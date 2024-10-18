Mersin'de Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı Gerçekleşti

Geniş Video İzle

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, düzenlenen çalıştayda belediyelerin Türkiye'nin siyasal krize girdiği dönemde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Çalıştayda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet gibi konular ele alındı.

18.10.2024 13:12  Güncelleme: 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İleyda Özmen/ Kamera: Gurbetelli Yalçın

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sosyal Politikalar ve Kültür Politikaları Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda ANKA Haber Ajansı'na konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Belediyeler, Türkiye'nin siyasal krize girdiği bu dönemde bir sonraki iktidarın kapısını açacak kurumlar" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Genel Başkanı Gökan Zeybek'in başkanlığında gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sosyal Politikalar ve Kültür Politikaları Yerel Yönetimler Buluşması"nda ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Seçer, şunları kaydetti:

"Mersin bugün çok önemli bir toplantıya ev sahibi yapacak. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve genel anlamda sosyal politikaları konuşacağız. Önemli bir konu. Hem kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği hem de bir bütün olarak sosyal politikalar...

2002 yılından bu yana önce bunu mevcut iktidar uyguladı. Bunu görmek lazım. Sosyal politikalarda çok alanı boş bırakmadılar. Oralara projeler uyguladılar ve sandıktan da oy olarak karşılığını aldılar. Uzun süre böyle devam etti ama 2019'a kadar zayıflayarak gelen iktidarın bu politikaları 2019 yılında o boşaltılan alanlara, sosyal kesimlere yeni bir anlayış, yeni bir bakış açısı ile yine dokunuldu. Bunu kim yaptı? 2019'da seçilen başta CHP'li büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, il belediye başkanları.

5 yıldır Türkiye felaketler anlamında gün yüzü görmedi. Böyle durumlarda sosyal devlet devreye girer. Halkın ilk imdadına yetişecek olan belediyelerdir. Belediyeler devreye girdiği zaman, işini iyi yaptığı zaman hem toplumun acısını azaltır hem de siyasal anlamda da toplumda karşılık bulur. Bunu 2024 seçimlerinde gördük. Bütün bunları tekrar konuşalım, hatırlatalım. Bu konuda Mersin'in deneyimlerini tartışmasız her otorite kabul ediyor. Biz de burada ev sahipliği yapalım, sosyal politikalar konusunda ne yapıyoruz, kadına, çocuğa, aileye yönelik ne gibi çalışmalarımız olduğunu konuşalım, onların deneyimlerini dinleyelim, bizlerin deneyimlerini aktaralım, ortaya ortak bir bakış açısı çıksın. Zaten çalıştay sonrası sonuç bildirgesi de yayımlanacak. Dün de Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Ofisi'ni açtık. İşte bütün anlattıklarımın özeti orası. Üst üste gelen iki önemli toplantı; biri açılış, biri de burada gerçekleştireceğimiz toplantı. Belediyeler, Türkiye'nin siyasal krize girdiği bu dönemde bir sonraki iktidarın kapısını açacak kurumlar. Belediye başkanları ve onların tutumları çok önemli, uygulamaları, lisanı önemli.

"Toplum, gergin olmayan bir siyaset istiyor"

Toplum, gergin olmayan bir siyaset istiyor. Çünkü toplum zaten birçok sorunla boğuşuyor ve bunlardan dolayı da doğal olarak bir gerginlik yaşıyor. Bir tarafta ekonomik kriz, bir tarafta onun getirdiği aile içi problemler... Bu anlamda yolumuz uzun ama gerçekten çok istekliyiz. Daha iyi işler yapmak durumundayız. 2019 yılından sonra CHP belediyecilik anlamında çok büyük bir başarı yakaladı. 2024 seçimlerinde daha önce büyükşehir belediye başkanlığı yapmış altı belediye başkanımız tekrar seçildi. Mersin gibi, Ankara gibi çok yüksek oy oranlarına erişen belediyeler oldu. Bizim gibi çok yüksek oy artışı sağlayan yerler oldu."

Mersin'de hayata geçirmeyi düşündüğü projelere ilişkin de bilgi veren Seçer, "30 sene sonra kazandığımız Toroslar ilçemizde sosyal yaşam merkezi açıyoruz. İçinde taziye evinden, kreşe, kadınlarımız için meslek edindirme atölyelerine kadar her şey var. Yine Toroslar'da spor parkı açıyoruz çocuklarımız için. Orada da çocuklarımıza standart olimpik yüzme havuzları açıyoruz. Kadınların çocuklarını oraya getirdiğinde zaman geçireceği alanlar da olacak. Önümüzdeki aylrda Silifke'de Sosyal Yaşam Merkezi açacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Vahap Seçer, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:32 Kongreye damga vuran sözler Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu Kongreye damga vuran sözler! Kuyumculardan haraç isteyenlere böyle meydan okudu
12:29 Halil Umut Meler’in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı Halil Umut Meler'in milli maçta verdiği karar ülkeyi karıştırdı
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:50 2025’te harç gelirleri toplamı belli oldu 2025'te harç gelirleri toplamı belli oldu
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı Sahile vuran köpek balığı çekiciyle kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 09:06:18. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.