyal Yaşam Merkezi açacağız" dedi.